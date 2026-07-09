Magie pe litoral! De ce spectacolul „Cazino, Mon Amour” este experiența absolută pe care NU trebuie să o ratezi în această vară!

Dacă credeai că litoralul românesc înseamnă doar plajă, mare și nopți lungi în cluburi, pregătește-te să-ți schimbi complet perspectiva. În această vară, cel mai fierbinte hit cultural și turistic nu se întâmplă pe nisip, ci chiar în interiorul celei mai fascinante bijuterii arhitecturale a României: faimosul Cazino din Constanța!

În fiecare seară de joi și vineri, până în septembrie, legendarul Cazino își deschide porțile pentru o experiență imersivă absolut fabuloasă, care a cucerit deja mii de spectatori: cabaretul original „Cazino, Mon Amour”!

Primele 10 spectacole ale stagiunii au fost SOLD-OUT pe linie, adunând peste 2.000 de turiști români, străini și localnici extaziați. Iar biletele pentru reprezentările rămase se epuizează într-un ritm amețitor!

Uită de spectacolele clasice de teatru unde doar stai pe scaun și privești de la distanță. „Cazino, Mon Amour” este o producție de o anvergură uluitoare, concepută, scrisă și regizată de maestrul Petre Năstase, care transformă însăși clădirea Cazinoului într-un personaj viu, seducător și enigmatic.

„Cazinoul nu este doar decorul poveștii. El este povestea!” — dezvăluie regizorul Petre Năstase.

Gândește-te la o călătorie în timp de două ore și jumătate care te poartă prin epoci electrizante: de la fastul și opulența din Belle Époque, trecând prin fiorii celor două Războaie Mondiale și umbrele perioadei comuniste, până la renașterea spectaculoasă din zilele noastre.

Toate acestea sunt aduse la viață printr-un mix exploziv de:

Muzică live & orchestră simfonică alături de voci de excepție precum Julie Mayaya, Ana Maria Roșu Negoiasă și Alina Crișan;

Coregrafii incendiare de cabaret și balet create de Ștefan Lupu pentru o trupă cameleonică de 10 dansatori de elită;

Actori de top (Lucian Ionescu, Ștefan Mihai, Mara Tătar, Teodora Crișan și mulți alții) care întruchipează personaje fascinante inspirate din celebra piesa „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian;

Tehnologie de ultimă generație & Video-Mapping: imagini spectaculoase proiectate direct pe arhitectura Art Nouveau restaurată cu atâta măiestrie.

Nu este un simplu show, ci o renaștere! Proaspăt restaurat după 5 ani de muncă intensă a aproape 500 de specialiști, Cazinoul din Constanța — o investiție impresionantă premiată de Uniunea Arhitecților din România — și-a redeschis porțile pentru a deveni un hub cultural de nivel european.

Așa cum declară Anamaria Mișa, Directorul General al Cazinoului:

„Ne-am dorit ca publicul să primească aici ceva cu adevărat special, un spectacol care să readucă eleganța, fastul și emoția Cazinoului de altădată. Am lăsat o bucată din inima noastră în acest proiect.”

Se spune că timpul este singurul jucător care câștigă întotdeauna la Cazino, dar în această vară, câștigătorul ești tu dacă prinzi un loc în sală!

Fie că ești într-un sejur la mare, fie că vrei să faci o escapadă de weekend la Constanța special pentru acest eveniment, „Cazino, Mon Amour” este acel gen de amintire care îți va rămâne întipărită în suflet pentru totdeauna. Trăiește parfumul aristocrației de altădată, simte ritmul cabaretului modern și lasă-te purtat de povestea celui mai frumos monument de la Marea Neagră!

Nu lăsa pe altcineva să-ți povestească cum a fost! Biletele se vând extrem de rapid. Verifică disponibilitatea pentru serile de joi și vineri și rezervă-ți locul acum pe platforma oficială: 👉 Accesează biletele pentru „Cazino, Mon Amour” AICI