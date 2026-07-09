Se schimbă Legea salarizării. CCR a decis cine trebuie să primească sporul fără limitări

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Curtea Constituțională a României (CCR) a pronunțat joi o decizie cu impact asupra funcționarilor publici și angajaților din administrația publică locală care sunt încadrați în grad de handicap grav sau accentuat. Judecătorii constituționali au stabilit că prevederile din Legea-cadru a salarizării care permit plafonarea veniturilor salariale sunt neconstituționale în măsura în care această limitare conduce și la neacordarea sporului destinat persoanelor cu handicap.

Hotărârea vizează articolul 11 alineatul (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și clarifică faptul că sporul prevăzut de articolul 22 din aceeași lege nu poate fi anulat prin aplicarea plafonului salarial stabilit pentru anumite categorii de angajați din administrația publică.

Potrivit comunicatului transmis de Curtea Constituțională, excepția de neconstituționalitate a fost admisă cu majoritate de voturi.

Judecătorii au constatat că sintagma „nivelul veniturilor salariale” din articolul 11 alineatul (4) al Legii nr. 153/2017 este neconstituțională în măsura în care include și sporul acordat persoanelor cu handicap, reglementat de articolul 22 din aceeași lege.

În forma actuală, dispozițiile legale stabilesc că veniturile salariale ale unor categorii de personal din administrația publică locală nu pot depăși indemnizația lunară a viceprimarului, vicepreședintelui consiliului județean sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, în funcție de nivelul unității administrativ-teritoriale.

CCR a apreciat însă că aplicarea acestui plafon și asupra sporului destinat persoanelor cu handicap produce efecte discriminatorii și încalcă principiul egalității în drepturi prevăzut de Constituție.

În motivarea soluției, Curtea arată că două persoane aflate în aceeași situație juridică – respectiv persoane cu handicap care lucrează în administrația publică – ajung să fie tratate diferit exclusiv din cauza plafonării veniturilor salariale.

Astfel, angajații ale căror salarii depășesc plafonul prevăzut de lege nu mai beneficiază efectiv de sporul pentru handicap, în timp ce alte persoane aflate în aceeași categorie îl primesc integral.

Judecătorii constituționali au concluzionat că această diferență de tratament nu are o justificare obiectivă și rezonabilă și reprezintă o discriminare bazată pe nivelul veniturilor salariale.

În opinia Curții, simpla existență a unui plafon salarial nu poate conduce la eliminarea unui drept salarial acordat în considerarea situației speciale a persoanelor cu handicap.

Hotărârea CCR îi privește pe funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională „Administrație”, respectiv angajații din:

aparatul propriu al consiliilor județene;

primării și consilii locale;

instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale și județene.

Condiția este ca aceștia să fie încadrați în grad de handicap grav sau accentuat și să fie beneficiarii sporului prevăzut de articolul 22 din Legea salarizării.

Potrivit Curții Constituționale, acești angajați trebuie să beneficieze de spor indiferent dacă veniturile lor salariale ating sau depășesc plafonul raportat la indemnizația viceprimarului ori a vicepreședintelui consiliului județean.

Instanța constituțională subliniază că dispozițiile contestate instituie o diferență de tratament între persoane aflate în aceeași situație juridică, fără o justificare obiectivă.

În comunicatul transmis după ședință, CCR arată că această diferență „nu are o justificare obiectivă și rezonabilă”, ceea ce conduce la o discriminare contrară articolului 16 alineatul (1) din Constituție, care consacră egalitatea cetățenilor în fața legii.

Curtea mai precizează că, în situațiile în care este constatată existența unei discriminări, remediul constituțional îl reprezintă înlăturarea acesteia prin acordarea dreptului tuturor persoanelor aflate în aceeași situație juridică.

În consecință, sporul pentru persoanele cu handicap trebuie acordat funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică locală care îndeplinesc condițiile legii, fără ca acesta să fie eliminat sau diminuat din cauza plafonului aplicat veniturilor salariale.

Hotărârea Curții Constituționale devine obligatorie după publicarea motivării în Monitorul Oficial. Din acel moment, prevederile declarate neconstituționale nu vor mai putea fi aplicate în forma interpretată până acum, iar autoritățile vor trebui să respecte soluția stabilită de instanța constituțională în cazul acordării sporului pentru persoanele cu handicap.

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