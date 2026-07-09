Primăria Capitalei schimbă complet sistemul de salubrizare. Apar noi reguli pentru colectarea deșeurilor. Se introduce sistemul „Plătești pentru cât arunci”

Asculta articolul:

Primăria Municipiului București pregătește una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani în domeniul salubrizării și gestionării deșeurilor. Noile reguli prevăd schimbări importante privind modul în care va fi colectat gunoiul, introducerea sistemului „Plătești pentru cât arunci”, înființarea unor centre speciale pentru deșeuri voluminoase și periculoase, precum și noi obligații pentru operatorii de salubrizare.

Pachetul de măsuri cuprinde un nou regulament de salubrizare și două strategii privind managementul deșeurilor și dezvoltarea serviciului de salubrizare, documente care au fost analizate împreună cu operatorii din domeniu și specialiștii în urma dezbaterii publice.

Potrivit Primăriei Capitalei, următorul pas este aprobarea proiectelor în Consiliul General al Municipiului București.

Una dintre cele mai importante modificări vizează sistemul de colectare selectivă a deșeurilor.

În locul actualului sistem bazat pe patru categorii de deșeuri, Bucureștiul va trece la colectarea pe șapte fracții, fiecare urmând să fie depozitată în containere separate și identificate prin culori distincte.

Noile categorii vor fi:

hârtie și carton;

plastic și metal;

sticlă;

biodeșeuri și deșeuri biodegradabile;

deșeuri reziduale;

deșeuri textile;

deșeuri periculoase.

Una dintre cele mai importante noutăți este separarea resturilor alimentare de gunoiul menajer. Acestea vor fi colectate distinct pentru a putea fi valorificate prin instalații de tratare specializate.

Totodată, deșeurile vegetale provenite din gospodării, parcuri și spații verzi vor fi colectate separat și transformate în compost, iar biodeșeurile alimentare vor fi tratate prin digestie anaerobă.

În cazul asociațiilor de proprietari, biodeșeurile și resturile vegetale nepericuloase vor putea fi compostate în spații special amenajate, individual sau în comun.

O altă schimbare majoră propusă de Primăria Capitalei este implementarea principiului „Plătești pentru cât arunci”.

Prin acest sistem, costurile serviciului de salubrizare nu vor mai fi calculate exclusiv după criteriile actuale, ci vor ține cont de cantitatea de deșeuri produsă și de modul în care acestea sunt colectate selectiv.

Autoritățile urmăresc astfel stimularea reciclării și reducerea cantităților de deșeuri care ajung la depozitare.

Strategia mai prevede amenajarea unor Centre de Aport Voluntar, unde bucureștenii vor putea preda gratuit mai multe categorii de deșeuri care nu pot fi aruncate în containerele obișnuite.

Printre acestea se numără:

ulei alimentar uzat;

mobilier;

saltele;

textile;

echipamente electrice și electronice;

baterii și acumulatori.

Scopul acestor centre este creșterea gradului de reciclare și reducerea abandonării deșeurilor pe domeniul public.

Proiectele prevăd și modificări privind modul în care se desfășoară activitățile de salubrizare pe străzile Bucureștiului.

Printre noile măsuri se numără:

interzicerea circulației utilajelor de măturat și spălat pe arterele cu transport public în intervalele 06:00-10:00 și 15:30-19:00;

colectarea pe timpul nopții a cel puțin 30% din cantitatea de deșeuri, între orele 22:00 și 06:00;

organizarea, o dată pe lună, a unor acțiuni unitare de salubrizare care vor include simultan măturarea mecanizată și spălarea carosabilului, cu sprijinul Poliției Locale pentru eliberarea benzilor ocupate de autovehicule parcate;

înlocuirea măturilor și periilor utilizate manual cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA, pentru reducerea cantității de praf din aer.

Primăria Capitalei intenționează să introducă și un sistem de monitorizare a performanței operatorilor de salubrizare.

Primăriile de sector vor urmări respectarea unor indicatori privind:

colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor;

compostarea biodeșeurilor;

tratarea biodeșeurilor prin digestie anaerobă;

tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale.

Operatorii care nu vor respecta obligațiile prevăzute în regulament vor putea fi sancționați cu penalizări cuprinse între 500 și 25.000 de lei.

Strategia prezentată de Primăria Municipiului București include și realizarea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care ar urma să deservească întreaga Capitală.

Proiectul prevede construirea:

unei instalații de tratare mecanică a deșeurilor reziduale;

unei instalații de digestie anaerobă, împreună cu o unitate de cogenerare pentru producerea energiei electrice și termice;

unei instalații moderne de compostare în sistem închis.

Autoritățile estimează că toate aceste măsuri vor fi implementate etapizat, termenul final propus fiind anul 2033.

Potrivit Primăriei Capitalei, noul regulament și strategiile urmăresc modernizarea serviciului de salubrizare, creșterea gradului de reciclare, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și alinierea Bucureștiului la obiectivele europene privind economia circulară și protecția mediului.