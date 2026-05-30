Regulă nouă la gunoi. Se schimbă modul de taxare pentru deșeurile municipale. Cum vor plăti bucureștenii

Regulă nouă la gunoi. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament de salubrizare care schimbă modul în care va fi gestionat gunoiul în București. Proiectul prevede introducerea sistemului „plătește pentru cât arunci”, colectarea separată a deșeurilor pe minimum cinci fracții și noi obligații pentru operatorii de salubrizare. Regulile vizează atât populația și firmele, cât și administrațiile locale și companiile care asigură serviciile de curățenie urbană.

Noul regulament privind serviciul de salubrizare, aflat în dezbatere publică la Primăria Municipiului București, introduce posibilitatea aplicării sistemului „plătește pentru cât arunci”, un mecanism care schimbă modul de calcul al taxelor pentru gestionarea deșeurilor municipale.

Potrivit proiectului, primăriile de sector și operatorii de salubrizare vor putea fi obligați să implementeze acest sistem, în funcție de hotărârile adoptate la nivel local. În plus, administrațiile de sector vor avea obligația să transmită anual Primăriei Capitalei informații privind stadiul implementării măsurilor.

Sistemul „plătește pentru cât arunci” presupune renunțarea la taxa fixă pentru colectarea deșeurilor și înlocuirea acesteia cu o tarifare diferențiată, calculată în funcție de cantitatea de gunoi generată. Modelul este construit pe principiul responsabilității individuale și urmărește să stimuleze reducerea cantității de deșeuri și colectarea separată.

Pentru aplicarea acestui mecanism, operatorii de salubrizare vor trebui să utilizeze cel puțin unul dintre următoarele criterii: volumul deșeurilor colectate, frecvența ridicărilor, greutatea deșeurilor sau folosirea unor saci personalizați pentru colectare.

Totodată, proiectul stabilește obligația implementării unui sistem de colectare și transport separat pentru minimum cinci categorii de deșeuri: biodegradabile, hârtie și carton, plastic și sticlă, metal și deșeuri reziduale.

Noile prevederi impun persoanelor fizice și juridice obligația de a separa corect deșeurile municipale pe fracții distincte, înainte de predarea acestora către operatorii de salubrizare.

Regulamentul stabilește și codul de culori pentru recipientele de colectare. Deșeurile reziduale vor fi depozitate în containere gri sau negre, biodeșeurile în recipiente maro, hârtia și cartonul în recipiente albastre, plasticul și metalul în recipiente galbene, iar sticla în recipiente verzi. Deșeurile periculoase vor fi colectate în containere roșii, în timp ce textilele vor avea recipiente dedicate.

Proiectul introduce și reguli speciale pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile. Resturile vegetale provenite din gospodării individuale, parcuri și spații verzi vor fi colectate separat și direcționate către procese de compostare. În același timp, deșeurile alimentare colectate distinct vor fi tratate prin digestie anaerobă.

De asemenea, biodeșeurile și resturile vegetale nepericuloase provenite de la asociațiile de proprietari sau locatari vor putea fi compostate în spații amenajate special, în regim individual ori comunitar. Activitatea este destinată educării populației și obținerii unui îngrășământ natural pentru sol, fără scop comercial.

Regulamentul prevede și că nu vor putea fi percepute taxe pentru ocuparea domeniului public în cazul acestor spații de compostare. În plus, amplasarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor municipale va trebui realizată la o distanță mai mare de 10 metri față de ferestrele locuințelor.

Proiectul aduce modificări și în ceea ce privește activitățile de curățenie stradală și organizarea intervențiilor de salubrizare în Capitală.

Astfel, circulația utilajelor utilizate pentru măturatul mecanizat și spălarea carosabilului va fi interzisă pe arterele cu trafic STB între orele 06:00-10:00 și 15:30-19:00. Totodată, cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor vor trebui desfășurate pe timpul nopții.

Pentru reducerea concentrației de pulberi în suspensie, regulamentul prevede înlocuirea măturilor și periilor folosite la măturatul manual cu echipamente de aspirație în proporție de minimum 75% pe arterele cu trafic intens și pe drumurile principale de acces în oraș.

Raportul de specialitate care însoțește proiectul arată că frecvențele de spălare a carosabilului vor fi reduse, în timp ce frecvența operațiunilor de stropire va fi stabilită de autoritățile locale de sector în funcție de necesități.

O altă noutate este introducerea conceptului de salubrizare unitară a arterelor. Concret, o dată pe lună, pe anumite străzi se vor desfășura simultan operațiuni de măturat mecanizat și spălare, cu sprijinul poliției locale pentru eliberarea zonelor ocupate de autovehicule parcate.

În mod obișnuit, operațiunile de stropire, măturare mecanizată și spălare vor fi efectuate între orele 22:00 și 06:00 pe arterele care beneficiază de iluminat public adecvat. Spălarea și stropirea nu vor fi realizate în zilele în care plouă mai mult de două ore.

Regulamentul mai stabilește că spălarea carosabilului poate fi efectuată pe tot parcursul anului, în funcție de condițiile meteorologice și la temperaturi exterioare de minimum 7 grade Celsius. În sezonul cald, operațiunile de spălare și stropire vor fi interzise între orele 13:00 și 17:00 atunci când indicele de confort termic depășește valoarea de 75 de unități.

Noul regulament introduce și un capitol dedicat indicatorilor de performanță care vor fi utilizați pentru evaluarea activității operatorilor de salubrizare din București.

Documentul prevede sancțiuni cuprinse între 500 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin regulament.

Indicatorii vizează colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale provenite din activități comerciale, industriale și instituționale, precum și eficiența proceselor de sortare realizate în stațiile specializate pentru hârtie, carton, metal, plastic și sticlă.

De asemenea, vor fi monitorizate activitățile de tratare aerobă a biodeșeurilor în instalații de compostare, tratarea anaerobă în instalații de digestie anaerobă și procesele de tratare mecano-biologică aplicate deșeurilor reziduale.

Proiectul reglementează și activitățile de deszăpezire. În cazul unor ninsori abundente sau de durată, intervențiile vor începe cu străzile pe care circulă transportul public și cu zonele în care funcționează școli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare și alte obiective esențiale. Operațiunile vor continua până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din oraș.

Operatorii care asigură deszăpezirea și combaterea poleiului vor fi obligați să mențină permanent disponibile cel puțin zece utilaje dedicate intervențiilor solicitate de serviciile de urgență, inclusiv poliție, ambulanță, SMURD, pompieri și echipe de intervenție pentru utilități publice.

În plus, persoanele fizice și juridice vor avea obligația să îndepărteze țurțurii formați la nivelul acoperișurilor în cel mult 24 de ore după încetarea ninsorilor și să curețe zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le utilizează.

