Se dublează factura la gunoi pentru această categorie de români. Încep verificările

Locuitorii din Timișoara și din alte zeci de localități din județ ar putea plăti mult mai mult pentru serviciul de salubrizare dacă nu respectă regulile privind colectarea selectivă a deșeurilor. Operatorul Retim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș anunță că vor începe verificări ale pubelelor, iar cei care amestecă deșeurile menajere cu cele reciclabile vor suporta un tarif dublu în luna în care este constatată abaterea.

Autoritățile din județul Timiș înăspresc măsurile privind colectarea selectivă, în încercarea de a crește cantitatea de deșeuri reciclate și de a reduce volumul de materiale care ajung în mod necorespunzător la gunoiul menajer.

Astfel, persoanele care nu respectă regulile de colectare selectivă riscă să plătească o factură de două ori mai mare pentru serviciul de salubrizare în luna în care este constatată neregula.

Verificările vor fi realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai operatorului de salubritate Retim, ai ADID Timiș și ai administrațiilor locale. Inspectorii vor controla conținutul recipientelor și vor verifica dacă deșeurile au fost depozitate în pubelele corespunzătoare.

În prezent, tariful standard pentru populația din mediul urban este de 25,28 lei de persoană pe lună, nivel aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În cazul în care este aplicată sancțiunea pentru nerespectarea regulilor de colectare selectivă, factura va ajunge la:

50,56 lei/persoană/lună în mediul urban;

20,50 lei/persoană/lună în mediul rural, față de tariful actual de 10,25 lei;

17,24 lei/persoană/lună în zona periurbană, comparativ cu tariful actual de 8,62 lei.

Majorarea se aplică doar pentru luna în care este constatată abaterea.

Potrivit ADID Timiș, verificările vor fi introduse treptat atât în municipiul Timișoara, cât și în celelalte localități din Zona 1 de operare a Retim.

Echipele de control vor analiza conținutul pubelelor și vor urmări dacă în recipientele destinate deșeurilor menajere au fost aruncate materiale reciclabile ori dacă în containerele pentru reciclare au fost depozitate deșeuri menajere.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, utilizatorul va suporta tariful majorat pentru serviciul de salubrizare aferent lunii respective.

Directorul ADID Timiș, Cristian Moș, a precizat că scopul măsurii nu este obținerea unor venituri suplimentare de către operatorul de salubritate.

„Toți banii se duc doar în promovare și în conștientizarea cetățenilor despre colectarea selectivă, deci nu e un profit al firmei Retim sau a altei firme. Încercăm să conștientizăm cetățenii să selecteze deșeul în așa fel încât să avem reciclabilul și menajerul separate”, a declarat Cristian Moș, potrivit Radio Timișoara.

Pe lângă aplicarea tarifului dublu, operatorul de salubritate avertizează că anumite categorii de deșeuri nu vor mai fi colectate dacă sunt depozitate în recipientele destinate gunoiului menajer.

Măsura se aplică în cazul:

deșeurilor rezultate din construcții și demolări;

deșeurilor voluminoase;

deșeurilor periculoase;

echipamentelor electrice și electronice.

În astfel de situații, operatorul va ridica gunoiul doar după ce deșeurile care nu au ce căuta în pubelă vor fi îndepărtate de proprietar.

Noile măsuri nu îi vizează doar pe locuitorii municipiului Timișoara, ci pe toți utilizatorii serviciului de salubrizare din Zona 1 administrată de Retim Ecologic Service.

Din această zonă fac parte localitățile Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Cărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Fibiș, Foeni, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Giulvăz, Iecea Mare, Mașloc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Otelec, Parța, Peciu Nou, Pișchia, Remetea Mare, Satchinez, Săcălaz, Sânandrei, Sânmihaiu Român, Șag, Șandra, Timișoara, Uivar și Variaș.

Reprezentanții ADID Timiș susțin că obiectivul acestor măsuri este creșterea gradului de colectare selectivă și reducerea cantității de materiale reciclabile care ajung în fracția deșeurilor menajere, astfel încât sistemul de gestionare a deșeurilor să devină mai eficient și să respecte cerințele privind reciclarea.