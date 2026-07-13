La doi ani de la lansare, SABON RECycle se extinde la nivel național

SABON x RECICLAD’OR, împreună pentru o Românie care reciclează mai mult

SABON extinde SABON RECycle, proiect dezvoltat împreună cu RECICLAD’OR, în toate magazinele SABON din România, întârind percepția publică despre oamenii care aleg, de fiecare dată, să facă lucrul corect, ca fiind prieteni ai planetei.

Cum a pornit proiectul: pilotul din București

Programul SABON RECycle a pornit ca unul pilot: trei magazine din București, un mecanism definit simplu „1 recipient = 1 punct“ și convingerea că oamenii pot fi motivați să recicleze când li se oferă o cauză corectă.

Clienții aduc înapoi ambalajele goale de plastic și sticlă ale produselor SABON, primesc puncte convertibile în vouchere, iar ambalajele ajung, prin operatori licențiați, înapoi în circuitul reciclării. Entuziasmul cu care au răspuns clienții a determinat dezvoltarea programului în toate cele 9 magazine SABON din Capitală.

„La început nici nu ne așteptam să aibă atât de mult succes un simplu gest de reciclare a unui recipient gol, într-unul dintre cele trei magazine proprii din București în care a fost lansat proiectul”, explică Andrea Veress, Marketing Manager SABON România.

Doi ani mai târziu, cifrele vorbesc de la sine și spun povestea unei comunități care a ales, flacon cu flacon, să aibă grijă de planetă.

“Din aprilie 2024 până în prezent au fost colectate peste 20.000 de ambalaje de plastic și sticlă redirecționate către reciclare cu impact direct în reducerea poluării, a emisiilor de CO₂ și a consumului de resurse naturale noi. Pentru clienții implicați în program s-au concretizat în peste 800 de vouchere generate din peste 58.000 de puncte.”, precizează Andrea Veress.

Valorile de mai sus înseamnă, de fapt, inițiativa fiecărui client care a ales să nu arunce, ci să returneze în magazin. Acest gest simplu, repetat de mii de ori, contează!

Extinderea națională: 11 noi puncte de colectare, în 8 orașe

Rezultatele din București i-au convins deopotrivă pe reprezentanții SABON și RECICLAD’OR că acest proiect merită să se extindă în acest an la nivel național, oferind astfel o șansă în plus pentru mediu oriunde se află un client SABON.

Noile puncte de colectare se găsesc în: Brașov – AFI Brașov, Sibiu – Promenada Sibiu, Ploiești – AFI Ploiești și Ploiești Shopping City, Cluj-Napoca – Cluj Iulius Mall și VIVO Cluj, Galați – Shopping City Galați, Iași – Palas Iași, Timișoara – Iulius Town Timișoara, Suceava – Iulius Mall Suceava, Constanța – City Park Mall Constanta.

De ce contează: responsabilitate extinsă a producătorului, la scară națională

Dincolo de cifre și de povestea frumoasă, extinderea SABON RECycle este un exemplu concret de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR) pusă în practică: brandul își asumă, cu adevărat, ciclul de viață complet al ambalajelor pe care le pune pe piață, iar clienții devin parte activă din acest circuit. Pe măsură ce reglementările europene privind ambalajele și economia circulară – precum PPWR – devin tot mai stricte, programe ca acesta demonstrează că o obligație legislativă poate deveni o poveste de brand autentică, și un motiv real pentru care oamenii revin cu drag în magazin.

Pentru RECICLAD’OR, acest proiect confirmă o convingere pe care o promovează constant în dialogul cu partenerii: economia circulară funcționează cel mai bine atunci când e construită împreună cu oamenii, nu doar în spatele lanțului de aprovizionare. Iar atunci când un brand își invită clienții să fie parte din soluție, rezultatul e mereu mai mare decât suma cifrelor.

Cum funcționează programul pentru clienți

Este simplu, rapid și oferă satisfacție:

Se curăță bine ambalajele produselor SABON după utilizare și se dezlipesc etichetele. Se duc recipientele goale la orice magazin SABON din rețeaua națională. Membrii Royal Passport primesc puncte convertibile într-un voucher, generat online sau direct în magazin, care poate fi folosit la achiziții ulterioare.

Despre RECICLAD’OR

RECICLAD’OR este o Organizație de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului (OIREP), care oferă companiilor consultanță de mediu, servicii de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și programe de educație și conformitate cu legislația națională și europeană privind economia circulară. Credem că economia circulară nu e doar un obiectiv de reglementare, ci o responsabilitate pe care o construim, zi de zi, alături de branduri și de oameni. Prin proiecte precum SABON RECycle, sprijinim brandurile partenere în proiectarea și implementarea unor mecanisme eficiente de colectare selectivă, conectându-le cu rețele locale de operatori licențiați de colectare și reciclare.

Despre SABON

SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi şi parfumuri, pentru arta îngrijirii și relaxării, pentru bucuria de a crea şi din dorinţa de a oferi oamenilor momente de relaxare şi magie într-o viață atât de agitată.

SABON înseamnă atenţie până în cel mai fin detaliu acordată ambalajelor, ingredientelor folosite şi combinaţiilor dintre ele, plus o neobosită grijă pentru protecţianaturii şi a mediului înconjurător.

Aromele SABON te învăluie irezistibil, devin o a doua piele, parte din personalitatea ta şi o formă plină de înțelesuri a expresiei personale.

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