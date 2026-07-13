Valurile de căldură au provocat peste 10.000 de decese. Europa se confruntă cu un bilanț dramatic

Peste 10.000 de oameni au murit în mai multe state europene în perioada valurilor de căldură de la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor publicate de EuroMOMO. Cele mai multe victime au fost persoane cu vârsta de peste 65 de ani. În Regatul Unit, un studiu estimează că alte mii de oameni și-au pierdut viața din cauza temperaturilor extreme înregistrate în mai și iunie. Cercetătorii afirmă că astfel de episoade ar fi fost aproape imposibile fără schimbările climatice.

Datele publicate de EuroMOMO arată că în țările europene afectate de valurile de căldură de la sfârșitul lunii iunie au fost înregistrate peste 10.000 de decese peste nivelul estimat pentru această perioadă. Sistemul european de monitorizare a mortalității este susținut de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Conform statisticilor, peste 9.000 dintre aceste decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani, categorie considerată cea mai vulnerabilă la efectele temperaturilor extreme. Specialiștii atrag atenția că vârstnicii, persoanele cu boli cronice și cei care locuiesc în zone urbane sunt expuși unui risc semnificativ mai mare în perioadele caniculare.

Valurile de căldură au stabilit noi recorduri de temperatură în mai multe state europene și au fost asociate cu un exces de mortalitate estimat deja în Belgia, Marea Britanie, Franța și Spania. Datele indică faptul că impactul sanitar al acestor fenomene a fost resimțit simultan în mai multe regiuni ale continentului.

În analiza publicată după aceste episoade meteorologice, grupul internațional de cercetători World Weather Attribution a concluzionat că:

„Valurile de căldură din iunie ar fi fost „practic imposibile” fără schimbările climatice”.

Heat can make people seriously ill. Knowing the signs saves lives. ⚠️Here’s what to watch out for:

Headache, dizziness, nausea, cramps, palpitations, excessive sweating or unusual tiredness. Heat and air pollution together hit harder and for people with cardiovascular or… pic.twitter.com/MFG8RMxWmw — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 8, 2026

Un studiu publicat luni estimează că cel puțin 2.700 de persoane au murit în Anglia și Țara Galilor în urma valurilor de căldură care au afectat regiunea în lunile mai și iunie.

Cercetarea a fost realizată de experți de la Imperial College London, Met Office și London School of Hygiene and Tropical Medicine, care au utilizat date meteorologice, modele climatice și analize privind mortalitatea excesivă asociată temperaturilor extreme pentru a estima impactul acestor episoade.

Potrivit studiului, aproximativ 550 de persoane au murit în intervalul 21-29 mai, iar alte aproape 2.200 de decese au fost estimate între 18 și 28 iunie, în Anglia și Țara Galilor.

În aceeași perioadă, Regatul Unit și o mare parte din Europa au traversat două valuri de căldură considerate fără precedent pentru începutul sezonului estival. În Anglia au fost înregistrate temperaturi record pentru lunile respective, de 35,1°C în mai și 37,7°C în iunie.

„Au fost valuri de căldură extreme pentru Regatul Unit și pentru toate părțile Europei de Vest și sunt deosebit de excepționale prin momentul în care au avut loc și cât de devreme în cursul anului”, a declarat Mark McCarthy, managerul științific al echipei de atribuire climatică a Met, citat în studiu.

Autorii studiului susțin că schimbările climatice au contribuit în mod direct la amplificarea valurilor de căldură și estimează că temperaturile maxime din timpul zilei au fost cu aproximativ 3°C-4°C mai ridicate decât ar fi fost în lipsa încălzirii globale.

În perioada următoare, Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) urmează să publice estimarea oficială privind decesele asociate valurilor recente de căldură, pe baza certificatelor și înregistrărilor oficiale de deces.

Referindu-se la concluziile cercetării, „Modelele din studiul publicat luni „ajută la ilustrarea amplorii riscurilor asociate cu căldura extremă și amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă schimbările climatice pentru bunăstarea noastră”, a declarat Lea Berrang Ford, șefa Centrului pentru Securitate Climă și Sănătate din cadrul UKHSA.

Avertismente similare au fost formulate și de Comitetul pentru Schimbări Climatice (CCC), organismul care consiliază Guvernul britanic în domeniul politicilor climatice. Instituția a transmis anul trecut că Regatul Unit „nu este pregătit” să facă față efectelor schimbărilor climatice.

Într-un raport publicat în luna mai, CCC a estimat că până în 2050 aproximativ 92% dintre locuințele din Regatul Unit ar putea deveni excesiv de calde în perioadele de vară. Documentul recomandă introducerea unor limite maxime de temperatură la locul de muncă și investiții în sisteme de răcire pentru clădirile publice, inclusiv spitale și școli.