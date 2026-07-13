Muzeul Național de Istorie a României inaugurează o expoziție dedicată relației cu SUA. Publicul va putea descoperi aproape două secole și jumătate de istorie comună

Muzeul Național de Istorie a României organizează, în luna iulie, expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, dedicată aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii. Vernisajul va avea loc pe 16 iulie 2026, la sediul instituției din București. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie.

Muzeul Național de Istorie a României deschide expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, un proiect care urmărește evoluția relațiilor dintre cele două state, de la primele informații despre „Lumea Nouă” ajunse în spațiul românesc și până la consolidarea Parteneriatului Strategic româno-american. Evenimentul este organizat în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite, document care a influențat dezvoltarea principiilor moderne privind egalitatea și drepturile fundamentale ale omului.

Expoziția prezintă modul în care ideile cuprinse în Declarația de Independență din 1776 și în Constituția americană din 1787 au influențat evoluția societății românești, inspirând momente istorice precum Revoluția de la 1848 sau Războiul de Independență din anii 1877–1878. Totodată, sunt ilustrate principalele etape ale relațiilor diplomatice și politice dintre România și Statele Unite până în perioada contemporană.

Vizitatorii vor putea urmări, prin documente, obiecte și mărturii istorice, transformarea unei relații care a pornit de la simple informații despre un stat aflat peste Ocean și a ajuns să se bazeze pe cooperare strategică și valori democratice comune.

Parcursul expozițional include numeroase repere care au contribuit la dezvoltarea relațiilor româno-americane de-a lungul ultimelor două secole. Sunt prezentate începuturile schimburilor diplomatice și comerciale, activitatea Crucii Roșii Americane pe frontul românesc în timpul Primului Război Mondial, vizita reginei Maria în Statele Unite, confruntările din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, anii Războiului Rece, activitatea postului „Vocea Americii”, precum și perioada acordării Clauzei națiunii celei mai favorizate.

Expoziția evidențiază și etapele mai dificile ale relației bilaterale, inclusiv răcirea raporturilor diplomatice din anii ’80 și procesul de reconstrucție a încrederii dintre cele două state după schimbările politice din 1989.

O componentă importantă este dedicată românilor care au emigrat în Statele Unite și care au contribuit la dezvoltarea economică și socială a noii lor patrii, dar și personalităților culturii române apreciate peste Ocean. Printre acestea se regăsesc Constantin Brâncuși, George Enescu, Maria Tănase și Nicolae Iorga. De asemenea, sunt ilustrate influențele culturale americane asupra României, de la răspândirea jazzului și a foxtrotului până la impactul cinematografiei de la Hollywood.

Expoziția este realizată de Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Naționale ale României, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Brukenthal, Institutul Cultural Român, Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova – Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” și Colecția Daniel-Cosmin Obreja. La realizarea proiectului au contribuit și Sorin Mărgărit, Bogdan Coconoiu, Emil Blaga, Adriana Luca, Mihai Carp și Asociația RoMilitaria.

Coordonarea expoziției este asigurată de dr. Cornel-Constantin Ilie, manager al Muzeului Național de Istorie a României, curator fiind dr. Cristina Păiușan. Din echipa de organizare mai fac parte dr. Oana Ilie, Roxana Pătrașcu, Daniel-Cosmin Obreja, dr. Alexandru Bădescu, Alexandra Mărășoiu, Pompilia Dozsa, Maria Popa, Nicoleta König, Bogdan Dumitru Mladin, Paul Popa și Diana Crimu.

Vernisajul expoziției este programat pentru joi, 16 iulie 2026, de la ora 17:00, la sediul Muzeului Național de Istorie a României din Calea Victoriei nr. 12, București. Evenimentul beneficiază de sponsorizarea Dacia Romanian Dining.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17 iulie – 30 septembrie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00–18:00.