SUA rămân garantul libertății și al marilor idealuri. Rareș Bogdan a publicat un mesaj dedicat Americii pe 4 iulie: Ne vrea parteneri, nu slugi, ca alții

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis, pe 4 iulie, cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care a prezentat zece motive pentru care consideră că SUA reprezintă un model și un partener esențial pentru România.

Potrivit postării realizate pe Facebook, primul motiv pentru care America merită admirată este faptul că oferă oamenilor sentimentul că libertatea este o realitate posibilă. Rareș Bogdan a subliniat că Statele Unite rămân locul în care inteligența, munca și ambiția pot transforma orice vis în realitate.

Un alt argument invocat de europarlamentar este atașamentul americanilor față de libertatea de exprimare și refuzul cenzurii. Acesta apreciază faptul că, într-un asemenea sistem, își găsesc loc atât vocile controversate, cât și oamenii care doresc să construiască, să contribuie și să stimuleze progresul.

Rareș Bogdan consideră, de asemenea, că una dintre marile calități ale societății americane este păstrarea spiritului copilăriei chiar și la vârsta adultă. În opinia sa, capacitatea de a visa și de a imagina o lume mai bună reprezintă o caracteristică definitorie a americanilor.

Europarlamentarul menționează și influența uriașă a Hollywoodului, despre care afirmă că oferă societății povești de succes de care oamenii au nevoie pentru a-și păstra speranța, ambiția și încrederea în propriile posibilități.

Un alt motiv pentru care apreciază Statele Unite este capacitatea societății americane de a se reinventa permanent. Potrivit lui Rareș Bogdan, mentalitatea colectivă americană transmite constant ideea că orice problemă are o soluție, iar lipsa unei rezolvări indică doar faptul că aceasta nu a fost încă identificată.

„10 motive să iubești la nebunie SUA. La mulți ani, USA! Pentru că oferă creierului confortul unei realități posibile: libertatea. Știi că există mereu, în această lume, un loc unde dacă ești inteligent, harnic și (mai ales) ai aripi, chiar poți să realizezi orice îți propui. Pentru că nu suportă cenzura. Își găsesc teren de joacă și imbecilii. Dar mai ales creierele care vor să construiască, să facă bine, să-i dea jăratic lui Pegas. Pentru că americanii sunt niște copii, chiar și atunci când devin adulți. Fără copilul din noi cum putem visa să facem lumea mai bună? Pentru că …Hollywood. Mintea noastră are nevoie de povești de succes. Fără ele ne târâim fără să ne vedem nici umbra, nici Mântuirea. Pentru că mintea colectivă a Americii o reinventează mereu și le spune tuturor că de fiecare dată există o soluție. Dacă n-ai găsit-o înseamnă că n-ai căutat-o unde trebuie”, a scris acesta pe Facebook.

În mesajul său, europarlamentarul acordă o importanță deosebită Declarației de Independență a Statelor Unite și filozofiei politice formulate de Thomas Jefferson. El consideră că principiile referitoare la egalitatea oamenilor și la drepturile fundamentale, precum viața, libertatea și căutarea fericirii, ar putea constitui fundamentul oricărei constituții moderne.

Rareș Bogdan evidențiază și rolul principiilor formulate de președintele american Woodrow Wilson după Primul Război Mondial. Potrivit acestuia, doctrina autodeterminării naționale a permis reorganizarea Europei Centrale și de Est și a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri. Europarlamentarul afirmă că, fără legitimitatea internațională oferită de această doctrină, marile puteri europene ar fi tratat problema Transilvaniei, Bucovinei și Basarabiei exclusiv din perspectiva sferelor de influență. În opinia sa, Woodrow Wilson a oferit argumentul moral necesar recunoașterii României Mari, iar în actualul context geopolitic Statele Unite pot reprezenta din nou o garanție pentru măreția României.

În argumentația sa, Rareș Bogdan face referire și la simbolistica vulturului pleșuv, emblema națională a Statelor Unite, care poartă simultan o ramură de măslin și treisprezece săgeți, simbolizând disponibilitatea pentru pace, dar și capacitatea de a răspunde prin forță atunci când este necesar.

Europarlamentarul apreciază, totodată, relația dintre Statele Unite și România, afirmând că America își dorește parteneri, nu state subordonate.

În final, Rareș Bogdan amintește și contribuția americană la cultura populară globală, evocând inventarea conceptului de fast-food și sugerând că acesta reprezintă unul dintre elementele culturale pe care oamenii le apreciază, chiar dacă nu întotdeauna o recunosc.

„Pentru că nucleul filozofic al Declarației de Independență a SUA, scris de Thomas Jefferson, ar putea fi fundamentul oricărei Constituții: „Considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, și anume că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii.” Pentru că Principiile wilsoniene au decretat autodeterminarea națională pentru popoarele din fostul Imperiu Austro-Ungar și reconfigurarea frontierelor balcanice pe criterii istorice și etnice, facilitându-ne ce avem mai scump pe lume: Marea Unire. Fără doctrina care a dat legitimitate internațională prăbușirii imperiilor, marile puteri europene ar fi negociat Transilvania, Bucovina și Basarabia doar prin prisma sferelor de influență. Woodrow Wilson a livrat omenirii argumentul moral, nu doar juridic, pentru recunoașterea României Mari. Iar acum suntem din nou în contextul în care ne pot garanta măreția. Pentru că vulturul cu cap alb, emblema națională a SUA, ține o ramură de măslin și 13 săgeți – pregătit oricând pentru pace, dar și pentru război. Pentru că ne vrea parteneri, nu slugi, ca alții. Pentru că a inventat fast-food-ul. Să nu fim ipocriți, da? La mulți ani celor 340 de milioane de posesori de pașapoarte cu vultur”, a conchis acesta.

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