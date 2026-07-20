Rareș Bogdan anunță o serie de dezbateri în țară. Modelul este inspirat de întâlnirile lui Charlie Kirk

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că susținătorii noii Platforme Liberal-Conservatoare din PNL vor organiza, în această vară, o serie de întâlniri și dezbateri în filialele partidului din mai multe zone ale țării. Inițiativa este prezentată de reprezentanții săi ca o acțiune de dialog doctrinar în interiorul formațiunii liberale.

Declarația a fost făcută în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul, unde Rareș Bogdan a precizat că va participa personal la aceste întâlniri. Potrivit acestuia, deplasările ar urma să includă orașe precum Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara, dar și, posibil, campusuri universitare.

Europarlamentarul a afirmat că formatul acestor întâlniri va fi unul bazat pe discuții directe cu membrii PNL, primari, activiști și militanți ai partidului. El a susținut că platforma nu intenționează să rămână doar la nivelul mesajelor transmise online, ci să ajungă în teritoriu pentru a discuta despre direcția politică a formațiunii.

„Arătăm că Partidul Național Liberal, în momentul acesta, a derapat de la linia clasică, liberală, conservatoare, că s-a dus într-o zonă progresistă, neomarxistă, prin această apropiere de USR și că ar trebui să ne reîntoarcem la ceea ce înseamnă electoratul nostru tradițional și istoria Brătienilor, istoria celor 150 de ani”, a punctat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a spus că obiectivul platformei este de a transmite mesajul către membrii PNL și către alegătorii tradiționali ai partidului. El a menționat că formațiunea liberală trebuie, în opinia sa, să rămână apropiată de valorile conservatoare și liberale clasice.

„Linia corectă este linia conservatoare, linia liberală, o apropiere de electorat, de români, de tradiții, de ceea ce înseamnă baza iudeo-creștină a acestei părți a Europei, și nu linia progresistă”, a declarat liberalul.

Europarlamentarul a precizat că organizarea turneului este încă în faza de stabilire a detaliilor și că nu există deocamdată un calendar final. El a indicat însă mai multe orașe unde ar putea avea loc întâlniri cu membrii partidului.

Potrivit lui Rareș Bogdan, evenimentele nu vor avea forma unei școli de vară, ci vor consta în deplasări în filialele PNL și discuții cu reprezentanții locali ai partidului.

„În județele noastre, în mijlocul votanților și, mai ales, al activiștilor și militanților noștri, ne arătăm derapajele economice și doctrinar-ideologice. Îi întrebăm dacă ei vor, pentru că nu au fost întrebați dacă vor cu USR pe listă”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a susținut că în interiorul partidului ar exista discuții despre posibilitatea unor liste comune PNL-USR, fără consultarea filialelor. El a criticat această variantă și a ridicat problema modului în care membrii liberali din teritoriu ar reacționa la o astfel de colaborare.

„Sunt foarte curios cum se vor simți colegii mei din țară în momentul în care vor fi nevoiți să-și împartă pozițiile de viceprimari, candidații la primării, listele de deputați și pozițiile politice cu cei de la USR. Și dacă se simt apropiați de domniile lor”, a spus acesta.

Rareș Bogdan a comparat formatul propus pentru aceste întâlniri cu dezbaterile organizate în Statele Unite de activistul conservator Charlie Kirk. Europarlamentarul a spus că participanții vor putea pune întrebări și vor putea avea poziții diferite în timpul discuțiilor.

„Ați văzut discuțiile lui Charlie Kirk, Dumnezeu să-l odihnească, cu tinerii americani? Simplu, va putea sta de vorbă cu noi oricine. Oricine va putea sta de vorbă cu noi”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat despre faptul că Charlie Kirk organiza numeroase astfel de întâlniri în campusuri universitare, europarlamentarul a afirmat că Platforma Liberal-Conservatoare ar putea urma un model similar, dacă instituțiile de învățământ vor permite organizarea unor astfel de dezbateri.

„Dacă ne vor primi, vom merge și în campusurile universitare cu mare drag și vom discuta despre ideologii politice, despre Europa, despre lumea liberă, despre platforme politice, despre pericolul stângii radicale, neomarxiste, despre pericolul alunecării la o nouă colectivizare, care îndepărtează ideea de familie, de valori, de tradiții, de ceea ce înseamnă liberalism clasic”, a declarat Rareș Bogdan.

El a mai spus că întâlnirile ar urma să fie deschise dialogului și opiniilor contradictorii și că acestea ar putea avea loc atât în marile orașe, cât și în zone rurale.

Charlie Kirk a fost un activist și comentator conservator american, cofondator al organizației Turning Point USA și unul dintre susținătorii lui Donald Trump în rândul tinerilor. A devenit cunoscut prin dezbaterile organizate în campusuri universitare, unde discuta public cu studenți despre teme politice și culturale.

Kirk a fost asasinat la 31 de ani, pe 10 septembrie 2025, după ce a fost împușcat în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber organizat la Utah Valley University, în orașul Orem.

Rareș Bogdan a afirmat că direcția susținută de Platforma Liberal-Conservatoare nu reprezintă o apropiere de alte partide politice și a respins asocierea cu AUR sau PSD.

„Ca să fie clar, această linie nu este apropiată nici de AUR, nici de PSD, nici de alte forțe politice. Este o linie liberală, clasică”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, la întâlnirile organizate în cadrul turneului vor participa membri PNL care susțin valorile liberale și doresc să își exprime public opiniile. Evenimentele ar urma să fie organizate în săli și să preia anumite elemente din dezbaterile politice americane.

Rareș Bogdan a făcut referire și la existența mai multor curente în interiorul Partidului Republican din Statele Unite, menționând aripa tradițională, cea creștină, mișcarea MAGA și zona libertariană. „Nu este nimic împotriva PNL”, a insistat liberalul.

Rareș Bogdan a prezentat direcțiile Platformei Conservatoare din PNL, un proiect descris de inițiatori drept un spațiu de dezbatere politică și doctrinară în interiorul partidului. Europarlamentarul susține că inițiativa nu reprezintă o facțiune politică și nu urmărește formarea unei structuri paralele de conducere, ci are rolul de a permite exprimarea unor opinii diferite în partid.

Potrivit explicațiilor oferite de susținătorii platformei, proiectul pornește de la ideea că PNL trebuie să rămână apropiat de valorile sale istorice și doctrinare. Inițiatorii afirmă că statutul partidului nu permite existența unor facțiuni interne, motiv pentru care platforma este prezentată drept un cadru de dialog și reflecție pentru membrii liberali.

Rareș Bogdan susține că formațiunea traversează o perioadă în care este necesară o dezbatere despre identitatea politică a partidului. El afirmă că Platforma Conservatoare urmărește readucerea în prim-plan a unor teme precum libertatea, meritocrația, responsabilitatea, economia de piață și respectul pentru identitatea națională.

Documentul de prezentare al platformei susține că democrația internă presupune existența mai multor puncte de vedere și că opiniile critice trebuie să poată fi exprimate fără presiuni sau marginalizare.

Potrivit manifestului prezentat de inițiatori, Platforma Conservatoare se adresează membrilor PNL care consideră că partidul trebuie să își păstreze identitatea liberal-conservatoare. Reprezentanții proiectului afirmă că valorile susținute sunt legate de libertatea individuală, proprietatea privată, economia de piață, democrația internă și meritocrație.

În același timp, platforma afirmă că orientarea europeană și euroatlantică a României trebuie menținută. Inițiatorii susțin că apartenența la Uniunea Europeană și NATO poate coexista cu apărarea identității naționale.

Un alt punct menționat în document este importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, despre care susținătorii platformei afirmă că reprezintă un element important pentru dezvoltarea economică și stabilitatea României.

Rareș Bogdan și ceilalți membri ai platformei critică ceea ce consideră a fi o îndepărtare a PNL de direcția sa tradițională. În document sunt menționate nemulțumiri legate de apropierea partidului de anumite teme progresiste și de colaborări politice considerate incompatibile cu identitatea liberal-conservatoare promovată de inițiatori.

Platforma susține că PNL nu trebuie să renunțe la propriile principii în funcție de contexte politice și că partidul trebuie să își păstreze capacitatea de a colabora cu alte formațiuni democratice fără pierderea identității doctrinare.

Inițiatorii Platformei Conservatoare afirmă că proiectul nu urmărește slăbirea partidului, ci consolidarea acestuia prin dezbatere și competiția ideilor. În document se precizează că un partid puternic nu se bazează pe uniformitatea opiniilor, ci pe dialog și pluralism.

„Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere, competență și fidelitate față de principiile care au făcut din PNL principalul partid al dreptei românești.”

Rareș Bogdan a transmis că inițiativa nu urmărește desprinderea de PNL și nici înființarea unei noi formațiuni politice. Potrivit acestuia, platforma reprezintă o încercare de a aduce în discuție direcția doctrinară a partidului.

În manifestul prezentat sunt amintite figuri istorice ale liberalismului românesc, precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu-Tăriceanu și Crin Antonescu, ca repere ale culturii politice liberale.

Documentul susține că PNL trebuie să rămână un partid deschis dialogului și să atragă oameni noi care împărtășesc valorile sale. Inițiatorii afirmă că extinderea partidului trebuie să fie făcută prin consolidarea identității politice, nu prin renunțarea la aceasta.

În prezentarea sa, Platforma Conservatoare afirmă că nu dorește o ruptură în interiorul PNL, ci o revenire la principiile pe care le consideră fundamentale pentru partid.

Inițiatorii susțin că PNL trebuie să rămână un partid liberal, european și occidental, dar care își păstrează legătura cu valorile tradiționale promovate de electoratul său.

„PNL nu are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de curajul de a rămâne el însuși.”

Rareș Bogdan a explicat că platforma este deschisă membrilor PNL care susțin libertatea de exprimare, democrația internă și dezbaterea doctrinară. Potrivit acestuia, proiectul va continua prin întâlniri și discuții cu membri ai partidului din teritoriu.

Manifestul Platformei Conservatoare încheie prin apelul către liberalii care împărtășesc aceste principii să participe la proiect, prezentat de inițiatori drept un demers pentru consolidarea partidului prin dialog și reafirmarea valorilor liberal-conservatoare.