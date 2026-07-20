Scandal în PNL după apariția Platformei Conservatoare. Mesajul neașteptat transmis de Raluca Turcan

Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat la inițiativa Platformei Conservatoare din PNL, lansată de mai mulți membri ai partidului care contestă actuala direcție politică a formațiunii. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, liberala a criticat proiectul și a susținut că acesta ar avea legătură cu planurile politice atribuite liderului PSD Sorin Grindeanu.

Raluca Turcan a afirmat că această inițiativă „pare construită în birou la Sorin Grindeanu”, susținând că ar putea face parte dintr-un plan politic mai amplu.

„Așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu:

1. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise”, a scris Raluca Turcan pe social media.

Ea a precizat că PNL nu ar avea nevoie de o nouă platformă politică pentru definirea identității sale, argumentând că partidul dispune deja de un program care stabilește valorile și direcția formațiunii.

În mesajul publicat online, Raluca Turcan a susținut că dificultatea partidului nu ar fi legată de lipsa unei doctrine, ci de poziționarea unor membri care, în opinia sa, s-ar fi îndepărtat de principiile liberale.

„2. PNL nu are nevoie de o nouă „platformă conservatoare”. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze”, a scris deputata.

Liberala a criticat și folosirea conceptului de conservatorism în disputele interne din partid, afirmând că acesta nu ar trebui asociat cu anumite negocieri sau alianțe politice.

„3. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii”, a precizat Raluca Turcan în mesajul său.

Raluca Turcan a transmis că cei care susțin o eventuală nouă formațiune politică ar trebui să își asume public proiectul și să se prezinte în fața alegătorilor cu propriile obiective.

„Dacă cei care cochetează cu un nou partid cred cu adevărat în proiectul lor, atunci să lase justificările de circumstanță. Să aibă curajul propriilor convingeri”, a afirmat deputata.

Ea a continuat mesajul adresat celor care promovează această direcție politică, susținând că o astfel de inițiativă ar trebui supusă evaluării electoratului.

„Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării!”, a mai scris Raluca Turcan pe contul său de socializare.

Declarațiile deputatei vin pe fondul disputelor interne din PNL legate de orientarea politică a partidului și de inițiativa Platformei Conservatoare, susținută de membri care au criticat actuala conducere a formațiunii.