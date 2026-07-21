Toni Popescu avertizează că noua Lege a salarizării reduce veniturile. Sporurile pentru weekend și sărbători scad drastic în spitale

Toni Popescu, președintele Diviziei de Medici a Federației Sanitas din România, susține că noua Lege a salarizării diminuează semnificativ veniturile personalului medical care lucrează în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Declarațiile au fost făcute luni seară, la Medika TV. În paralel, PNL a anunțat că proiectul legislativ va fi depus miercuri în Parlament, în condițiile în care acesta este contestat de mai multe categorii de angajați.

Toni Popescu afirmă că una dintre cele mai importante modificări prevăzute în noua Lege a salarizării vizează reducerea sporului acordat pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Potrivit acestuia, diminuarea procentului de la 100% la 30% va avea un impact direct asupra veniturilor personalului medical, chiar dacă unele indemnizații au fost majorate.

„Sporul de 3-4 lei a ajuns la 9 lei, ca să ştiţi. Dar pentru cei ce lucrează în ture în timpul săptămânii, şi în ture de noapte, este un spor de 15%. Şi în zilele de weekend şi de sărbători legale este un spor de 30%. Iarăşi trebuie să vin cu completări. Deci am obosit cu aceaste legi. În permanenţă trebuie sa vină completări. Sporul de weekend şi de sărbători legale era 100% , de la 100% a ajuns 30%. Şi în clipa în care începem şi calculăm şi ne luăm după noile calcule, după noua grilă, după noul salariu, vedem că toată lumea pierde”, a declarat Toni Popescu, luni seară, la Medika TV.

Liderul sindical consideră că, dincolo de modificările introduse în grila de salarizare, rezultatul final al calculelor este nefavorabil pentru angajații din sistemul sanitar, care vor încasa venituri mai mici pentru activitatea desfășurată în zilele nelucrătoare.

Toni Popescu avertizează că noul nivel al sporurilor ar putea determina tot mai mulți medici să renunțe la gărzile efectuate în weekend, deoarece diferența de remunerare față de zilele lucrătoare nu ar mai justifica sacrificiile personale și profesionale implicate.

„Nici nu vreau să mă gândesc. Eu vă spun că dacă aş mai fi făcut gărzi, nu aş mai vrut să fac un weekend. Momentan, colegii mei îşi mai completau veniturile în weekend. Eu vă spun că pentru doar 20% nu se merită să faci gardă de weekend, să pleci de acasă, să nu poţi să pleci nicăieri. Pentru că o gardă de weekend înseamnă că nu poţi să părăseşti oraşul de vineri până duminică seara. Că e vineri spre sâmbătă, că este sâmbată spre duminică, că este duminică spre luni, nu-ţi mai permiţi să pleci. Pentru că weekend-ul, uneori, ca să te odihneşti, îţi trebuie să pleci şi tu vineri, să te întorci duminică. Nu o să mai plece nimeni. Şi atunci, decât să nu poată să-şi ducă copiii undeva, la munte, la mare, la pădure, colegii mei o să spună, o să fac gărzi de timpul săptămânii, că diferenţa e atât de mică încât mai bine mă liniştesc în weekend. Şi am sfârşitul de săptămână pentru familie”, a spus Popescu.

Potrivit acestuia, modificarea ar putea influența disponibilitatea medicilor de a acoperi gărzile din zilele de sâmbătă și duminică, întrucât timpul petrecut departe de familie și restricțiile impuse de programul de gardă nu ar mai fi compensate printr-o diferență salarială considerată suficientă.

În paralel cu reacțiile venite din sistemul sanitar, PNL a anunțat luni, după ședința Biroului Politic Național, că proiectul noii Legi a salarizării va fi depus miercuri în Parlament.

Forma legislativă urmează să fie dezbătută într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, potrivit intenției anunțate de reprezentanții formațiunii.

Proiectul este contestat de numeroase categorii de angajați, care reclamă efectele pe care noile prevederi le-ar putea avea asupra veniturilor și condițiilor de salarizare din sectorul public.