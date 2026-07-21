Tot mai multe firme din România intră în insolvență. Numărul acestora a crescut în primele cinci luni din 2026

Numărul firmelor și al persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență în primele cinci luni ale anului 2026 a ajuns la 3.146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 2.769 de insolvențe, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe insolvențe au fost consemnate în București, unde 606 firme și PFA au intrat în această procedură în intervalul ianuarie-mai 2026. Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul insolvențelor din Capitală este mai mare cu 5,57%.

După București, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județul Bihor, cu 212 cazuri, însă în scădere cu 2,75% comparativ cu primele cinci luni din 2025. Urmează județul Cluj, cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1,05%, Timiș, cu 145 de cazuri, în creștere cu 12,40%, Ilfov, cu 140 de insolvențe, în urcare cu 2,19%, și Prahova, cu 109 cazuri, în creștere cu 12,37%.

La polul opus, cele mai puține insolvențe au fost înregistrate în județul Covasna, cu 14 cazuri. Harghita a raportat 16 insolvențe, Botoșani 17, iar județele Mehedinți și Sălaj au înregistrat câte 21 de cazuri fiecare. În Teleorman au fost consemnate 22 de insolvențe.

Datele ONRC arată că doar în luna mai 2026 au intrat în insolvență 622 de firme și PFA. Și în această lună, Bucureștiul a ocupat primul loc, cu 119 insolvențe. Pe următoarele poziții s-au situat județul Bihor, cu 49 de cazuri, Cluj, cu 38 de insolvențe, și Ilfov, cu 33.

În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 190 de cazuri. Comparativ cu primele cinci luni din 2025, acest sector a înregistrat o creștere de 352,38%.

Pe locul al doilea se află construcțiile, cu 171 de insolvențe, în creștere cu 510,71% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor înregistrate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Industria prelucrătoare ocupă poziția a treia în clasamentul domeniilor cu cele mai multe insolvențe, fiind raportate 99 de cazuri în primele cinci luni din 2026. Față de aceeași perioadă din 2025, numărul insolvențelor din acest sector este mai mare cu 312,50%.