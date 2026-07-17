Criza din HoReCa se adâncește. Irineu Darău trage un semnal de alarmă pentru economie: A scăzut foarte mult consumul şi asta se simte brutal

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, s-a aflat într-o vizită la Sfântu Gheorghe, unde a avut o întâlnire directă cu reprezentanții mediului de afaceri din județul Covasna. Principalele teme abordate au fost lipsa de predictibilitate, digitalizarea deficitară și dificultățile cu care se confruntă sectorul HoReCa.

În cadrul întâlnirii, atât autoritățile locale, cât și reprezentanții Guvernului au subliniat necesitatea unui parteneriat onest între stat și investitori, în contextul unei perioade economice marcate de provocări majore.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a evidențiat importanța contactului direct dintre membrii Guvernului și comunitățile locale, apreciind că problemele identificate în teritoriu trebuie să ajungă rapid la factorii de decizie. Acesta a arătat că economia traversează o perioadă dificilă, în care digitalizarea este insuficient dezvoltată, micii antreprenori se confruntă cu dificultăți majore, iar turismul este în declin.

„Am avut pe HoReCa mai mult feedback despre cât de grea este această perioadă pentru turism. Se fac în continuare investiţii în turism, se fac eforturi, dar a scăzut foarte mult consumul şi asta se simte brutal şi cred şi eu că trebuie găsite nişte soluţii rezonabile de stimulare, pentru că au dreptate cei din HoReCa atunci când spun că situaţia de acum este una similar de grea cu o situaţie din pandemie. Poate nu chiar de la început, când a fost atunci închis tot, dar se simte o cădere mare şi nu putem să lăsăm toată această industrie să cadă, chiar dacă nu cred în etatism, ca statul să intervină şi să rezolve totul”, a afirmat Irineu Darău, într-o conferinţă de presă.

În același timp, ministrul a insistat că trebuie găsite, într-un termen cât mai scurt, soluţii care să atenueze dificultăţile cu care se confruntă operatorii din HoReCa, conform Covasna Media.

„Cred că trebuie să găsim în a doua jumătate a anului sau, dacă nu, fix de la începutul anului viitor, nişte soluţii care să le mai uşureze un pic soarta. (…) Am avut pe HoReCa mai mult feedback despre cât de grea este această perioadă pentru turism. Se fac în continuare investiţii în turism, se fac eforturi, dar a scăzut foarte mult consumul şi asta se simte brutal şi cred şi eu că trebuie găsite nişte soluţii rezonabile de stimulare, pentru că au dreptate cei din HoReCa atunci când spun că situaţia de acum este una similar de grea cu o situaţie din pandemie. Poate nu chiar de la început, când a fost atunci închis tot, dar se simte o cădere mare şi nu putem să lăsăm toată această industrie să cadă, chiar dacă nu cred în etatism, ca statul să intervină şi să rezolve totul”, a mai spus acesta.

Antal Árpád a precizat că la întâlnirea organizată la Sfântu Gheorghe au participat antreprenori din mai multe domenii de activitate și a caracterizat discuțiile drept un dialog sincer. El și-a exprimat convingerea că astfel de întâlniri și schimbarea politicilor publice împreună cu mediul de afaceri pot contribui la transformarea României într-o țară mai competitivă, mai predictibilă și mai onestă, subliniind că un stat corect oferă condițiile necesare dezvoltării companiilor și creșterii nivelului de trai.

„Într-o perioadă în care economia scârțâie, digitalizarea nu prea există, micii antreprenori sunt în moarte clinică, iar turismul e în cădere liberă, oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. Iar de foarte multe ori, statul nu este un partener corect cu oamenii de afaceri. ​Nu este normal ca statul să permită concurența neloială. Nu este normal ca în România de foarte multe ori cel care este corect și cel care respectă regulile să se simtă fraier, pentru că întotdeauna câștigă șmecherii, cei care fentează regulile. Iar regulile sunt făcute de stat și ar trebui să fie controlate. De aceea mă bucur ca l-am primit azi la Sfântu Gheorghe pe Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Am avut împreună o întâlnire cu oamenii de afaceri din județ, reprezentanți ai mai multor domenii de activitate. A fost un dialog sincer cu antreprenorii și sunt convins că putem găsi soluții dacă avem aceste întâlniri și dacă schimbăm politicile publice, împreună, ale acestui stat, pentru ca România să devină o țară mai competitivă, mai predictibilă și mai onestă. Dacă statul este corect, firmele se pot dezvolta, iar oamenii vor trai mai bine”, a spus Antal Árpád.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că principala solicitare primită din partea antreprenorilor din toate județele vizitate este asigurarea predictibilității fiscale. Din perspectiva experienței sale de fost antreprenor, acesta consideră că acordurile de guvernare ar trebui să includă anexe garantate privind nivelul taxelor, pentru a oferi mediului privat stabilitate și siguranță în planificarea investițiilor.

În urma discuțiilor purtate cu oamenii de afaceri din Covasna, ministrul a arătat că sectorul HoReCa traversează o criză comparabilă ca severitate cu perioada pandemiei, pe fondul scăderii drastice a consumului. El a subliniat că Executivul trebuie să identifice soluții bugetare rezonabile de stimulare pentru sprijinirea acestei industrii.

Irineu Darău a mai arătat că activitatea economică este afectată de presiunile generate de costurile cu forța de muncă, tarifele la energie și inflație, factori care îngreunează desfășurarea activității companiilor.

La finalul întâlnirii, ministrul a anunțat că toate propunerile și sugestiile formulate de antreprenori vor fi sistematizate, iar Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va înființa o platformă oficială de dialog strategic, destinată elaborării politicilor economice în strânsă colaborare cu mediul privat.

Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS), consumul a înregistrat o scădere semnificativă. În aprilie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, volumul total al consumului s-a redus cu 6,3%. Cheltuielile pentru produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 6,6%, vânzările de produse alimentare au scăzut cu 7,9%, iar comercializarea carburanților pentru autovehicule în magazine specializate s-a diminuat cu 2,1%.