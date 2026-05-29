Irineu Darău admite problemele economiei: „Mă întreb unde sunt politicile economice”. Ministrul cere o strategie mai clară pentru mediul de afaceri

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, susține că România are nevoie de politici economice mai bine coordonate și de măsuri concrete pentru susținerea mediului de afaceri. Într-un interviu acordat emisiunii OFF The Record de la Mediafax, acesta a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă antreprenorii, programele de ajutor de stat relansate de minister, dar și despre provocările din industria de apărare, digitalizare și administrarea companiilor de stat.

Întrebat despre situația mediului de afaceri, ministrul Economiei a recunoscut că efectele dificultăților economice sunt resimțite la scară largă, în special de companiile mici și mijlocii.

„Cred că afectată este toată lumea. Probabil unii sunt afectați mai rău și aceia sunt cei 70%. Am luat contact deja cu minim 1.000 de antreprenori și companii de multe niveluri. La Ministerul Economiei culegem uneori roadele tuturor celorlalte decizii”, a declarat Irineu Darău.

Oficialul a atras atenția că Ministerul Economiei are atribuții limitate în raport cu provocările economice actuale și consideră că România are nevoie de o coordonare mai eficientă a politicilor economice.

„Și atunci, știți, nu pot să fiu responsabil de ceva ce nu decid. În al doilea rând mă întreb, și aici cred că avem o defecțiune, unde sunt politicile economice. Și iarăși nu suntem foarte coordonați ca stat la treaba asta. Eu nu o să zic vreodată că deciziile acestui guvern au fost perfecte, dar nu putem ignora punctul din care s-a plecat”, a afirmat ministrul.

Darău a precizat că una dintre prioritățile mandatului său a fost deblocarea unor scheme de ajutor de stat promise antreprenorilor, dar care nu fuseseră puse în practică.

„La Ministerul Economiei am găsit scheme de ajutor de stat promise a antreprenorilor. Nu neapărat cele mai bine concepute, dar promise a antreprenorilor care le-au lăsat în nelucrare și le-am relansat. Înseamnă niște bani în economie”, a spus acesta.

Ministrul a menționat că programul Femeia Antreprenor și noua ediție Start-Up Nation se numără printre măsurile relansate.

„Faptul că o mie de femei antreprenori vor avea, în sfârșit, acei bani din femei antreprenori promiși în 2024, faptul că mii de fiii firme vor avea banii din Start-up Nation pentru că am dat drumul ediției a patra. Contează lucrurile acestea. Sunt lucruri care se întâmplă și de care m-am ocupat. Sunt șapte-opt scheme de ajutor de stat la Ministerul Economiei”, a declarat Irineu Darău.

În cadrul interviului, ministrul a vorbit și despre programul SAFE și despre rolul Ministerului Economiei în stabilirea criteriilor de localizare a producției în România.

„Noi, la minister, pe SAFE, avem implementarea programului și criteriile de localizare”, a explicat acesta.

Darău consideră că programul reprezintă o oportunitate importantă pentru industria națională de apărare și estimează că peste jumătate din producția asociată proiectului va fi realizată în România.

„Aș fi vrut ca 100% din SAFE să se facă în România. Dar nu totul se poate. Plecăm de foarte de jos. (…) Peste 50% din producție va fi în România”, a declarat ministrul.

Totodată, acesta susține că va fi nevoie de o instituție specializată care să monitorizeze modul în care sunt respectate obligațiile privind producția locală.

Ministrul Economiei a descris situația unor companii aflate în portofoliul statului drept una complicată, marcată de insolvențe, datorii și proiecte întârziate.

„La minister, luăm fiecare companie la rând și încercăm să găsim o soluție și după aceea problema mare este că sunt foarte multe urgențe lăsate în nelucrare. Ești într-un fel de pompierat”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Darău, problemele se regăsesc în mai multe domenii, de la industria minieră până la șantierele navale și companiile aflate în dificultate financiară.

„Ai situații de insolvență sau de faliment, cum avem la Mangalia, în care în paralel ai sute sau mii de oameni care nu mai au loc de muncă sau riscă să nu mai aibă”, a explicat ministrul.

Irineu Darău a criticat modul în care au fost gestionate proiectele de digitalizare în ultimii ani și consideră că transformarea digitală ar trebui să devină una dintre principalele priorități ale statului.

„Transformarea digitală trebuie să fie în top 3 priorități ale statului român”, a declarat ministrul.

Acesta a susținut că actuala arhitectură instituțională din domeniu trebuie regândită și că există probleme legate de funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României.

„Avem o problemă cu Autoritatea pentru Digitalizarea României”, a afirmat Darău.

Potrivit ministrului, România are nevoie de investiții în specialiști, de utilizarea tehnologiilor moderne și de o strategie coerentă pentru recuperarea decalajelor acumulate în ultimele două decenii.