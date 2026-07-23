Irineu Darău acuză cea mai mare sancțiune aplicată de AMEPIP : Mi se impută sute de zile în care nici măcar nu eram ministru

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a anunțat joi seară că a contestat în instanță o amendă de 104.832 de lei aplicată de AMEPIP pentru întârzieri în procedurile de selecție a administratorilor la cinci companii de stat. Oficialul afirmă că sancțiunea vizează întârzieri acumulate înainte de preluarea mandatului său, unele vechi de aproape doi ani. Potrivit acestuia, autoritatea i-ar fi imputat inclusiv perioade în care nu ocupa funcția de ministru. Darău consideră că măsura este nelegală și susține că va merge până la capăt cu demersul în instanță.

Irineu Darău susține că sancțiunea aplicată de Autoritatea pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) reprezintă cea mai mare amendă aplicată până în prezent unui ministru. Oficialul a precizat că a decis să o conteste în instanță, argumentând că răspunderea trebuie stabilită în limitele legii și în funcție de faptele fiecărei persoane.

„AMEPIP – autoritatea care supraveghează guvernanţa corporativă a companiilor de stat şi verifică respectarea regulilor privind selecţia administratorilor – mi-a aplicat o amendă de 104.832 de lei, cea mai mare sancţiune aplicată până acum unui ministru. Am contestat această amendă în instanţă. Nu o fac pentru că un ministru ar trebui să fie deasupra legii, ci din contră! Cred că legea trebuie respectată de toată lumea. Mai ales instituţiile care o aplică nu au voie să îşi bată joc de proceduri, de litera legii şi de interpretarea ei”, a scris, joi seară, pe Facebook, Irineu Darău.

Ministrul interimar afirmă că răspunderea nu poate fi transferată automat odată cu preluarea unei funcții și că fiecare demnitar ar trebui să răspundă exclusiv pentru acțiunile desfășurate în perioada propriului mandat.

Acesta susține că AMEPIP i-a imputat nefinalizarea, până la 31 martie, a procedurilor de selecție pentru administratorii a cinci companii de stat și că instituția i-a atribuit întreaga responsabilitate pentru aceste întârzieri.

„AMEPIP susţine că nu au fost finalizate până la 31 martie procedurile de selecţie pentru administratorii a cinci companii de stat şi, pentru asta, mi-a aplicat această amendă – acuzându-mă direct şi de culpă exclusivă! Problema este că eu am devenit ministru pe 23 decembrie 2025. Până la termenul invocat de AMEPIP au trecut doar 98 de zile. În schimb, întârzierile pe care mi le impută erau deja acumulate de foarte mult timp: unele proceduri aveau întârzieri de aproape doi ani şi parcurgeau mandatele a 3-4 miniştri diferiţi. Practic, mi se impută inclusiv sute de zile în care nici măcar nu eram ministru”, a adăugat ministrul interimar.

Irineu Darău susține că, imediat după preluarea mandatului, a modificat componența comisiilor de selecție pentru a debloca procedurile și pentru a introduce experții solicitați chiar de AMEPIP. Potrivit ministrului, măsurile adoptate au permis reluarea activității comisiilor, însă procesul a fost afectat și de întârzieri imputabile autorității care a aplicat sancțiunea.

„Imediat după preluarea mandatului, am reorganizat procedurile şi am emis ordine prin care am modificat comisiile de selecţie tocmai pentru a le debloca şi pentru a introduce experţii solicitaţi chiar de AMEPIP. Comisiile şi-au reluat activitatea ca urmare a acestor măsuri. Iar aici apare adevăratul paradox. În mai multe dintre aceste proceduri, chiar AMEPIP avea obligaţii legale fără de care selecţiile nu puteau continua”, susţine ministrul interimar de la Economie.

Oficialul afirmă că AMEPIP avea obligația legală de a desemna reprezentanți în comisiile de selecție într-un termen scurt, însă în unele situații acest lucru ar fi fost întârziat cu peste două luni. De asemenea, acesta susține că autoritatea a reziliat contractul cu expertul independent necesar desfășurării procedurilor, ceea ce ar fi făcut imposibilă continuarea lor în condițiile legii.

„În unele cazuri, a întârziat peste două luni. Mai mult, chiar AMEPIP a reziliat contractul cu expertul independent obligatoriu pentru aceste proceduri. Fără acel expert, selecţiile nu puteau continua legal. Există inclusiv procese-verbale ale comisiilor care arată că întârzierile au fost provocate de amânările şi neparticiparea reprezentanţilor desemnaţi de AMEPIP”, precizează Darău.

Ministrul contestă și includerea Romfilatelia între companiile pentru care a fost sancționat. El afirmă că Ministerul Economiei nu este acționar direct al societății și că ministrul nu avea competența legală de a numi administratorii, în contextul în care compania se afla într-un proces de reorganizare prin fuziune.

„Una dintre cele cinci companii invocate este Romfilatelia. Numai că Ministerul Economiei nu este acţionarul direct al acestei companii, iar ministrul nu avea competenţa legală de a numi administratorii. În plus, societatea se afla într-un proces de reorganizare prin fuziune. Recunosc că mi-e greu să înţeleg logica acestei sancţiuni”, a adăugat Irineu Darău, adăugând că în alte cazuri similare, sau chiar mai grave, AMEPIP a cerut doar continuarea procedurilor, fără să aplice amenzi miniştrilor implicaţi.

Ministrul consideră că acceptarea unei astfel de interpretări ar crea un precedent periculos, în care un demnitar ar putea răspunde pentru întârzieri acumulate înainte de începerea mandatului său.

„Dacă acceptăm ideea că poţi răspunde personal pentru întârzieri moştenite, atunci transmitem un mesaj periculos: nu contează ce ai făcut tu, contează doar cine este de serviciu când trebuie găsit un vinovat. Asta îi descurajează tocmai pe cei care încearcă să repare lucrurile, nu pe cei care le-au lăsat în urmă”, a adăugat ministrul.

Irineu Darău afirmă că nu consideră întâmplătoare valoarea sancțiunii și susține că aceasta ar fi fost stabilită pe baza unor premise pe care le apreciază drept neconforme cu realitatea.