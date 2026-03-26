Guvernul României, prin Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență care introduce un cadru legal nou pentru intervenția statului în situații excepționale în care sunt amenințate capacități economice sau infrastructuri considerate strategice.

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a explicat că noua reglementare vine ca răspuns la vulnerabilitățile identificate în ultimii ani, când anumite active economice importante au fost pierdute sau afectate fără posibilitatea unei intervenții rapide din partea statului.

Proiectul legislativ stabilește că, în condiții bine definite, statul român va putea acționa direct pentru a preveni pierderea unor active strategice. Intervenția este gândită ca un mecanism punctual, aplicabil doar în situații de risc major, cu impact asupra economiei naționale sau securității economice.

Ministrul Economiei a subliniat că această abordare este necesară.

”România a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe situaţii în care a pierdut capacităţi economice importante fără să poată interveni la timp. Crizele succesive şi anumite cazuri de urgenţă ne arată că uneori nu sunt protejate suficient infrastructuri şi interese strategice. Strict în situaţii excepţionale, statul nu îşi mai permite să rămână spectator. Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanţă de urgenţă care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situaţii în care capacităţi economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol. Este vorba despre un mecanism care permite statului să acţioneze punctual şi justificat, pentru a preveni pierderi ireversibile în economie”, anunţă, joi, ministrul Economiei, Irineu Darău.

Un element esențial al proiectului de OUG îl reprezintă posibilitatea ca statul să aibă prioritate în achiziționarea unor active importante scoase la vânzare. Această măsură are rolul de a preveni preluarea unor resurse strategice de către entități care ar putea afecta interesele economice ale României.

În acest mod, autoritățile își propun să mențină controlul asupra unor sectoare considerate esențiale, precum energie, industrie și infrastructură.

Proiectul include și măsuri dedicate companiilor aflate în dificultate financiară. Scopul este de a evita pierderea definitivă a unor capacități de producție în timpul procedurilor de insolvență sau restructurare.

Statul ar putea interveni pentru a asigura continuitatea activităților economice critice și pentru a preveni degradarea sau închiderea unor unități de producție importante.

”De asemenea, în cazul unor companii aflate în dificultate, propunem soluţii prin care pot fi salvate capacităţi de producţie şi evitate situaţiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvenţă. În acelaşi timp, sunt prevăzute mecanisme pentru menţinerea funcţionării unor activităţi esenţiale în perioade de tranziţie, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile”, a mai transmis acesta.

Un alt obiectiv al noii reglementări este menținerea funcționării activităților economice esențiale în perioade de tranziție sau criză. Astfel, procesele industriale strategice nu ar mai fi întrerupte brusc, evitându-se efecte negative în lanț asupra economiei și pieței muncii.

Potrivit Ministerului Economiei, intervențiile statului vor fi strict limitate și vor putea fi aplicate doar în domenii clar definite. Orice măsură va trece prin filtre instituționale riguroase, inclusiv, acolo unde este necesar, prin avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

”Pentru oameni, acest mecanism înseamnă mai multă stabilitate în momente dificile. Înseamnă locuri de muncă care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate şi comunităţi locale care nu rămân fără principalul motor economic. În acelaşi timp, vorbim despre capacitatea României de a-şi păstra funcţionale sectoare esenţiale, de la energie şi industrie până la alte domenii care susţin economia reală şi reduc dependenţele externe”, a mai declarat Darău.

De asemenea, toate acțiunile vor trebui să respecte legislația europeană și regulile pieței concurențiale, pentru a evita distorsiuni economice.

Autoritățile susțin că noul mecanism are ca scop principal protejarea intereselor economice ale României și consolidarea securității economice naționale. În același timp, măsura este gândită pentru a proteja locurile de muncă și comunitățile locale dependente de marile companii strategice.

Domeniile vizate includ în special securitatea națională, independența energetică, infrastructura și dezvoltarea economică.