CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvență din România, anunță amânarea votului adunării generale a creditorilor cu minimum șapte zile, pentru a facilita o decizie informata, iar planul de reorganizare rămâne singura șansa de relansare a activității șantierului naval și de salvare a locurilor de muncă.

„Șantierul naval din Mangalia are șansa, cu aprobarea creditorilor săi, să treacă în noua etapă de reorganizare, ceea ce înseamnă relansarea activității. Soluția, prin planul de reorganizare, este cea de a identifica un nou investitor strategic care să preia activitatea șantierului. Obiectivul principal este asigurarea capacității financiare de a susține această activitate într-o piață specifică, cu nevoi specifice, care să permită șantierului să se întoarcă la o activitate corespunzătoare forței sale de muncă si capacității de producție”, declară Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR.

CITR a propus Planul de reorganizare al companiei, marcând intrarea oficială în etapa decisivă a procesului de restructurare. Propunerea stabilește cadrul pentru relansarea activității șantierului și atragerea unui investitor strategic.

Mecanismul propus de CITR este transferul de business, ceea ce reprezintă o structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale.

De la preluarea mandatului principala preocupare a CITR a fost să sprijine compania în atragerea de noi clienți și de capital de lucru astfel încât să își poată continua activitatea curentă.

Reprezentanții CITR consideră că identificarea unui investitor capabil sa preia activitatea șantierului este cea mai viabila solutie pentru șantierul naval din Mangalia.

