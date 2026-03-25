Un sondaj IRSOP realizat în martie 2026 arată că percepția populației asupra situației economice rămâne predominant negativă, în ciuda unor ușoare semne de optimism pe termen scurt.

Majoritatea românilor consideră că situația lor financiară este mai slabă decât anul trecut. Doar 11% spun că trăiesc mai bine, în timp ce 61% afirmă că nivelul lor de trai s-a deteriorat. Cu toate acestea, există o ușoară creștere a optimismului pentru anul următor: 25% cred că situația generală se va îmbunătăți, față de 19% în februarie.

Pe termen mai lung însă, perspectivele devin mai incerte. Aproximativ același procent de respondenți cred că nivelul de trai va fi mai bun peste cinci ani (37%) și mai puțin bun (39%), ceea ce indică o lipsă de direcție clară în percepția populației.

În ceea ce privește veniturile personale, românii sunt ceva mai optimiști: 38% se așteaptă la creșteri în următoarele 12 luni, iar doar 18% cred că veniturile vor scădea. Totuși, această speranță este umbrită de așteptările legate de inflație. Trei sferturi dintre respondenți (75%) cred că prețurile vor continua să crească, ceea ce menține presiunea asupra bugetelor familiale.

Piața muncii transmite, de asemenea, semnale de îngrijorare. Procentul celor care consideră că locul lor de muncă este în pericol a crescut la 29%, iar percepția asupra oportunităților de angajare s-a deteriorat semnificativ: 86% dintre cei chestionați spun că locurile de muncă se găsesc greu.

Consumul rămâne afectat de aceste temeri. Peste jumătate dintre români (56%) spun că au redus cheltuielile față de anul trecut.

În schimb, se observă o orientare mai puternică spre siguranță financiară: 57% intenționează să economisească pentru situații neprevăzute, iar interesul pentru educație și formare profesională este în creștere.

În același timp, investițiile majore rămân limitate. Doar 8% dintre respondenți intenționează să cumpere o locuință, semn că accesul la bunuri costisitoare devine tot mai dificil.

Așteptările privind evoluția monedei și a dobânzilor întăresc această imagine de incertitudine economică. 64% dintre români cred că leul se va deprecia, iar aproape 70% se așteaptă la creșterea dobânzilor.

Concluzia generală este una îngrijorătoare: bunăstarea populației rămâne scăzută, iar semnele unei redresări economice sunt slabe. Inflația ridicată, nesiguranța locurilor de muncă și scăderea puterii de cumpărare creează o combinație periculoasă pentru economie, ducând la ceea ce specialiștii numesc o „criză de accesibilitate”.

Întregul sondaj poate fi consultat mai jos.

Sondaj IRSOP 25 martie 2026