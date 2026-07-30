Inflația din SUA a încetinit în luna iunie. Indicatorul urmărit de Fed coboară la 3,7%

Inflația din SUA a încetinit ușor în luna iunie, potrivit celui mai important indicator urmărit de Rezerva Federală (Fed), alimentând așteptările privind următoarele decizii de politică monetară. Deși banca centrală a menținut dobânda-cheie nemodificată, piețele și economiștii anticipează o nouă majorare în luna septembrie pentru a limita presiunile inflaționiste.

Unul dintre indicatorii inflației urmăriți îndeaproape de Rezerva Federală a SUA (Fed) a încetinit ușor în luna iunie, în linie cu estimările analiștilor, după accelerarea înregistrată în lunile precedente. Potrivit datelor publicate joi de Departamentul Comerțului, indicele PCE (Personal Consumption Expenditures) a consemnat o creștere anuală de 3,7% în iunie, față de 4,1% în mai, când a fost înregistrat cel mai ridicat ritm anual din aprilie 2023.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a urcat cu 3,3% în ritm anual în iunie, după un avans de 3,4% în luna precedentă, evoluția fiind, de asemenea, în concordanță cu așteptările analiștilor.

În termeni lunari, prețurile au scăzut cu 0,1% în iunie, după o creștere de 0,5% în mai, rezultatul fiind în linie cu prognozele. Totodată, inflația de bază a avansat cu 0,1% de la o lună la alta, încetinind față de ritmul de 0,3% consemnat în mai și sub estimarea analiștilor, care anticipau o creștere de 0,2%.

Datele publicate de Departamentul Comerțului arată că veniturile personale au crescut cu 0,2% în iunie, după un avans de 0,7% în luna anterioară. În același timp, cheltuielile personale au înregistrat o creștere de 0,3%, după un ritm de 0,9% în mai.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește evoluția indicelui PCE pentru a evalua progresul către obiectivul său de inflație de 2% pe termen mediu. În acest context, instituția a decis miercuri să mențină dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75%, apreciind că economia americană continuă să se extindă într-un ritm solid, în pofida incertitudinilor ridicate generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu.

În același timp, majoritatea economiștilor estimează că Fed va majora dobânda de referință în luna septembrie, în încercarea de a tempera presiunile inflaționiste și de a readuce inflația către ținta de 2%.