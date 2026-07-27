Banca Angliei este așteptată să mențină dobânda la 3,75%, în ciuda scumpirii petrolului și gazelor

În pofida scumpirii petrolului și gazelor pe fondul tensiunilor geopolitice, Banca Angliei este așteptată să mențină dobânda-cheie la 3,75%. Decizia vine într-un moment în care inflația încetinește, însă rămâne peste ținta de 2%.

Banca Angliei este așteptată să păstreze joi rata dobânzii de politică monetară la 3,75%, în ciuda creșterii recente a prețurilor petrolului, care au depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Evoluția cotațiilor, influențată de tensiunile dintre SUA și Iran, ar putea pune la încercare strategia instituției de a evita majorarea costurilor de împrumut ca reacție la noile presiuni inflaționiste.

Până în prezent, inflația din Marea Britanie a evoluat mai favorabil decât estimările Băncii Angliei, coborând în iunie la 2,6%, cel mai redus nivel din ultimele 15 luni. Totodată, întârzierea cu care prețurile reglementate la energie pentru consumatorii casnici reflectă costurile mai ridicate de pe piețele angro face ca inflația din Regatul Unit să fie, în prezent, mai mică decât cea din SUA și din zona euro.

În același timp, Banca Centrală Europeană pare pregătită să majoreze din nou dobânzile în lunile septembrie sau octombrie. O eventuală creștere a dobânzii de către Banca Angliei ar reprezenta însă o provocare pentru noul prim-ministru, Andy Burnham, care și-a asumat reducerea costului vieții drept una dintre principalele priorități ale guvernului. Un nivel mai ridicat al dobânzilor ar însemna costuri mai mari de finanțare pentru executiv înaintea prezentării primului buget anual din această toamnă.

Economiștii chestionați de agenția de presă Reuters și piețele financiare nu anticipează o majorare a dobânzii în această săptămână. Totuși, opiniile privind evoluția pe termen mediu sunt împărțite. După scumpirea petrolului din ultima perioadă, contractele futures pe dobânzi au indicat o probabilitate de aproximativ două treimi pentru o majorare de 0,25 puncte procentuale în septembrie și aproape trei creșteri cumulate până în iunie anul viitor. Chiar dacă prețul petrolului a coborât luni la aproximativ 90 de dolari pe baril, piețele continuă să anticipeze o majorare a dobânzii până în luna noiembrie.

Cu toate acestea, doar un număr redus de economiști estimează că Banca Angliei va majora dobânda în acest an. Henry Cook, economist senior la MUFG din Japonia, și-a retras prognoza anterioară potrivit căreia banca centrală britanică ar urma exemplul BCE printr-o majorare preventivă a dobânzii.

„Am avut trei surprize negative consecutive în ceea ce privește inflația și o mulțime de semne de stagnare pe piața muncii”, a spus el.

În luna aprilie, Banca Angliei estima că inflația va atinge un vârf de aproximativ 3,6%-3,7% la sfârșitul anului 2026, în două dintre cele trei scenarii privind evoluția prețurilor petrolului și a economiei. În iunie, însă, instituția și-a revizuit prognoza, anticipând acum un nivel de puțin peste 3,25%.

În prezent, contractele futures pentru petrol se încadrează în cel mai favorabil dintre cele trei scenarii analizate de Banca Angliei, în timp ce contractele futures pentru gazele naturale, care au atins săptămâna trecută cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, sunt apropiate de scenariul de bază al instituției.

Cu toate acestea, inflația din Marea Britanie s-a menținut peste ținta de 2% a Băncii Angliei în cea mai mare parte a ultimilor cinci ani, ceea ce continuă să alimenteze preocupările privind evoluția prețurilor pe termen mediu.

Economistul-șef al Băncii Angliei, Huw Pill, care a votat în favoarea majorării ratei dobânzii atât în aprilie, cât și în iunie, avertizează că un al doilea șoc al prețului petrolului în decurs de doar patru ani ar putea determina gospodăriile și companiile să se aștepte la o inflație mai ridicată în anii următori.

În schimb, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, consideră că instituția nu este nevoită să urmeze exemplul Băncii Centrale Europene și să majoreze dobânzile. Potrivit acestuia, Banca Angliei a redus dobânzile într-un ritm mai lent înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și SUA de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce îi oferă o marjă mai mare de manevră.

Totuși, piețele au reacționat rapid la mesajele transmise de banca centrală. După ce, în martie, instituția a indicat că reducerile de dobândă anticipate anterior pentru 2026 sunt puțin probabile, ratele dobânzilor la creditele ipotecare și costurile de finanțare pentru companii au crescut aproape imediat.

La ședința de joi, Andrew Bailey este așteptat să sublinieze că Banca Angliei va monitoriza cu atenție evoluția salariilor și a prețurilor care nu sunt influențate direct de scumpirea energiei, pentru a evalua dacă presiunile inflaționiste persistă în economie.

Deși așteptările privind inflația în rândul populației și al companiilor au crescut puternic la începutul conflictului, cele mai recente date, inclusiv cele referitoare la evoluția salariilor, oferă unele motive de optimism și sugerează că presiunile asupra prețurilor s-ar putea tempera.