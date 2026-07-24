BCE lasă ușa deschisă pentru o nouă majorare a dobânzilor. Războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea energiei alimentează temerile privind inflația

Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea majora din nou dobânzile în această toamnă, în contextul în care riscurile la adresa inflației continuă să crească, iar prețurile petrolului și gazelor naturale se află din nou pe o traiectorie ascendentă. Deși instituția a menținut joi rata dobânzii de politică monetară, mai mulți oficiali ai băncilor centrale din zona euro au avertizat că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot agrava presiunile inflaționiste și pot impune noi măsuri de înăsprire a politicii monetare.

La ședința de politică monetară desfășurată joi, Banca Centrală Europeană a decis să mențină dobânzile la nivelul actual. Cu toate acestea, mesajele transmise de oficialii instituției au fost interpretate de piețe drept un indiciu clar că o nouă majorare ar putea avea loc în luna septembrie.

Perspectivele s-au schimbat după ce prețul petrolului a revenit în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, iar gazele naturale s-au scumpit semnificativ, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

În acest context, investitorii estimează că BCE ar putea relua ciclul de majorare a dobânzilor imediat după pauza de vară.

Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a atras atenția că evoluțiile geopolitice sporesc incertitudinile și pot influența evoluția inflației în zona euro.

„Vedem în Orientul Mijlociu că situația rămâne extrem de fragilă”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că banca centrală continuă să se confrunte cu un nivel ridicat de incertitudine și a subliniat că decizia din luna iunie de majorare a dobânzilor oferă BCE o poziție solidă pentru a reacționa în cazul în care perspectivele privind inflația se vor deteriora.

Potrivit lui Nagel, actualul nivel al prețului petrolului este apropiat de scenariul de bază inclus în proiecțiile economice publicate de BCE în luna iunie, scenariu care presupunea continuarea înăspririi politicii monetare.

Mesaje similare au venit și din partea altor oficiali ai băncilor centrale din zona euro.

Guvernatorul Băncii Centrale a Sloveniei, Primož Dolenc, a avertizat că războiul din Iran amplifică riscurile economice și inflaționiste.

„Riscurile rămân ridicate”, a transmis acesta într-o analiză publicată pe blogul instituției.

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher, consideră că o nouă majorare a dobânzilor ar putea deveni necesară, însă este prea devreme pentru a spune dacă aceasta va avea loc chiar în septembrie.

„Cred că toată lumea știe că, dacă perspectivele privind inflația se înrăutățesc sau dacă asistăm la o deteriorare a așteptărilor inflaționiste, de exemplu a celor pe termen mediu, atunci va fi necesar să acționăm”, a declarat acesta pentru Bloomberg TV.

În evaluarea publicată joi, BCE a avertizat că riscurile privind evoluția economiei sunt orientate către scenarii mai pesimiste decât cele estimate anterior, în timp ce riscurile privind inflația continuă să fie în creștere.

În prezent, piețele financiare estimează că BCE va opera cel puțin încă două majorări ale dobânzilor, prima fiind anticipată până în luna octombrie, iar a doua până în februarie anul viitor.

Economiștii consultați de Reuters sunt însă mai prudenți și estimează, în majoritate, că banca centrală va efectua o singură majorare a dobânzii, cel mai probabil în ședința din luna septembrie.