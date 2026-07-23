Acțiunile care au urcat cel mai mult la Bursa de la București. Creșteri de peste 10% pentru trei companii

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor, iar valoarea totală a schimburilor realizate pe piața de capital s-a ridicat la 183,71 milioane de lei, echivalentul a 35,09 milioane de euro.

Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat o creștere de 0,38%, ajungând la nivelul de 36.236,95 puncte.

Evoluții pozitive au fost consemnate și pentru alți indici ai pieței de capital. BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide acțiuni listate la BVB, a avansat cu 0,46%, iar BET-XT, indicele care include cele mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 0,32%.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a avut o evoluție aproape staționară, cu un avans de 0,01%.

În aceeași ședință, indicele BET-FI, care urmărește evoluția societăților de investiții financiare, a înregistrat o scădere de 0,95%. Indicele BET-NG, dedicat companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a încheiat ziua pe creștere, cu un plus de 0,07%.

Pe segmentul AeRO, indicele BETAeRO, care include companii reprezentative pentru această piață, a consemnat o apreciere de 0,46%. Datele Bursei de Valori București arată că pe Piața Reglementată cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale OMV Petrom, cu schimburi în valoare de 31,29 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au aflat titlurile Romgaz, cu tranzacții de 30,64 milioane de lei, și acțiunile Băncii Transilvania, cu un rulaj de 21,88 milioane de lei.

Aerostar, Grupul Industrial Electrocontact și Cris-Tim Family Holding au avut cele mai mari creșteri. Potrivit datelor publicate de BVB, cele mai importante aprecieri ale ședinței de joi au fost înregistrate de acțiunile Aerostar, care au crescut cu 14,93%.

Pe lista companiilor cu evoluții pozitive s-au mai aflat Grupul Industrial Electrocontact, cu un avans de 12,07%, și Cris-Tim Family Holding, ale căror acțiuni s-au apreciat cu 10,16%.

La polul opus, unele titluri au înregistrat scăderi în ședința de tranzacționare de joi. Acțiunile Mecanica Ceahlău au pierdut 12,21%, Fondul Proprietatea a înregistrat un declin de 4,07%, iar titlurile Erste Group Bank au scăzut cu 3,28%.