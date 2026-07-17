Ultima ședință a săptămânii s-a încheiat în scădere la BVB. Indicele BET a scăzut, iar tranzacțiile au depășit 97 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a închis în scădere ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, într-o sesiune în care valoarea totală a schimburilor s-a ridicat la 97,4 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 18,6 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai tranzacționate titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi de aproape 16 milioane de lei. Acestea au fost urmate de acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 9,8 milioane de lei, și de cele ale Hidroelectrica, în valoare de 8,2 milioane de lei.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința cu o scădere de 0,45%, până la nivelul de 34.871,02 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a coborât cu 0,43%, iar indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un declin de 0,36%.

În schimb, indicele BET-FI, care urmărește evoluția fostelor societăți de investiții financiare, a crescut cu 0,51%.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis în scădere cu 0,28%, iar BET-NG, care măsoară evoluția celor zece companii din sectorul energetic și al utilităților, a consemnat cea mai amplă corecție dintre principalii indici, cu un declin de 2,55%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care reunește companii reprezentative din acest segment, a încheiat ședința în creștere cu 0,08%.

Cele mai mari creșteri din sesiunea de tranzacționare au fost înregistrate de acțiunile Energopetrol, care au avansat cu 9,38%, urmate de Casa de Bucovina – Club de Munte, cu un plus de 8,70%, și COMCM, ale cărei titluri s-au apreciat cu 5,19%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Șantierului Naval Orșova, care au pierdut 14,52%, urmate de Artego, cu un declin de 5,10%, și Biofarm, ale cărei acțiuni au închis cu 4,74% sub nivelul ședinței precedente.