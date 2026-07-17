Vicepremierul interimar cere reformarea companiilor de stat. Oana Gheorghiu: Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă și pe asta

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. este un exemplu de risipă și administrare defectuoasă în sectorul public. Potrivit acesteia, compania încasează chirii de la alte instituții ale statului pentru spațiile din Palatul CFR, în timp ce se confruntă cu probleme de guvernanță semnalate de Curtea de Conturi.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a afirmat, vineri, că societatea de stat Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. reprezintă un exemplu al modului defectuos în care sunt administrate unele companii publice și a susținut că este nevoie de o reformă amplă în acest sector.

Potrivit ei, compania are 36 de angajați și patru membri în Consiliul de Administrație, iar principalul său obiect de activitate este administrarea și închirierea spațiilor din Palatul CFR din București către alte instituții ale statului, între care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, Autoritatea pentru Reforma Feroviară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Telecomunicații C.F.R. SA. Vicepremierul a susținut că, în acest mod, fondurile publice sunt transferate între instituții ale statului sub forma plății chiriei.

Gheorghiu a amintit și de accidentul produs în luna mai la Palatul CFR, când șapte persoane au căzut cu liftul după efectuarea unor lucrări de modernizare, afirmând că problemele companiei existau cu mult înaintea incidentului.

Ea a invocat concluziile Curții de Conturi, despre care a spus că au identificat deficiențe majore de guvernanță, printre care nereevaluarea clădirii din anul 2013, conducerea societății prin mandate provizorii, lipsa indicatorilor de performanță pentru administratori și directorul general, precum și nerespectarea delimitării responsabilităților dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație.

Vicepremierul interimar a susținut că există probleme privind respectarea prevederilor legale referitoare la independența membrilor Consiliului de Administrație, afirmând că din acesta fac parte persoane care ocupă funcții în instituții publice, inclusiv un director din Ministerul Transporturilor, un director executiv din Primăria Sectorului 2, un consilier general al Municipiului București și fostul purtător de cuvânt al fostului premier Viorica Dăncilă.

Referindu-se la situația financiară a societății, Gheorghiu a declarat că firma nu înregistrează pierderi deoarece obține venituri din chirii plătite de instituții publice, înregistrând o rată a rentabilității economice de 3,13% și una a rentabilității financiare de 3,22%. Ea a precizat că remunerațiile anuale ale membrilor Consiliului de Administrație însumează 334.944 de lei, iar cea a directorului general este de 291.552 de lei.

Totodată, vicepremierul a afirmat că societatea a fost implicată în 177 de procese penale în ultimii zece ani, inclusiv într-un dosar în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii figurează în calitate de debitor.

Gheorghiu a criticat și modul în care a fost administrat Ministerul Transporturilor în ultimii ani, susținând că instituția a fost condusă haotic și că situația este demonstrată inclusiv de verificările efectuate în această perioadă de ministrul interimar Radu Miruță. Ea a afirmat că Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A. este doar una dintre cele peste 1.500 de companii de stat și a susținut că este necesară o amplă reformă și reorganizare a acestora.