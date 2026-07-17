Orange România, amendată cu 100.000 de euro după un incident de securitate. Facturile și datele personale ale unor clienți au fost expuse

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat Orange România cu amenzi în valoare totală de 523.900 de lei, echivalentul a 100.000 de euro. Decizia a fost luată după ce un incident de securitate din aplicația mobilă a companiei a permis accesul neautorizat la facturile și datele personale ale unor clienți.

Investigația ANSPDCP a fost declanșată după ce Orange România a notificat autoritatea cu privire la o încălcare a securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Potrivit autorității, incidentul s-a produs în aplicația mobilă a companiei, unde un client a reușit să acceseze și să descarce facturile pentru echipamente aparținând altor clienți.

ANSPDCP a explicat că problema a fost provocată de o eroare de sincronizare între două aplicații interconectate ale operatorului, care a dus la asocierea greșită a contului unui client cu cel al unui angajat al companiei.

În urma verificărilor, finalizate în luna iunie 2026, Orange România a fost sancționată cu două amenzi în valoare totală de 523.900 de lei.

Prima amendă, în cuantum de 104.780 de lei, echivalentul a 20.000 de euro, a fost aplicată pentru nerespectarea obligației de implementare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate încă din etapa proiectării și utilizării sistemelor de prelucrare a datelor, potrivit articolului 25 alineatul (1) din GDPR.

Cea de-a doua amendă, de 419.120 de lei, echivalentul a 80.000 de euro, a fost aplicată pentru nerespectarea obligațiilor privind asigurarea confidențialității și securității prelucrării datelor, prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Autoritatea a constatat că Orange România nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru protejarea drepturilor utilizatorilor în momentul configurării și utilizării platformelor sale digitale.

Din această cauză, au fost divulgate neautorizat date personale precum numele și prenumele, adresele de domiciliu și de livrare, seria și numărul cărții de identitate, seria și numărul facturii, precum și data emiterii acesteia.

ANSPDCP precizează că, în urma vulnerabilității constatate, a fost sustras și un volum foarte mare de date cu caracter personal, inclusiv nume și prenume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, coduri numerice personale, copii ale cărților de identitate, informații despre carduri bancare, coduri de client, coduri IBAN, numere de SIM și date privind angajații.

În cadrul investigației, ANSPDCP a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea platformelor administrate și nici nu a testat periodic eficiența sistemelor de securitate.

Potrivit autorității, vulnerabilitatea identificată a permis un atac informatic asupra aplicației de ticketing a companiei, ceea ce a dus la accesul și divulgarea neautorizată a datelor personale. De asemenea, platforma era expusă public fără măsuri de protecție precum utilizarea unei conexiuni VPN, autentificarea în doi pași (MFA) sau restricționarea accesului pe baza adresei IP.

Pe lângă sancțiunile financiare, ANSPDCP a dispus și o măsură corectivă prin care Orange România este obligată să implementeze un proces permanent de monitorizare și testare a tuturor aplicațiilor informatice utilizate. Acesta trebuie să permită verificarea tuturor modificărilor aduse sistemelor și efectuarea unor teste ulterioare pentru identificarea vulnerabilităților care ar putea conduce la acces neautorizat la datele cu caracter personal.