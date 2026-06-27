Orange anunță modificări importante pentru milioane de clienți. Ce se schimbă la roaming

Orange România anunță o serie de modificări importante pentru serviciile de roaming utilizate în afara Uniunii Europene. Noile măsuri vizează atât clienții cu abonament, cât și utilizatorii de cartele PrePay și promit costuri mai reduse, o structură tarifară mai simplă și opțiuni adaptate modului în care românii călătoresc în prezent.

Schimbările vor intra în vigoare începând din luna iulie și includ reducerea numărului de zone tarifare, introducerea unor beneficii suplimentare pentru anumite abonamente și alinierea ofertelor PrePay cu cele destinate abonaților.

Una dintre cele mai importante modificări este simplificarea modului în care sunt calculate costurile de roaming în afara Uniunii Europene.

Orange reduce numărul zonelor tarifare de la cinci la trei, astfel încât oferta să fie mai ușor de înțeles și mai predictibilă pentru utilizatori.

Compania precizează că peste 100 de țări vor beneficia de condiții mai avantajoase, fie prin mutarea într-o categorie tarifară mai accesibilă, fie prin scăderea directă a tarifelor pentru serviciile utilizate în roaming.

Noua structură urmărește să reducă diferențele dintre destinații și să ofere clienților mai multă claritate înainte de plecarea în vacanță sau în călătorii de afaceri.

Orange introduce și beneficii suplimentare pentru utilizatorii abonamentelor Smart Plus, Smart Elite și Smart Exclusive.

În cadrul promoției de vară dedicate serviciilor mobile, acești clienți vor primi în fiecare lună 2 GB de internet în roaming pentru destinațiile incluse în Zona 1 din categoria „Rest of the World”.

Din această categorie fac parte 65 de state, printre care se numără unele dintre cele mai căutate destinații turistice de către români, precum Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, Statele Unite, Marea Britanie, Elveția și China.

Tot în această zonă sunt incluse și statele din Balcanii de Vest: Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Kosovo.

Pentru cei care călătoresc doar câteva zile și nu au nevoie de pachete extinse de roaming, operatorul introduce o nouă opțiune valabilă timp de șapte zile.

Aceasta include 3 GB de internet și 10 minute pentru un cost de 5 euro și este destinată utilizatorilor care preferă soluții rapide și digitale.

În același timp, Orange prelungește perioada de valabilitate a opțiunilor existente, de la 15 zile la 30 de zile, oferind astfel mai multă flexibilitate celor care petrec perioade mai lungi în afara Uniunii Europene.

O altă noutate anunțată de operator este extinderea noii structuri tarifare și pentru utilizatorii de cartele PrePay.

Este pentru prima dată când Orange aplică aceeași împărțire pe zone tarifare atât pentru abonamente, cât și pentru serviciile PrePay, ceea ce simplifică modul de utilizare a roamingului pentru toți clienții.

Noua ofertă începe de la echivalentul a 2 euro credit pentru fiecare GB de internet și include două opțiuni principale:

• 7 Days Pass – 3 GB de internet și 10 minute pentru 5 euro credit;

• 30 Days Pass – 20 GB de internet și 10 minute pentru 16 euro credit.

Prin această modificare, utilizatorii de cartele beneficiază de o ofertă apropiată de cea disponibilă pentru abonați, fără diferențele existente până acum între cele două categorii de clienți.

Compania explică faptul că modificările au fost realizate pentru a răspunde cererii tot mai mari de conectivitate în timpul călătoriilor în afara Uniunii Europene.

Totodată, Orange ține cont de interesul în creștere pentru soluțiile eSIM dedicate roamingului și urmărește să ofere o experiență mai simplă și mai ușor de înțeles, indiferent dacă utilizatorii aleg un abonament sau o cartelă PrePay.

Prin reducerea numărului de zone tarifare, introducerea unor beneficii suplimentare și extinderea ofertelor către utilizatorii PrePay, operatorul încearcă să facă utilizarea serviciilor mobile în afara Uniunii Europene mai accesibilă și mai predictibilă pentru românii care călătoresc frecvent.