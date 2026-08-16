Schimbare istorică în Liechtenstein. O femeie va putea moșteni tronul principatului

Casa princiară din Liechtenstein schimbă regulile de succesiune la tron. În viitor, primul copil al familiei princiare va deveni moștenitor indiferent dacă este băiat sau fată.

Prințul ereditar Alois a anunțat sâmbătă, cu ocazia Zilei Naționale a Liechtensteinului, modificarea regulilor care stabilesc succesiunea la tronul principatului.

Schimbarea a primit miercuri aprobarea majorității de două treimi necesare în rândul membrilor familiei princiare care au drept de vot asupra unor asemenea decizii.

Noua regulă presupune trecerea de la primogenitura masculină la primogenitura absolută. Astfel, sexul copilului nu va mai conta pentru stabilirea viitorului moștenitor al tronului.

Alois a explicat că, în viitor, primul copil născut va deveni moștenitor și ulterior prinț sau principesă de Liechtenstein, indiferent dacă este băiat sau fată.

Prințul ereditar a prezentat schimbarea drept parte a modului în care casa princiară încearcă să combine continuitatea cu adaptarea. El a arătat că familia a urmărit de-a lungul istoriei sale să ia asemenea decizii pe termen lung și după o analiză atentă.

Noua regulă nu va produce schimbări la vârful actualei linii de succesiune. Prințul Hans-Adam al II-lea rămâne șeful statului. În 2004, acesta i-a transferat însă cea mai mare parte a atribuțiilor sale fiului său cel mare, prințul ereditar Alois, care are în prezent 58 de ani.

Transferul atribuțiilor a urmat tradiția monarhilor din Liechtenstein de a le încredința treptat responsabilitățile moștenitorilor lor.

Alois are patru copii, iar cel mai mare dintre ei este prințul Joseph Wenzel, în vârstă de 31 de ani. Din acest motiv, modificarea anunțată acum nu schimbă persoana aflată în poziția imediată de moștenitor.

Efectele noii reguli vor deveni importante pentru generațiile viitoare ale familiei princiare, când primul copil va avea prioritate la succesiune indiferent de sex.

Schimbarea este importantă și prin prisma rolului pe care familia princiară îl are în conducerea țării. Liechtenstein este un stat cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat între Elveția și Austria, iar monarhia sa dispune de atribuții considerabile în comparație cu alte case regale europene.

Prințul aflat la conducerea statului poate, printre altele, să exercite dreptul de veto asupra rezultatelor referendumurilor, să numească judecători și să demită Guvernul.

Liechtenstein a avut, în același timp, o evoluție lentă în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică. Abia în 1984 a devenit ultima țară europeană care le-a acordat femeilor dreptul de vot la alegerile naționale.

Schimbarea a fost aprobată atunci prin referendum, cu o majoritate restrânsă a alegătorilor bărbați, și fusese susținută de Hans-Adam.

Un alt moment important a avut loc anul trecut, când Brigitte Haas a devenit prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al Liechtensteinului. Acum, prin modificarea regulilor casei princiare, este eliminată și prioritatea acordată bărbaților în stabilirea viitorilor moștenitori ai tronului.