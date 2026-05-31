Primești casă, teren sau bani? Taxele pe care le poți plăti pentru o moștenire în 2026. Reguli în România și alte țări membre UE

Taxele pe moștenire în Europa în 2026 diferă semnificativ de la o țară la alta, în funcție de gradul de rudenie, valoarea bunurilor și politicile fiscale naționale. În timp ce unele state, precum Austria, nu mai aplică impozit general pe succesiune, altele, precum Franța sau Spania, pot percepe taxe progresive care depășesc 50%, în special pentru moștenitorii fără legături de familie apropiate. În general, costurile includ impozite pe moștenire, taxe notariale, taxe de transfer imobiliar și obligații de declarare fiscală, cu variații majore între regiuni și tipuri de bunuri.

Procedura de succesiune rămâne una dintre cele mai importante formalități juridice pentru familiile care moștenesc locuințe, terenuri, mașini sau alte bunuri după decesul unei rude. În 2026, costurile pentru o moștenire în România sunt influențate de mai mulți factori: gradul de rudenie, valoarea bunurilor și perioada în care este deschis dosarul succesoral.

Mulți români află abia la notar că succesiunea implică mai multe taxe obligatorii, nu doar onorariul notarial. În anumite situații, moștenitorii pot ajunge să plătească inclusiv un impozit către stat dacă depășesc termenul legal stabilit pentru finalizarea procedurii.

Legislația fiscală din România oferă o scutire importantă pentru rudele de gradul I. Soțul supraviețuitor, copiii și părinții persoanei decedate nu datorează impozitul de 1% pe moștenire dacă succesiunea este finalizată în maximum doi ani de la data decesului.

Această facilitate poate reduce semnificativ costurile totale, mai ales în cazul apartamentelor sau terenurilor cu valori ridicate.

După expirarea termenului de doi ani, regula se schimbă complet. Toți moștenitorii, inclusiv rudele apropiate, trebuie să achite un impozit de 1% calculat la valoarea întregii mase succesorale.

În practică, pentru o proprietate evaluată la 500.000 de lei, impozitul datorat statului poate ajunge la 5.000 de lei dacă succesiunea este întârziată.

Una dintre cele mai importante cheltuieli este onorariul notarului public. Acesta se stabilește în funcție de valoarea totală a bunurilor moștenite și se calculează conform grilelor notariale în vigoare.

Taxarea este progresivă. Pentru valorile mai mici se aplică procente reduse, iar pentru bunurile care depășesc anumite praguri se adaugă sume fixe plus procente pentru diferență.

În masa succesorală pot intra:

apartamente și case;

terenuri;

autoturisme;

conturi bancare;

bunuri mobile de valoare;

cote din firme sau alte active.

Valoarea finală a onorariului diferă de la caz la caz, în funcție de complexitatea succesiunii și numărul moștenitorilor implicați.

Pe lângă costurile notariale, moștenitorii trebuie să achite și taxa de înscriere în Cartea Funciară. Aceasta este percepută prin ANCPI și reprezintă aproximativ 0,15% din valoarea imobilului stabilită conform grilei notariale.

Taxa este necesară pentru actualizarea dreptului de proprietate și trecerea bunului pe numele moștenitorilor.

Fără această etapă, noii proprietari nu pot vinde legal imobilul și pot întâmpina dificultăți la încheierea unor contracte sau obținerea unor documente oficiale.

Succesiunea devine mult mai costisitoare atunci când moștenitorii nu ajung la un acord și dosarul este soluționat în instanță.

În astfel de situații apar cheltuieli suplimentare precum:

taxa judiciară de timbru;

onorariile avocaților;

expertize judiciare pentru evaluarea bunurilor;

costuri administrative și termene mai lungi.

În funcție de complexitatea litigiului, cheltuielile pot varia de la câteva sute de lei la peste 4.000 de lei.

Specialiștii în drept succesoral recomandă deschiderea procedurii cât mai rapid după deces pentru evitarea impozitului suplimentar de 1%.

De asemenea, pregătirea documentelor înainte de programarea la notar poate scurta durata procedurii și poate limita costurile administrative.

Printre actele solicitate cel mai frecvent se numără:

certificatul de deces;

actele de identitate ale moștenitorilor;

actele de proprietate;

certificatele de naștere și căsătorie;

extrasul de carte funciară;

certificatul fiscal.

În 2026, impozitul pe moștenire în Germania (Erbschaftssteuer) este calculat în funcție de gradul de rudenie și de valoarea bunurilor moștenite. Sistemul german oferă unele dintre cele mai mari plafoane neimpozabile din Europa, în special pentru soți și copii.

Moștenitorii sunt împărțiți în trei clase fiscale, iar fiecare categorie beneficiază de o sumă care poate fi moștenită fără plata impozitului.

Categoria moștenitorului Clasa fiscală Sumă neimpozabilă Soț / partener înregistrat Clasa I 500.000 € Copii / copii vitregi Clasa I 400.000 € Nepoți Clasa I 200.000 € Părinți și bunici Clasa I 100.000 € Frați, surori, socri, foști soți Clasa II 20.000 € Alte persoane Clasa III 20.000 €

Dacă valoarea moștenirii depășește plafonul neimpozabil, diferența este taxată progresiv.

Valoare impozabilă Clasa I Clasa II Clasa III Până la 75.000 € 7% 15% 30% Până la 300.000 € 11% 20% 30% Până la 600.000 € 15% 25% 30% Până la 6 milioane € 19% 30% 30% Până la 13 milioane € 23% 35% 50% Peste 26 milioane € 30% 43% 50%

În Germania, locuința familială poate fi moștenită fără impozit, indiferent de valoare, dacă moștenitorul este soțul sau copilul persoanei decedate și locuiește în imobil timp de minimum 10 ani.

Pentru copii există și o limită suplimentară: suprafața locuinței nu trebuie să depășească 200 mp pentru a beneficia de scutire totală.

Franța are în 2026 unul dintre cele mai ridicate sisteme de taxare a moștenirilor din Europa. Impozitul pe succesiune (droits de succession) este calculat progresiv, în funcție de gradul de rudenie și valoarea bunurilor moștenite.

Soțul supraviețuitor beneficiază de scutire totală de taxe, însă pentru alte categorii de moștenitori impozitul poate ajunge până la 60%.

Categoria moștenitorului Sumă neimpozabilă Soț / partener PACS Scutire totală Copii și părinți 100.000 € Frați și surori 15.932 € Nepoți de frate/soră 7.967 € Persoane fără grad de rudenie 1.594 € Persoane cu dizabilități +159.325 € suplimentar

După depășirea plafonului neimpozabil, diferența este taxată progresiv.

Valoare impozabilă Impozit Până la 8.072 € 5% 8.073 € – 12.109 € 10% 12.110 € – 15.932 € 15% 15.933 € – 552.324 € 20% 552.325 € – 902.838 € 30% 902.839 € – 1.805.677 € 40% Peste 1.805.677 € 45%

Categoria Cotă de impozitare Frați și surori 35% – 45% Unchi, mătuși, veri 55% Concubini și persoane fără rudenie 60%

Din cauza impozitelor ridicate, mulți francezi folosesc instrumente fiscale speciale pentru protejarea averii familiale.

Cea mai populară soluție este contractul de asigurare de viață (assurance-vie), care permite transmiterea a până la 152.500 € per beneficiar fără taxe, dacă sumele au fost depuse înainte de vârsta de 70 de ani.

De asemenea, pentru locuința principală a persoanei decedate se poate aplica o reducere fiscală de 20% din valoarea imobilului, dacă în casă locuiau soțul supraviețuitor sau copiii aflați în întreținere.

În 2026, impozitul pe moștenire în Spania (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones – ISD) diferă foarte mult în funcție de regiunea în care se află bunurile sau unde locuia persoana decedată. Deși cotele oficiale sunt între 7,65% și 34%, reducerile regionale pot scădea taxa aproape la zero pentru soți și copii.

Sistemul spaniol împarte moștenitorii în patru mari categorii de rudenie, iar avantajele fiscale sunt acordate în principal Grupurilor I și II.

Grup Cine intră în categorie Grupul I Copii și nepoți sub 21 de ani Grupul II Copii peste 21 ani, soți, părinți, bunici Grupul III Frați, surori, unchi, mătuși, nepoți de frate Grupul IV Veri, prieteni, persoane fără rudenie

Regiune Reducere pentru rude apropiate Madrid 99% reducere Andaluzia 99% reducere Murcia 99% reducere Insulele Canare 99% reducere Insulele Baleare 100% scutire Comunitatea Valenciană 99% pentru copii și soți Catalonia Reduceri parțiale Asturias / Aragon Taxare mai ridicată

Rezidenții fiscali din Spania plătesc impozit pentru toate bunurile moștenite la nivel mondial, inclusiv proprietăți sau conturi din alte țări.

Nerezidenții plătesc taxe doar pentru bunurile aflate în Spania, cum ar fi apartamentele, casele de vacanță sau conturile bancare spaniole.

În urma deciziilor europene, cetățenii UE care nu locuiesc în Spania pot beneficia de aceleași reduceri fiscale regionale ca rezidenții.

Impozitul pe moștenire trebuie declarat și achitat în maximum 6 luni de la deces. Se poate solicita o singură prelungire de încă 6 luni, însă cererea trebuie depusă înainte de expirarea primelor 5 luni.

Întârzierile pot aduce penalități foarte mari și blocarea accesului la bunurile moștenite.

Austria nu mai aplică un impozit general pe moștenire din anul 2008, iar în 2026 moștenitorii nu plătesc taxe directe pentru banii, conturile sau bunurile primite prin succesiune. Totuși, moștenirea proprietăților imobiliare implică anumite taxe obligatorii de transfer și înscriere în Cartea Funciară.

În plus, autoritățile fiscale austriece impun reguli stricte de raportare pentru moștenirile de valori mari.

Tip taxă / obligație Valoare Impozit general pe moștenire 0% Transfer proprietate – primii 30.000 € 0,5% Transfer proprietate – între 30.000 € și 250.000 € 2% Transfer proprietate – peste 250.000 € 3,5% Taxă Carte Funciară 1,1% din valoarea imobilului Obligație de raportare rude apropiate Peste 50.000 € Obligație de raportare terțe persoane Peste 15.000 €

Pentru case, apartamente sau terenuri moștenite în Austria se aplică taxa de transfer al proprietății (Grunderwerbsteuer). Aceasta este calculată progresiv și este mai redusă pentru membrii familiei apropiate.

De asemenea, noul proprietar trebuie înscris oficial în Cartea Funciară, iar această procedură implică o taxă standard de 1,1% din valoarea fiscală a proprietății.

Moștenirile în numerar, conturile bancare, acțiunile sau bunurile mobile sunt scutite de impozit. Totuși, dacă valoarea acestora depășește anumite plafoane, moștenitorii trebuie să declare sumele către autoritățile fiscale austriece.

Neraportarea poate atrage amenzi importante. În 2026 există dezbateri politice intense privind reintroducerea impozitului pe moștenire pentru averile mari. Unele propuneri discutate în Parlament prevăd taxe de 25% – 30% pentru patrimoniile care depășesc praguri între 500.000 € și 1 milion de euro.