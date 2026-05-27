Parlamentul aprobă ajutoare pentru apicultori. Sprijin anual până în 2028

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect legislativ care prevede acordarea unui sprijin financiar anual pentru apicultorii din România, într-un moment în care sectorul apicol se confruntă cu dificultăți majore generate de schimbările climatice, costurile ridicate și scăderea producției. Inițiativa, susținută de parlamentari UDMR, urmărește atât sprijinirea apicultorilor, cât și protejarea biodiversității și a agriculturii, prin susținerea procesului de polenizare.

Camera Deputaților a aprobat miercuri, cu 295 de voturi „pentru”, inițiativa legislativă privind acordarea unui sprijin financiar anual pentru apicultorii din România.

Proiectul a fost inițiat de reprezentanți ai UDMR și vine într-un context dificil pentru sectorul apicol, afectat în ultimii ani de fenomene extreme, reducerea producției și creșterea costurilor de întreținere a stupinelor.

Potrivit inițiatorilor, schema de sprijin va funcționa până în anul 2028 și urmărește să ofere stabilitate financiară apicultorilor care continuă să își desfășoare activitatea în condiții economice tot mai dificile.

Deputatul UDMR Csaba Könczei a declarat că noua lege introduce un mecanism predictibil de sprijin pentru sectorul apicol.

„Prin această propunere legislativă oferim un sprijin real, predictibil şi necesar pentru apicultori. Schema de ajutor prevede acordarea unui sprijin anual de 15.000 euro pentru fiecare familie autohtone şi pentru menţinerea activităţii apicole. Vor beneficia de acest ajutor apicultorii care sunt înscrişi în Baza Naţională de Date Apicole şi care deţin autorizaţiile sanitar-veterinare necesare”, a spus Csaba Könczei, deputat UDMR.

Potrivit proiectului, de sprijin financiar vor beneficia apicultorii care sunt înregistrați oficial și care respectă condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislație.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a ajuta atât micii apicultori, cât și exploatațiile mai mari care contribuie la producția națională de miere și la menținerea populațiilor de albine.

Reprezentanții UDMR susțin că noul program are o importanță mult mai mare decât simpla acordare a unui sprijin financiar.

Potrivit acestora, protejarea activității apicole este esențială pentru agricultură, biodiversitate și echilibrul ecosistemelor.

„Iniţiativă legislativă nu înseamnă doar sprijin acordat, ci şi protejarea procesului de polenizare, susţinerea biodiversităţii, menţinerea echilibrului ecosistemelor şi consolidarea economiei rurale”, a subliniat parlamentarul UDMR.

Inițiatorii proiectului atrag atenția că albinele au un rol esențial în polenizarea culturilor agricole și în menținerea producției alimentare.

Specialiștii estimează că o mare parte dintre culturile agricole depind direct sau indirect de procesul de polenizare realizat de albine.

Deputatul Csaba Könczei a avertizat că diminuarea activității apicole poate avea efecte serioase asupra agriculturii și securității alimentare.

„Fără albine, culturile agricole devin mai vulnerabile, iar efectele asupra mediului şi asupra securităţii alimentare pot fi extrem de grave. Le mulţumesc, colegilor din Comisiile Raportoare, pentru susţinerea acordată. În Comisia pentru Agricultură a fost o decizie transpartinică”, a declarat acesta.

Potrivit parlamentarului, proiectul a beneficiat de sprijin transpartinic în Comisia pentru Agricultură, ceea ce arată importanța strategică a sectorului apicol pentru economia rurală și pentru agricultură.

Adoptarea proiectului vine într-un moment în care mulți apicultori din România reclamă dificultăți tot mai mari în desfășurarea activității.

Sectorul apicol a fost afectat în ultimii ani de:

schimbările climatice;

perioadele lungi de secetă;

temperaturile extreme;

reducerea perioadelor de înflorire;

utilizarea pesticidelor;

costurile ridicate pentru întreținerea stupinelor;

scăderea producției de miere.

Mai multe asociații de apicultori au avertizat că multe exploatații riscă să își reducă activitatea sau chiar să dispară în lipsa unor măsuri de sprijin.

În anumite regiuni ale țării, producția de miere a scăzut semnificativ în ultimii ani, iar apicultorii spun că întreținerea familiilor de albine a devenit tot mai costisitoare.

România se numără printre cei mai mari producători de miere din Uniunea Europeană și are unul dintre cele mai importante efective de familii de albine din regiune.

Sectorul apicol contribuie atât la producția de miere, cât și la susținerea agriculturii prin procesul de polenizare.

Experții din domeniu avertizează că reducerea populației de albine poate afecta:

culturile agricole;

producția alimentară;

biodiversitatea;

ecosistemele naturale.

Din acest motiv, mai multe state europene au început să introducă scheme de sprijin pentru apicultori și măsuri pentru protejarea polenizatorilor.

Inițiatorii proiectului susțin că sprijinul financiar acordat apicultorilor poate contribui și la dezvoltarea economiei rurale.

Multe exploatații apicole funcționează în mediul rural și reprezintă surse importante de venit pentru familiile care activează în agricultură și producția alimentară.

Prin noua lege, autoritățile urmăresc:

menținerea activității apicole;

protejarea familiilor de albine autohtone;

susținerea polenizării culturilor agricole;

consolidarea economiei rurale;

protejarea biodiversității.

Proiectul adoptat de Camera Deputaților este prezentat de inițiatori drept o măsură necesară pentru protejarea unui sector considerat esențial pentru agricultură și siguranța alimentară a României.