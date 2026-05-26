Bani în conturile fermierilor din România. Anunțul APIA pentru a nu pierde subvențiile. Care e ziua limită

Fermierii autorizați la plată pe 18 mai ar putea primi subvențiile APIA în conturi chiar în această săptămână. Anunțul a fost făcut de directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, ca răspuns la întrebările adresate de beneficiarii subvențiilor.

Șeful APIA a precizat, pe pagina sa de socializare, că fermierii autorizați la plată săptămâna trecută urmează să primească efectiv banii în perioada 25 mai–28 mai. Un fermier l-a întrebat cât durează transferul sumelor după autorizarea plății pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT), agromediu și agricultură ecologică, atât pentru schemele achitate din bugetul de stat, cât și pentru cele gestionate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Răspunsul lui Pintea, dat duminică, 24 mai, a fost unul scurt și clar: „Săptămâna viitoare”.

Directorul APIA a subliniat că plățile sunt efectuate în toate județele țării și că nu există blocaje regionale care să afecteze fermierii. În acest context, sâmbătă, 23 mai, Pintea a efectuat vizite în județele Constanța și Tulcea, unde a verificat activitatea mai multor centre APIA, aflate în plin proces de lucru.

APIA mai poate efectua plăți până la data de 30 iunie, aceasta fiind și ultima zi pentru autorizările aferente campaniei 2025. Subvențiile sunt achitate de APIA pentru schemele de bază și sprijinul cuplat, în timp ce AFIR gestionează măsurile compensatorii. Procesul de plată presupune mai multe etape: autorizarea sumelor, transferul acestora în contabilitatea APIA, apoi în Trezorerie și, în final, virarea banilor în conturile fermierilor, în funcție de banca la care aceștia au deschise conturile.

Pintea continuă acțiunile pentru plata subvențiilor către fermieri și pentru primirea cererilor de plată din campania 2026. Sâmbătă, 24 mai, toate centrele APIA au avut program de lucru, iar șeful instituției a mers în teren pentru a transmite fermierilor că mai sunt mai puțin de două săptămâni până la încheierea depunerii cererilor.

În acest context, Pintea a vizitat centre APIA din județele Constanța și Tulcea, unde a discutat cu angajații care se ocupă de preluarea dosarelor. El a spus că s-a bucurat să vadă implicare și seriozitate din partea funcționarilor și a subliniat că fermierii trebuie să rămână principala prioritate a instituției. El a arătat că rezultatele se obțin prin muncă și prezență în teren, nu doar prin declarații.

Șeful APIA a transmis și că există multe persoane care vorbesc despre agricultură, dar puține care au reușit să obțină rezultate reale pentru fermieri. El a precizat că are încredere în fapte și într-o instituție apropiată de oameni, orientată spre soluții concrete. Totodată, i-a felicitat pe directorii din teritoriu pentru modul în care coordonează activitatea și le-a mulțumit atât angajaților APIA, cât și fermierilor pentru colaborare.

Datele APIA arată că doar pe 23 mai au fost depuse 5.833 de cereri pentru aproape 288.000 de hectare. Până acum, instituția a înregistrat peste 554.000 de fermieri care au solicitat subvenții pentru o suprafață totală de 5,71 milioane de hectare.

Pintea le-a reamintit fermierilor că termenul-limită pentru depunerea cererilor este 5 iunie și i-a îndemnat pe cei care nu au depus încă documentele să meargă din timp la centrele APIA, pentru a evita aglomerația din ultimele zile.