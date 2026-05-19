Consiliul Concurenței a anunțat marți aplicarea unei amenzi consistente Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, în urma unei investigații derulate de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN).

Potrivit instituției, administrația portuară nu a respectat măsurile stabilite în anul 2025 pentru reorganizarea serviciului de remorcare a navelor maritime din Portul Constanța, în conformitate cu normele europene.

„Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), din cadrul Consiliului Concurenţei, a sancţionat Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» SA Constanţa (CN APM SA) cu amendă în valoare de 1.595.087 lei pentru că nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime în portul Constanţa. În plus, CSDN a impus amenzi cominatorii în valoare de 12.546 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri zilnică medie din anul 2025, pentru fiecare zi de întârziere”, au transmis reprezentanții Consiliului Concurenței.

Pe lângă amenda principală, instituția a decis și aplicarea unor penalități zilnice, calculate în funcție de cifra de afaceri medie zilnică a companiei, până la punerea în aplicare a obligațiilor stabilite.

Autoritatea de concurență susține că problemele au fost constatate încă din anul 2025, când CSDN a analizat modul în care sunt organizate serviciile portuare în Portul Constanța.

Conform concluziilor, administrația portuară nu ar fi respectat prevederile europene referitoare la stabilirea unui cadru transparent și nediscriminatoriu pentru furnizarea serviciilor portuare, în special pentru remorcarea navelor maritime.

„Măsurile impuse de CSDN au vizat stabilirea, în termen de 60 de zile, a cerinţelor pentru furnizarea serviciilor portuare de remorcare a navelor maritime în portul Constanţa, conform reglementărilor europene, astfel încât acestea să fie transparente, obiective şi nediscriminatorii. Administraţia portuară avea obligaţia de a impune companiilor care doresc să presteze acest serviciu portuar cerinţe minime privind acordarea sau refuzarea furnizării de servicii portuare de remorcare în portul Constanţa, cu respectarea reglementărilor europene”, a mai precizat sursa citată.

În practică, regulile europene impun ca accesul operatorilor economici la astfel de servicii să se facă pe baza unor criterii clare și transparente, fără favorizarea anumitor companii și fără bariere administrative considerate discriminatorii.

Serviciul de remorcare reprezintă una dintre activitățile esențiale pentru siguranța traficului naval într-un port maritim. Remorcherele asistă navele comerciale la intrarea și ieșirea din port, precum și în timpul manevrelor efectuate în zonele portuare aglomerate.

În cazul Portului Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră și unul dintre cele mai importante noduri logistice din Europa de Est, organizarea acestui serviciu are o importanță strategică atât pentru comerțul regional, cât și pentru transportul internațional de mărfuri.

Specialiștii din domeniul naval arată că modul în care sunt atribuite și gestionate serviciile portuare poate influența direct concurența dintre operatori, costurile logistice și eficiența activităților comerciale din port.

Portul Constanța a devenit în ultimii ani un punct logistic esențial pentru fluxurile comerciale din regiunea Mării Negre, mai ales în contextul schimbărilor geopolitice și al creșterii traficului de mărfuri provenite din Ucraina.

Importanța strategică a portului a crescut semnificativ după izbucnirea războiului din Ucraina, când infrastructura românească a fost folosită intens pentru exporturile de cereale și pentru transporturile comerciale alternative din regiune.

În acest context, respectarea regulilor europene privind concurența și accesul la serviciile portuare este considerată esențială pentru funcționarea eficientă a infrastructurii maritime.

Consiliul Concurenței a subliniat că administrația portuară avea obligația să elaboreze un calendar clar pentru implementarea măsurilor dispuse și să informeze periodic autoritatea cu privire la fiecare etapă parcursă.

Instituția amintește că deciziile Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval sunt obligatorii, iar nerespectarea acestora constituie contravenție și poate atrage sancțiuni financiare importante.

De asemenea, legislația permite aplicarea unor amenzi cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, tocmai pentru a determina conformarea rapidă a entităților vizate.

Potrivit autorității, deciziile prin care sunt aplicate sancțiunile sunt executorii.