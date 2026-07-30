Senatul a aprobat acordul SAFE de 16,68 miliarde de euro. România poate accesa fondurile pentru apărare

Senatul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de peste 16,68 miliarde de euro. Actul normativ permite României să acceseze finanțarea europeană destinată consolidării capacităților de apărare, după ratificarea acordului semnat în luna mai.

Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului cu 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și două abțineri.

Acordul de împrumut a fost semnat la București, la 12 mai 2026, și ulterior la Bruxelles, în 20 și 21 mai 2026.

Senatul a fost for decizional în cazul acestui proiect de lege.

Potrivit proiectului adoptat, Ministerul Finanțelor va asigura plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului.

Aceasta include rambursarea capitalului, plata dobânzilor, costurile de finanțare, costurile de administrare a lichidității, cheltuielile de regie și alte costuri asociate împrumutului, în conformitate cu legislația privind datoria publică.

Costurile de finanțare, inclusiv dobânzile și celelalte taxe prevăzute de legislația europeană, vor fi acoperite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, din capitolul destinat tranzacțiilor privind datoria publică și împrumuturile.

În același timp, costurile de administrare a lichidității, cheltuielile de regie și celelalte costuri aferente vor fi suportate din bugetul Ministerului Finanțelor, la capitolul destinat bunurilor și serviciilor.

Actul normativ prevede că Guvernul României va putea conveni, prin Ministerul Finanțelor, amendamente la acordul de împrumut împreună cu Comisia Europeană, cu condiția ca acestea să nu conducă la creșterea obligațiilor financiare asumate de România.

Astfel de modificări vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

În timpul dezbaterilor, liderul senatorilor Partidului Acțiunea Conservatoare și Ecologistă – Întâi România, Nadia Cerva, a susținut că proiectul este neconstituțional deoarece a fost inițiat de parlamentari, deși, în opinia sa, numai Guvernul avea dreptul de inițiativă legislativă în cazul acestui acord.

Aceasta a afirmat, totodată, că Blocul Național Sindical a sesizat Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European în legătură cu posibile nereguli privind proiectul.

Senatorul PNL Silviu Coșa a declarat că acordul este deja semnat de România, iar ratificarea permite accesarea efectivă a fondurilor europene.

Potrivit acestuia, o întârziere a adoptării legii ar fi blocat fără motiv accesul la această finanțare.

La rândul său, senatorul USR Gheorghe Ștefănache a apreciat că proiectul reprezintă „un pas corect și matur pentru securitatea României”.

Acesta a afirmat că programul SAFE va permite finanțarea unor investiții în apărarea antiaeriană, muniție, drone și mobilitate militară.