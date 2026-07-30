Aproape jumătate dintre români cer un nou vot. Un nou sondaj AVANGARDE arată nemulțumirea față de actuala criză politică

Aproape jumătate dintre români consideră că România ar trebui să organizeze alegeri anticipate, potrivit unui Sondaj AVANGARDE realizat în perioada 22-27 iulie 2026. Cercetarea a analizat și opiniile privind relația cu SUA și Uniunea Europeană, precum și percepția asupra programului european SAFE. Rezultatele apar în contextul crizei politice generate după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Sondaj AVANGARDE relevă că aproape unul din doi români susține organizarea alegerilor anticipate, în timp ce aproape patru din zece se opun unei astfel de soluții. Cercetarea a fost realizată între 22 și 27 iulie 2026 și a urmărit opiniile populației privind principalele teme politice și de securitate aflate pe agenda publică.

La întrebarea privind oportunitatea organizării alegerilor anticipate, răspunsurile au fost următoarele:

Da – 49%;

Nu – 39%;

Nu știu/Nu răspund – 12%.

Sondajul a fost realizat pe fondul crizei politice și guvernamentale declanșate după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a dus la căderea Guvernului Bolojan în data de 5 mai.

Cercetarea mai arată că majoritatea respondenților nu își doresc ca România să favorizeze exclusiv unul dintre principalii săi parteneri strategici în domeniul apărării și securității. Cei mai mulți consideră că relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie menținute într-un echilibru.

Răspunsurile privind prioritățile de politică externă au fost:

O combinație echilibrată între cele două părți – 51%;

SUA – 18%;

UE – 23%;

Nu știu/Nu răspund – 8%.

Sociologii au inclus în cercetare și întrebări referitoare la programul european SAFE și la modul în care românii percep utilizarea fondurilor destinate achizițiilor militare.

Datele sondajului indică faptul că 63% dintre respondenți spun că au auzit sau au citit despre programul european SAFE, prin care România beneficiază de fonduri pentru achiziții militare. În același timp, o parte semnificativă a populației se declară rezervată față de atribuirea contractelor către un singur furnizor.

La întrebarea dacă au auzit despre programul SAFE, rezultatele au fost:

Da – 63%;

Nu – 30%;

Nu știu/Nu răspund – 7%.

Referitor la contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro semnate cu compania germană Rheinmetall, fără licitație publică, răspunsurile au fost:

Total dezacord – 27%;

Oarecum dezacord – 26%;

Oarecum acord – 16%;

Total acord – 4%;

Nu știu/Nu răspund – 27%.

Întrebați dacă România ar trebui să cumpere echipamente militare de la un singur furnizor sau prin licitații competitive, respondenții au indicat următoarele opțiuni:

O singură companie mare – 19%;

Mai mulți furnizori, selectați prin licitație – 58%;

Nu știu/Nu răspund – 23%.

În ceea ce privește scopul acestor achiziții, 43% dintre participanți consideră că ele sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență, în timp ce 31% apreciază că servesc interesului strategic al României. Restul, respectiv 26%, au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Sondajul arată și o preferință clară pentru dezvoltarea capacităților industriale din România. Astfel, 62% dintre respondenți spun că fondurile din programul SAFE ar trebui folosite pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, chiar dacă livrarea echipamentelor ar dura mai mult. Doar 18% preferă achizițiile rapide de echipamente deja fabricate, iar 20% nu au exprimat o opinie.

Între timp, acordul de împrumut SAFE a fost aprobat miercuri de Camera Deputaților cu 198 de voturi pentru, 58 împotrivă și 14 abțineri. Documentul, semnat la București în 12 mai 2026 și la Bruxelles în 20 și 21 mai 2026, urmează să fie dezbătut și de Senat, forul decizional în această procedură.

Potrivit metodologiei prezentate de Avangarde, sondajul a fost realizat telefonic (CATI) pe un eșantion probabilistic, multistratificat, de 1.050 de persoane adulte. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcție de criterii precum genul și nivelul de educație.