O companie importantă din Oradea intră într-o procedură specială. Ce urmează pentru FAIST Mekatronic

FAIST Mekatronic, unul dintre cei mai importanți producători industriali din Oradea și unul dintre angajatorii mari ai orașului, a intrat în procedura de concordat preventiv. Compania, care are aproape 700 de salariați, utilizează această procedură pentru restructurarea activității și a obligațiilor financiare, cu scopul de a evita intrarea în insolvență.

Anunțul a fost transmis miercuri printr-un comunicat, după ce Tribunalul Bihor a dispus deschiderea procedurii. Potrivit informării, instanța a desemnat consorțiul format din Infinexa Restructuring și Cumpănașu Insolvency în funcția de administrator concordatar, la propunerea companiei.

„FAIST Mekatronic SRL, unul dintre cei mai mari producători industriali din județul Bihor și singura unitate de producție din România a diviziei FAIST Light Metals, a intrat în procedura de concordat preventiv. Tribunalul Bihor a desemnat consorțiul format din Infinexa Restructuring și Cumpănașu Insolvency în calitate de administrator concordatar, la propunerea companiei”, se arată ăn comunicatul transmis de Infinexa Restructuring, potrivit ebihoreanul.ro.

Compania indică drept factori care au contribuit la dificultățile financiare situația dificilă din piața auto europeană, creșterea costurilor și investițiile necesare pentru modernizarea echipamentelor de producție. Aceste elemente „au afectat temporar rezultatele financiare”, potrivit comunicatului, în care reprezentanții societății precizează că fabrica își continuă activitatea, iar obligațiile sunt achitate la timp.

Informarea transmisă nu include valoarea totală a datoriilor, nivelul pierderilor curente sau măsurile exacte care vor fi prevăzute în planul de restructurare.

Reprezentanții administratorului concordatar explică faptul că această procedură este destinată companiilor care au activitate economică, dar se confruntă cu dificultăți financiare temporare și au nevoie de o soluție negociată cu creditorii.

„Concordatul preventiv este, înainte de toate, un mecanism prin care o companie viabilă își protejează activitatea și creează condițiile pentru a-și respecta angajamentele față de toți partenerii săi. Pentru salariați înseamnă continuitate și stabilitate, pentru clienți și furnizori înseamnă predictibilitate în relațiile comerciale, iar pentru finanțatori oferă un cadru transparent și controlat de redresare”, a declarat, conform informării, Mircea Șomlea, Senior Partner Infinexa.

Acesta a precizat că folosirea procedurii într-un stadiu în care compania își continuă activitatea poate contribui la păstrarea afacerii și la recuperarea creanțelor de către creditori.

Reprezentanții FAIST Mekatronic afirmă că procedura ar trebui să ofere „continuitate și stabilitate” pentru angajați, însă nu au precizat dacă planul de restructurare va include reduceri de personal, reorganizări interne sau alte măsuri care ar putea afecta cei aproape 700 de salariați ai fabricii din Oradea. Administratorii companiei transmit că activitatea de producție continuă și că procedura va permite negocierea unei soluții cu creditorii și celelalte părți implicate.

„Concordatul preventiv ne oferă cadrul pentru a construi redresarea într-o manieră profesională, agreată în prealabil cu totalitatea părților implicate, păstrând intact ceea ce funcționează”, au mai transmis administratorii companiei.

FAIST Mekatronic s-a aflat în mod constant printre companiile care au avut o contribuție importantă la bugetul local al municipiului Oradea. Intrarea în concordat preventiv are loc în contextul în care societatea a ocupat în mai multe rânduri poziții importante în clasamentele contribuabililor locali.

Pentru anul 2024, compania a virat taxe și impozite locale de peste 3 milioane de lei, potrivit datelor prezentate anterior. În anumite perioade, FAIST a fost cel mai mare contribuabil al orașului.

Potrivit informațiilor publicate anterior de sursa menționată, compania a raportat pentru anul 2024 pierderi de 24,6 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 231,1 milioane de lei. Concordatul preventiv reprezintă o procedură judiciară prin care o companie aflată în dificultate financiară încearcă să ajungă la un acord cu creditorii pentru reorganizarea și plata obligațiilor înainte de declanșarea insolvenței.

În această etapă, FAIST Mekatronic trebuie să elaboreze un plan de restructurare. Acesta poate include măsuri precum eșalonarea sau reducerea unor datorii, atragerea unor surse de finanțare, valorificarea unor active sau reducerea cheltuielilor.

FAIST Mekatronic a fost înființată în anul 2005 la Oradea, ca subsidiară a grupului internațional FAIST. Unitatea de producție realizează componente din aluminiu turnate sub presiune pentru domenii precum industria auto, telecomunicațiile și transporturile.

Printre clienții menționați de companie se numără Schaeffler, Semikron Danfoss, BorgWarner, Eaton și Ericsson.

Fabrica din Oradea reprezintă singura unitate de producție din România a diviziei FAIST Light Metals, iar procedura de concordat preventiv deschisă de Tribunalul Bihor urmărește stabilirea unui plan de restructurare negociat cu părțile implicate.