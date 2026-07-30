Bacteriile care profită de căldură: ce trebuie să știe cei care intră în mare sau piscină

Temperaturile ridicate și încălzirea apelor cresc riscul apariției unor infecții asociate activităților de înot, printre care se numără vibrioza, urechea înotătorului, gastroenterita, dar și anumite infecții ale pielii sau ale tractului urinar.

Verile mai lungi și mai calde creează condiții favorabile pentru dezvoltarea unor bacterii care pot afecta sănătatea oamenilor, în special în zonele cu apă caldă de coastă și salinitate redusă.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) atrage atenția că schimbările de mediu și creșterea temperaturii apei influențează modul în care unele boli infecțioase se pot răspândi în Europa.

Deși probabilitatea de infectare rămâne redusă, specialiștii recomandă respectarea unor măsuri simple de prevenție în perioada verii, când numeroase persoane aleg plajele, piscinele, râurile și alte zone de îmbăiere pentru a se răcori.

Potrivit ECDC, creșterea temperaturii apei, asociată cu modificările de mediu și cu intensificarea deplasărilor în sezonul estival, poate schimba evoluția unor infecții. Una dintre cele mai urmărite este vibrioza, o boală provocată de bacterii din genul Vibrio, care se găsesc în mod natural în anumite ape de coastă în lunile călduroase.

Bacteriile Vibrio se dezvoltă mai ușor în zonele cu salinitate scăzută, precum estuarele și gurile de vărsare ale râurilor. Ele pot fi întâlnite și în fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, în special în stridii.

Unele specii, precum Vibrio vulnificus, sunt cunoscute sub denumirea de „bacterii carnivore”, deoarece, în situații foarte rare, pot provoca infecții grave ale țesuturilor. ECDC a actualizat inclusiv o hartă interactivă care indică zonele unde riscul de infectare poate fi mai ridicat, în funcție de condițiile de mediu.

Orice persoană poate dezvolta o infecție asociată apei, însă ECDC precizează că riscul apariției unor forme severe este mai mare pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit, boli hepatice cronice sau alte probleme medicale existente.

Pentru aceste categorii, specialiștii recomandă o atenție suplimentară atât în timpul înotului, cât și atunci când sunt consumate fructe de mare. Respectarea regulilor de igienă și evitarea expunerii în situații cu risc pot reduce probabilitatea apariției unor complicații.

Majoritatea infecțiilor pot fi prevenite prin măsuri accesibile. Una dintre principalele recomandări este evitarea intrării în apă atunci când există răni deschise, tăieturi, zgârieturi sau piercing-uri recente, deoarece bacteriile pot pătrunde în organism prin zonele unde pielea este afectată.

În situațiile în care contactul cu apa nu poate fi evitat, recomandarea este ca rănile să fie protejate cu pansamente complet impermeabile. După ieșirea din apă, orice tăietură sau zgârietură trebuie spălată cu apă curată și proaspătă pentru a limita riscul de infecție.

Specialiștii atrag atenția și asupra consumului de produse marine. Evitarea stridiilor și a altor fructe de mare crude sau insuficient gătite, precum și prepararea termică adecvată a acestora reprezintă măsuri importante pentru prevenirea infecțiilor provocate de bacteriile Vibrio.

ECDC menționează că zone precum Marea Baltică și anumite estuare europene pot oferi condiții favorabile dezvoltării acestor bacterii. Totodată, agenția arată că încălzirea apelor asociată schimbărilor climatice contribuie la extinderea zonelor în care bacteriile Vibrio pot găsi condiții potrivite pentru multiplicare.

Monitorizarea condițiilor de mediu și aplicarea măsurilor de prevenție recomandate rămân importante pe durata lunilor de vară, când temperaturile ridicate pot influența nivelul de risc asociat activităților în apă.