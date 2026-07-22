Fenomenul care a răcit Marea Neagră persistă. ANM avertizează asupra episoadelor de vreme severă

ANM a explicat cauzele răcirii bruște a apei din Marea Neagră, fenomen resimțit în ultimele zile de turiștii aflați pe litoral. Directorul general al instituției, Elena Mateescu, a precizat că este vorba despre fenomenul de upwelling, determinat de circulația maselor de aer și a vântului. Totodată, șefa ANM a anunțat că România intră sub incidența unor avertizări meteo de vreme severă, inclusiv un Cod roșu pentru județul Tulcea.

ANM arată că răcirea accentuată a apei din Marea Neagră este provocată de fenomenul numit upwelling, un proces natural care apare atunci când vântul împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar în apropierea țărmului urcă la suprafață apa rece din adâncime. Efectele sunt deja resimțite în stațiunile de pe litoral, unde numeroși turiști au constatat că temperatura apei este neobișnuit de scăzută pentru această perioadă a anului.

Potrivit directorului general al ANM, fenomenul va continua în următoarele zile deoarece deasupra regiunii va persista o masă de aer rece. Din acest motiv, temperatura apei nu va depăși aproximativ 18 grade Celsius până la sfârșitul săptămânii.

„Este vorba despre un fenomen care implică vântul ce transportă în larg apa caldă și ridică la suprafață apa rece din adâncime. Fenomenul se numește upwelling. Cu siguranță în următoarele zile, având în vedere că va predomina o masă de aer rece, cel puțin până la finalul acestei săptămâni, apa mării va rămâne la o temperatură mai redusă, de cel mult 18 grade Celsius”, a explicat directorul ANM la B1Tv.

Fenomenul s-a manifestat rapid pe litoralul românesc. La Mamaia, temperatura apei a coborât marți, 21 iulie, până la 13 grade Celsius, iar miercuri, 22 iulie, a urcat la aproximativ 19 grade. În mod obișnuit, în această perioadă a verii, apa Mării Negre are în jur de 25 de grade Celsius.

Specialiștii în meteorologie explică faptul că upwelling-ul este un fenomen natural care apare periodic pe litoralul românesc și determină diferențe importante de temperatură între apa din apropierea țărmului și cea din larg.

Pe lângă explicațiile privind răcirea apei mării, directorul general al ANM a prezentat și situația meteorologică din următoarele ore, precizând că mai multe județe vor intra sub avertizări de vreme severă. Cele mai importante fenomene sunt așteptate în estul și sud-estul țării, unde sunt prognozate ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și cantități foarte mari de apă.

Potrivit datelor prezentate de Elena Mateescu, cel mai ridicat nivel de avertizare este Codul roșu emis pentru județul Tulcea, valabil până joi dimineață, la ora 6.00. În același interval vor fi în vigoare și avertizări Cod portocaliu și Cod galben pentru alte regiuni din țară.

„De la ora 18 va intra în vigoare, până mâine dimineață, la ora 6.00, un Cod Roșu pentru județul Tulcea. Sunt avute în vedere cantități de apă de 90-110 litri pe metrul pătrat, iar izolat de peste 120 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, va intra în vigoare un Cod Portocaliu pentru județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași. Vom avea cantități de 30-50 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de 70-90 de litri pe metrul pătrat. Vântul va bate cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Un alt Cod Galben va fi valabil până mâine dimineață la ora 6.00 pentru estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local Carpații Orientali”, a explicat directorul general al ANM.

Directorul ANM a atras atenția că episoadele de instabilitate atmosferică prognozate în această perioadă vor aduce cantități de precipitații care depășesc media climatologică specifică lunii iulie, în special în Dobrogea și în zonele aflate sub avertizări Cod portocaliu și Cod roșu.

Elena Mateescu a subliniat că volumele estimate sunt superioare cantităților normale înregistrate într-o lună întreagă, ceea ce poate favoriza acumulări importante de apă într-un interval foarte scurt.

„Limitele cantităților de precipitații, în special, în aria vizată de Codul Portocaliu, dar mai ales în cea de Cod Roșu depășesc cantitățile de precipitații normale pentru o lună iulie în zona țării noaste. Cantitatea medie multianuală la nivel național este de 70-80 de litri pe metrul pătrat, iar pentru zona Dobrogei este de 35-45 de litri pe metrul pătrat”, a explicat directorul ANM.

În același context, șefa ANM a precizat că valorile termice vor rămâne sub cele obișnuite pentru această perioadă, inclusiv în București. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 20 și 30 de grade Celsius, iar în Capitală sunt estimate temperaturi de aproximativ 23-24 de grade în timpul zilei și în jur de 14 grade pe timpul nopții.