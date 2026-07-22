Conflict pe cifrele TAROM: Radu Miruță spune că bugetul companiei nu reflecta realitatea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că bugetul propus de conducerea TAROM nu a reflectat situația reală a companiei și afirmă că a cerut în repetate rânduri refacerea documentului pe baza unor date actualizate. Consiliul de administrație al companiei a decis revocarea directorului general, motivând că acesta nu a făcut demersurile necesare pentru modificarea bugetului și pentru actualizarea planului de restructurare.

Radu Miruță a declarat că reprezentanții TAROM au transmis un buget pe care îl consideră nerealist și că solicitările sale pentru revizuirea acestuia nu au fost urmate.

„Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, decizia de revocare a fost luată după ce Consiliul de administrație a evaluat activitatea directorului companiei.

„Consiliul de administrație a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a explicat că una dintre problemele semnalate este diferența dintre estimările incluse în buget și situația actuală a companiei. El a precizat că nu a fost de acord cu aprobarea documentului propus de conducerea executivă.

„De luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acționar, un buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale. Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condițiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%. Un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plătește în prezent în jur de 1.500 de dolari. Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă”, a mai explicat Radu Miruță.

Oficialul a precizat că nu a semnat bugetul propus și că a solicitat începând din luna mai un document construit pe date actuale. Acesta a afirmat că discuțiile cu reprezentanții companiei nu au dus la modificarea variantelor prezentate.

„Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat sa participe la aceste discuții. De ce contează? Pentru că un buget fals nu salvează o companie. O adoarme. Iar TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr: pierderi operaționale de milioane de euro în primele luni, datorii restante, o presiune uriașă generată de costul combustibilului și de întârzierile la livrarea avioanelor noi. Acestea sunt faptele. Le poți gestiona doar dacă le pui pe masă, nu dacă le ascunzi într-un tabel frumos”, scrie oficialul în postarea sa de pe social media.

După revocarea directorului general, Consiliul de administrație al TAROM a numit un nou director general provizoriu. Potrivit informațiilor transmise de ministrul interimar al Apărării, funcția va fi ocupată de Cristian Anghel, directorul de operațiuni la sol al companiei.