Avertizare MAE pentru românii care călătoresc în sud-estul Franței: risc ridicat de incendii de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare pentru cetățenii români aflați, care tranzitează sau intenționează să călătorească în sud-estul Republicii Franceze, după ce autoritățile locale au instituit mai multe niveluri de alertă privind incendiile de vegetație.

Începând de miercuri, autoritățile franceze au stabilit cod roșu de incendii de vegetație pentru departamentul Bouches-du-Rhone. Totodată, a fost instituit cod portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence, din cauza riscului crescut de apariție și extindere a incendiilor.

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele unde sunt active incendii sau unde există un pericol iminent de producere a unor astfel de incidente. De asemenea, autoritățile române le transmit acestora să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile transmise prin sursele oficiale de comunicare publică.

În contextul avertizărilor emise de autoritățile franceze, Ministerul Afacerilor Externe recomandă verificarea constantă a situației traficului și a condițiilor de acces în zonele afectate. Cetățenii români sunt sfătuiți să consulte informațiile actualizate în timp real disponibile pe pagina de internet www.inforoute11.fr.

Persoanele care se află în apropierea unor incendii de vegetație sau observă izbucnirea unui incendiu sunt îndemnate să apeleze numerele de urgență 112 sau 18 pentru a solicita intervenția autorităților competente.

MAE precizează că cetățenii români aflați în dificultate pot solicita sprijin consular prin intermediul numerelor de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787 și +33491221741. Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și numerele de telefon dedicate ale misiunilor consulare, în funcție de circumscripția de reședință.

Pentru cetățenii aflați în zona de responsabilitate a Consulatului General al României la Paris, numărul de telefon de urgență este +33680713729. Pentru cei aflați în circumscripția Consulatului General al României la Marsilia, numărul disponibil este +33610027164.

Cetățenii români care se află în zona deservită de Consulatul General al României la Lyon pot apela numărul +33643627736, iar cei aflați în circumscripția Consulatului General al României la Strasbourg au la dispoziție numărul +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea periodică a paginilor paris.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro și mae.ro pentru informații actualizate și recomandări destinate cetățenilor români aflați în străinătate.

Totodată, MAE reamintește că persoanele care călătoresc în afara țării pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care pune la dispoziție informații și recomandări utile pentru organizarea și desfășurarea călătoriilor.