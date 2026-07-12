Alertă pentru românii care călătoresc în Italia. Cod portocaliu de incendii în Sardinia și cod galben în Sicilia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare pentru cetățenii români aflați în Italia, care tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo, după ce autoritățile italiene au emis avertizări privind riscul de incendii de vegetație în două regiuni.

Începând cu data de 11 iulie 2026, regiunea Sardinia beneficiază de cod portocaliu de incendii de vegetație, ceea ce indică un risc ridicat, în timp ce pentru Sicilia a fost emis cod galben. Avertizările vizează posibilitatea producerii unor incendii și necesitatea respectării măsurilor stabilite de autoritățile locale.

MAE le recomandă românilor să evite zonele în care sunt semnalate incendii active sau unde există un risc iminent de izbucnire a unor focare. Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților italiene și să urmărească permanent informațiile transmise prin surse oficiale.

Instituția precizează că situația poate fi verificată în timp real prin intermediul canalelor de informare ale autorităților locale din Sardinia și Sicilia. Datele actualizate sunt disponibile pe platformele oficiale ale structurilor responsabile de protecția civilă din cele două regiuni.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români aflați în Italia să manifeste prudență în zonele unde există avertizări privind incendiile de vegetație și să se informeze înainte de deplasare asupra condițiilor locale.

În cazul în care o persoană se află în pericol sau observă un incendiu, autoritățile recomandă apelarea numerelor de urgență 112 sau 1515. Aceste servicii pot fi contactate pentru intervenții și sprijin în situații care necesită asistență rapidă.

Pentru sprijin consular, cetățenii români pot apela numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74.

Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

MAE precizează că persoanele care se confruntă cu situații speciale sau urgente au la dispoziție și numerele de telefon dedicate ale reprezentanțelor consulare din Italia.

Pentru Consulatul General al României la Roma poate fi apelat telefonul de urgență +393451473935, iar pentru Consulatul României la Catania este disponibil numărul +39 320 965 3137.

Instituția recomandă cetățenilor români să consulte informațiile publicate pe paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și ale reprezentanțelor diplomatice ale României din Italia.

MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări pentru deplasările externe. Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile oficiale: roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, mae.ro și catania.mae.ro.