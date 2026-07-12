Secretul bătrânilor din Sardinia care ajung la vârste înaintate și își păstrează mintea ageră

Curiozitatea, rezistența emoțională și relațiile sociale active se numără printre factorii asociați cu starea de bine a persoanelor vârstnice din zona albastră a Sardiniei. Cercetătorii analizează de mai mult timp aceste comunități pentru a înțelege mecanismele care contribuie nu doar la longevitate, ci și la menținerea unei vieți active și independente la vârste înaintate.

Speranța de viață a populației a crescut constant în ultimele decenii, ajungând la o medie globală de 73,5 ani. Totuși, prelungirea vieții nu este echivalentă automat cu o stare bună de sănătate sau cu o calitate ridicată a anilor trăiți. Din acest motiv, cercetătorii încearcă să identifice factorii care favorizează o îmbătrânire sănătoasă.

O echipă de cercetători de la Universitatea Cagliari din Italia a analizat persoanele în vârstă din zona albastră a Sardiniei, o regiune a insulei mediteraneene unde locuitorii au o longevitate mai mare comparativ cu alte zone ale Italiei și ale Europei.

Zonele albastre sunt regiuni izolate geografic, precum centrul-estul Sardiniei, Okinawa din Japonia, Ikaria din Grecia și Nicoya din Costa Rica, unde au fost observate niveluri ridicate de longevitate și bunăstare.

Pentru ca o regiune să fie desemnată „zonă albastră”, aceasta trebuie să aibă limite geografice clare, o concentrație neobișnuit de mare de persoane care au atins cel puțin 90 de ani în ultimii 150 de ani și documente care să confirme datele de naștere și deces, relatează Euronews.

Cercetările anterioare au indicat că longevitatea din aceste regiuni este asociată cu o combinație de factori genetici, de mediu, alimentari, sociali și psihologici. Noul studiu, publicat în Jurnalul Internațional de Psihologie Pozitivă Aplicată, a comparat adulții vârstnici din zona albastră a Sardiniei cu persoane în vârstă care locuiesc într-o zonă rurală apropiată.

Participanții au răspuns la întrebări despre stilul de viață, datele demografice, percepția asupra calității vieții și au realizat teste cognitive. Analiza a arătat că persoanele din zona albastră au un nivel mai ridicat de curiozitate și o deschidere mai mare către idei noi.

Cercetătorii au observat și o capacitate mai bună de înțelegere și exprimare a propriilor emoții. Potrivit autorilor studiului, aceste caracteristici de personalitate, alături de un stil de viață activ, contribuie la menținerea sănătății mintale și fizice la vârste înaintate.

Adulții vârstnici din această regiune participă frecvent la activități care stimulează atât corpul, cât și mintea. Ei își păstrează un rol important în comunitate și continuă să aibă un sentiment al scopului, aspecte descrise de cercetători drept „elemente cheie pentru o îmbătrânire reușită”.

Locuitorii zonei albastre din Sardinia au un stil de viață simplu, dar activ. Studiul arată că aceștia petrec mai mult timp în activități de agrement cu efect stimulant asupra funcțiilor cognitive și fizice, aproximativ 11,3 ore pe săptămână, comparativ cu 6,8 ore în cazul persoanelor din zone care nu fac parte din zona albastră.

Cercetătorii au remarcat că persoanele vârstnice nu încearcă să mențină toate activitățile din tinerețe, ci aleg acele activități pe care încă le pot realiza și care le oferă satisfacție. Printre acestea se numără grădinăritul, plimbările sau participarea la întâlniri sociale organizate în centrele comunitare.

Un alt element observat a fost menținerea unor legături sociale puternice. Persoanele analizate au raportat un grad mai ridicat de satisfacție în relațiile cu familia, dar și în relațiile din afara familiei.

De asemenea, participanții din zona albastră au prezentat strategii mai eficiente pentru gestionarea problemelor cotidiene și o competență emoțională mai ridicată. Cercetătorii au asociat implicarea socială și capacitatea de gestionare a stresului cu o îmbătrânire sănătoasă în aceste comunități.

Zona albastră a Sardiniei este localizată în șase sate din partea central-estică a insulei, într-o regiune cunoscută sub numele de Ogliastra. Cercetările au arătat că, pentru persoanele născute între 1880 și 1900, procentul celor care au ajuns la vârsta de 100 de ani a fost de aproximativ cinci ori mai mare decât în restul Europei și de trei ori mai mare decât media Sardiniei.

Spre deosebire de tendința globală, unde femeile reprezintă o proporție mai mare dintre persoanele care ating vârsta de 100 de ani, în această zonă a Sardiniei proporția dintre femei și bărbați centenari este aproximativ egală.

Pentru verificarea vârstelor persoanelor de peste 90 de ani, cercetătorii au folosit arhive civile și ecleziastice, dar și reconstrucții ale genealogiilor familiale. Aceste metode au fost utilizate pentru eliminarea eventualelor erori privind identitatea sau datele de naștere ale persoanelor analizate.