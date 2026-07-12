Anthony Hopkins surprinde lumea artistică. Actorul laureat cu Oscar debutează oficial ca autor de muzică simfonică

Anthony Hopkins deschide un nou capitol al carierei sale la vârsta de 88 de ani, după ce a semnat un contract cu o casă de discuri în calitate de compozitor. Actorul britanic a lansat, pe 10 iulie, primul său single de muzică clasică, care anticipează apariția unui album orchestral alcătuit din creații scrise de-a lungul a peste șase decenii. Materialul discografic va fi lansat în luna august și reunește lucrări inspirate de copilărie, familie și locurile natale din Țara Galilor.

Anthony Hopkins își extinde activitatea artistică dincolo de cinematografie și intră oficial în industria muzicală în calitate de compozitor. Actorul, recompensat de două ori cu Premiul Oscar, a lansat pe 10 iulie primul său single de muzică clasică, Bracken Road, după semnarea unui contract cu casa de discuri Decca Classics.

Piesa deschide drumul către albumul Life Is A Dream, programat pentru lansare pe 21 august. Discul reunește o colecție de lucrări orchestrale compuse de Hopkins în diferite etape ale vieții sale, unele dintre ele fiind scrise în urmă cu mai bine de șase decenii.

Casa de discuri Decca Classics descrie proiectul drept ocazia de a descoperi o altă latură a celebrului actor, afirmând că albumul dezvăluie „un compozitor a cărui muzică împărtășește aceeași profunzime emoțională și aceeași poveste narativă care îi definesc cariera pe ecran”.

Născut în Țara Galilor, Anthony Hopkins a câștigat Premiul Oscar pentru rolurile din Tăcerea mieilor (1991) și The Father (2020). Pasiunea sa pentru muzică a început însă mult mai devreme. A învățat să cânte la pian la vârsta de patru ani și, încă din adolescență, compunea muzică pentru producții de teatru locale.

În comunicatul care însoțește lansarea albumului, actorul vorbește despre legătura profundă pe care a avut-o întotdeauna cu muzica. „Muzica a fost prima mea dorință, prima mea dorință. Am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste piese au trăit cu mine timp de decenii și încă mă regăsesc întorcându-mă la ele”, a spus Hopkins.

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Noul material discografic include compoziții realizate în perioade diferite ale vieții artistului, toate având la bază experiențe personale, amintiri din copilărie, oameni apropiați și peisajele din sudul Țării Galilor, locul în care s-a născut.

Interpretarea pieselor este realizată de dirijorul laureat al premiului Grammy, Gustavo Dudamel, împreună cu Orchestra Filarmonică. La înregistrări au participat și violoncelistul Gregorio Nieto, precum și pianistul Sergio Tiempo.

Vorbind despre colaborarea cu muzicienii implicați în proiect, Hopkins și-a exprimat aprecierea pentru întreaga echipă artistică. „A fost un adevărat privilegiu să colaborez cu distinsa Orchestră Filarmonică și cu soliștii virtuozi, violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul clasic Sergio Tiempo”, a declarat Hopkins.

Actorul a ținut să îi adreseze un mesaj special și dirijorului venezuelean. „Exprim cea mai profundă recunoștință și respect față de Maestrul Gustavo Dudamel, a cărui artă este o parte integrantă a acestei călătorii muzicale.”

Descriind contribuția acestuia la realizarea albumului, veteranul actor a adăugat: „Cu precizia grațioasă a baghetei sale, a transformat fiecare notă cu o semnificație profundă și de neșters, creând un peisaj pictural care invită ascultătorul să simtă și să-și imagineze ceva unic și personal.”

Primul single lansat înaintea albumului are o poveste care începe în urmă cu mai bine de 60 de ani. Bracken Road a fost compus în 1963, într-o perioadă în care Anthony Hopkins era un tânăr actor al teatrului Liverpool Playhouse.

Lucrarea a fost inspirată de peisajele din jurul locuinței sale din copilărie, iar ideile muzicale au prins contur în momentele în care improviza la pian înainte de repetițiile spectacolelor în care juca.

Albumul include și piesa Patria Mea, un nou omagiu adus Țării Galilor. Alte compoziții sunt inspirate de membrii familiei, de persoanele apropiate și de universul cinematografic care i-a stimulat imaginația încă din tinerețe, potrivit informațiilor prezentate de Decca Classics.