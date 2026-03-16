La cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, gala a adus surprize, momente emoționante și performanțe istorice. Filmul „One Battle After Another” a dominat seara, câștigând șase statuete, inclusiv cel mai bun film și cea mai bună regie.

Ceremonia a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, gazda evenimentului fiind, pentru al doilea an consecutiv, comediantul și prezentatorul Conan O’Brien. Seara a inclus momente istorice pentru actori, regizori, dar și pentru cinematografia internațională.

Thrillerul politic regizat de Paul Thomas Anderson a reușit să impresioneze juriul Academiei cu realizarea sa tehnică și narativă. Filmul a câștigat, pe lângă Oscarul pentru cel mai bun film, și statuetele pentru cel mai bun regizor, scenariu adaptat, montaj, casting și coloană sonoră.

În cadrul discursului său, Paul Thomas Anderson a glumit despre efortul depus:

„Îl faci pe un tip să muncească din greu pentru unul dintre acestea.”

De asemenea, Sean Penn a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, egalând recordul pentru cele mai multe Oscaruri câștigate de un actor (trei).

Un moment istoric al serii a fost victoria Jessie Buckley, recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din Hamnet. Buckley a devenit astfel prima actriță irlandeză care câștigă această distincție, declarând emoționată:

„Este cu adevărat ceva extraordinar”.

Filmului Sinners i-au fost recunoscute meritele prin patru trofee, inclusiv cel mai bun actor în rol principal, câștigat de Michael B. Jordan. Drama cu vampiri a mai obținut Oscarurile pentru imagine, scenariu original și coloană sonoră.

Autumn Durald Arkapaw a făcut istorie, devenind prima femeie premiată la categoria cea mai bună imagine.

Cel mai bun film

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another” (câştigător)

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Cel mai bun regizor

„Hamnet” – Chloé Zhao

„Marty Supreme” – Josh Safdie

„One Battle After Another” – Paul Thomas Anderson (câștigător)

„Sentimental Value” – Joachim Trier

„Sinners” – Ryan Coogler

Cel mai bun actor în rol principal

„Marty Supreme” – Timothée Chalamet

„One Battle After Another” – Leonardo DiCaprio

„Blue Moon” – Ethan Hawke

„Sinners” – Michael B. Jordan (câștigător)

„The Secret Agent” – Wagner Moura

Cea mai bună actriță în rol principal

„Hamnet” – Jessie Buckley (câștigătoare)

„If I Had Legs I’d Kick You” – Rose Byrne

„Song Sung Blue” – Kate Hudson

„Sentimental Value” – Renate Reinsve

„Bugonia” – Emma Stone

Cel mai bun actor în rol secundar

„One Battle After Another” – Benicio Del Toro

„Frankenstein” – Jacob Elordi

„Sinners” – Delroy Lindo

„One Battle After Another” – Sean Penn (câștigător)

„Sentimental Value” – Stellan Skarsgård

Cea mai bună actriță în rol secundar

„Sentimental Value” – Elle Fanning

„Sentimental Value” – Inga Ibsdotter Lilleaas

„Weapons” – Amy Madigan (câștigătoare)

„Sinners” – Wunmi Mosaku

„One Battle After Another” – Teyana Taylor

Scenariu adaptat

„Bugonia”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„One Battle After Another” (câștigător)

„Train Dreams”

Scenariu original

„Blue Moon”

„It Was Just an Accident”

„Marty Supreme”

„Sentimental Value”

„Sinners” (câștigător)

Cel mai bun scurtmetraj animat

„Butterfly”

„Forevergreen”

„The Girl Who Cried Pearls” (câștigător)

„Retirement Plan”

„The Three Sisters”

Costume

„Avatar: Fire and Ash”

„Frankenstein” (câștigător)

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„Sinners”

Casting

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another” (câștigător)

„The Secret Agent”

„Sinners”

Scurtmetraj live-action

„Butcher’s Stain”

„A Friend of Dorothy”

„Jane Austen’s Period Drama”

„The Singers” (câștigător)

„Two People Exchanging Saliva” (câștigător)

Machiaj și coafură

„Frankenstein” (câștigător)

„Kokuho”

„Sinners”

„The Smashing Machine”

„The Ugly Stepsister”

Coloană sonoră

„Bugonia”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„One Battle After Another”

„Sinners” (câștigător)

Lungmetraj de animație

„Arco”

„Elio”

„KPop Demon Hunters” (câștigător)

„Little Amélie or the Character of Rain”

„Zootopia 2″

Imagine

„Frankenstein”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners” (câștigător)

„Train Dreams”

Lungmetraj documentar

„The Alabama Solution”

„Come See Me in the Good Light”

„Cutting Through Rocks”

„Mr. Nobody Against Putin” (câștigător)

„The Perfect Neighbor”

Scurtmetraj documentar

„All the Empty Rooms” (câștigător)

„Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

„Children No More: Were and Are Gone”

„The Devil Is Busy”

„Perfectly a Strangeness”

Montaj

„F1″

„Marty Supreme”

„One Battle After Another” (câștigător)

„Sentimental Value”

„Sinners”

Lungmetraj internațional

„The Secret Agent”

„It Was Just an Accident”

„Sentimental Value” (câștigător)

„Sirat”

„The Voice of Hind Rajab”

Cântec original

„Dear Me”

„Golden” (câștigător)

„I Lied To You”

„Sweet Dreams Of Joy”

„Train Dreams”

Scenografie

„Frankenstein” (câștigător)

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners”

Sunet

„F1″ (câștigător)

„Frankenstein”

„One Battle After Another”

„Sinners”

„Sirat”

Efecte vizuale

„Avatar: Fire and Ash” (câștigător)

„F1″

„Jurassic World Rebirth”

„The Lost Bus”

„Sinners”

Natalie Musteață, regizoare de origine română stabilită la New York, a intrat în istorie la Premiile Oscar. Duminică seară, la Dolby Theatre din Los Angeles, filmul său „Two People Exchanging Saliva” a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, într-un rezultat rar de egalitate cu producția „The Singers”.

Natalie Musteață s-a născut în România și și-a construit întreaga carieră profesională în Statele Unite. Înainte de a intra în cinematografie, a activat ca cercetătoare și curatoare de artă contemporană, având un doctorat în istoria artei. Experiența sa include organizarea de expoziții și analiza relației dintre artă, limbaj și societate, o pregătire academică ce se reflectă puternic în filmele sale.

Stilul cinematografic al lui Musteață combină arta conceptuală cu ficțiunea, construind universuri vizuale care invită spectatorul să interogheze normele sociale și convențiile acceptate. Filmul „Two People Exchanging Saliva” exemplifică această abordare, provocând publicul să gândească dincolo de limitele convenționale ale narațiunii cinematografice.

Câștigarea statuetei de către Natalie Musteață a fost marcată de o situație rară în istoria Premiilor Oscar: egalitate între două filme. Cealaltă producție declarată câștigătoare a fost „The Singers”, realizată de Sam A. Davis și Jack Piatt. Este doar a șaptea astfel de situație în întreaga istorie a Academiei.