Centrala Nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire în următoarele 48 de ore. Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic

Centrala Nucleară de la Cernavodă va intra în următoarele ore în procedură de oprire, după ce nivelul Dunării în zona centralei a ajuns la un prag considerat critic. Anunțul a fost făcut marți de Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, care a avertizat că situația actuală este fără precedent din punctul de vedere al valorilor negative înregistrate.

Potrivit informațiilor transmise de directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, debitul Dunării continuă să scadă, iar în prezent nu există un aport suficient din amonte. La Cernavodă a fost atins pragul de minus 230, ceea ce face necesară intrarea centralei în procedură de oprire în condițiile actuale.

Nivelul apei a mai scăzut cu aproximativ șase centimetri în ultimele ore, iar prognozele pentru perioada următoare rămân nefavorabile. Datele disponibile indică un debit constant de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă până la data de 17 august, ceea ce reprezintă minimul estimat la intrarea Dunării în țară pentru cel puțin o săptămână.

„În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că Centrala Nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zona au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din Amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1.400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână”, a declarat Sorin Rîndașu.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât și la Porțile de Fier I și II sunt estimate debite sub 1.400 de metri cubi pe secundă. Estimările actuale indică aproximativ 1.370 de metri cubi pe secundă, iar fiecare metru cub pe secundă contează în acest moment. Reprezentantul Apele Române a precizat că instituția nu s-a mai confruntat până acum cu astfel de valori negative și cu debite atât de reduse.

„Din datele pe care le-am de la Portile de Fier 1 și 2, deja se estimează sub 1.400 de metri cubi pe secundă, deci vorbim de 1.370, în condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează. Categoric nu am mai întâlnit astfel de valori negative, atât de reduse ale debitelor”, a mai spus acesta.

Inițial, calculele au fost realizate pornind de la un debit de aproximativ 1.800 de metri cubi pe secundă în zona Călărași, luând în considerare aportul tuturor râurilor din România. Ulterior, estimarea a fost recalibrată la 1.700 de metri cubi pe secundă, iar în prezent se estimează că debitul va ajunge la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă în zilele următoare în zona Brațului Bala. În aceste condiții, la Cernavodă ar urma să ajungă debite sub 300 de metri cubi pe secundă.

„În aceste condiții, dacă estimam în… Am început calcule de la 1.800 în zona Călărași, ținând cont de aportul tuturor râurilor din țară, apoi ne-am recalibrat la 1.700, când am refăcut toate calculele pe perioada măsurilor, estimăm că vom ajunge undeva la 1.600 de m3 pe secundă în zilele următoare, în zona Brațului Bala, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 de m3/secundă”, a subliniat directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”.

Măsurătorile efectuate în zona bifurcației către Canalul Dunărea-Marea Neagră și către centrală indicau deja un debit de aproximativ 300-305 metri cubi pe secundă. În zilele următoare acesta ar urma să scadă până la aproximativ 280 de metri cubi pe secundă, iar doar o parte din acest debit se îndreaptă către centrală. Dacă debitul disponibil pentru centrală scade sub 40-45 metri cubi pe secundă, instalația nu mai poate funcționa.

„Ieri, colegii mei au măsurat, chiar acolo, în zona bifurcației, către canalul Dunele Mării Negre și Centrală, și debitul era în jurul valorii 300-305 mc/ secundă. Deci în zilele următoare vom atinge valori de 280, dar numai o parte din acest debit treacă spre Centrală, iar dacă valoarea este sub 40-45 mc/ secundă, practic Centrala nu mai poate funcționa. (…) Acesta e motivul pentru care Centrala intră în procedură de oprire, conform informațiilor pe care le deținem în acest moment”, a spus acesta.

Rîndașu a afirmat că, indiferent dacă procedura de oprire va începe miercuri sau joi, tendința tuturor nivelurilor și debitelor măsurate indică faptul că centrala nu va mai putea continua să funcționeze. În paralel, autoritățile au dispus continuarea lucrărilor de dragare în zona de acces pe brațul Dunării vechi, în zona Bala.

„Ce vreau să subliniez este că perioada în care Centrala va fi oprită, că va fi mâine, că va fi poi mâine, nu are importanță, dar e foarte clar, după tendința tuturor nivelelor și debitelor pe care le măsurăm, că aceasta se va opri. În aceste condiții trebuie și s-a dispus deja continuarea lucrării de dragare în zona de acces pe brațul Dunării vechi în zona Bala”, a spus el.

Întrebat dacă lucrările de dragare începute în zonă mai pot evita oprirea centralei, acesta a răspuns că, la valorile actuale și ținând cont de prognozele existente, nu mai există timp pentru măsuri suplimentare. Dragajul aflat în desfășurare este unul suplimentar față de lucrările realizate anterior, iar în ultimele șapte zile au fost dragate aproximativ 100.000 de metri cubi. Totuși, datele disponibile indică faptul că centrala se va opri în perioada următoare.

„În acest moment la debitele, la nivelele și debitele prognozate, nu nu cred că mai poate să se facă ceva suplimentar pentru că nu mai este timp, dragajul și el și el durează. Acest dragaj este unul suplimentar față de tot ceea ce a fost făcut până acum. Poate s-a dragat o sută de mii de metri cubi în ultimele șapte zile. Din câte văd pe toate datele pe care le deținem, este foarte clar că în perioada următoare din nefericirea centralei nucleare se va opri”, a explicat acesta.

Directorul general adjunct al Apele Române a făcut și precizări privind lipsa precipitațiilor în bazinul Dunării. Potrivit datelor disponibile, în următoarele cinci zile nu sunt prognozate ploi în întreg bazinul Dunării. Precipitațiile estimate pentru România, de aproximativ 5-10 litri pe metru pătrat, nu ar avea un impact semnificativ asupra situației, deoarece s-ar evapora rapid în condițiile temperaturilor ridicate.

„Dar ceea ce mai vreau să sublinieze este faptul că în următoarele cinci zile din datele pe care le avem nu plouă deloc în tot Bazinul Dunării. Nu avem pur și simplu nu sunt precipitații în întreg Bazinul Dunării, iar precipitațiile care vor fi în România undeva 5-10 litri pe metru pătrat nu contează absolut deloc pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari”, a conchis Sorin Rîndașu.

Ministerul Energiei a anunțat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

Potrivit ministerului, este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Aceste proceduri nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci reprezintă măsuri tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată.

În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

Necesarul de energie va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest scop, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național.

De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului.

Ministerul precizează că limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul orar 19:00–23:00, reprezintă ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului.

Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, precum și cu măsurile dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică, în contextul actualei situații hidrometeorologice.

Totodată, sunt avute în vedere prevederile punctului 4.2.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2026 pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabilește succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați, monitorizează permanent situația și evaluează în timp real măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

În același timp, instituția a reînnoit apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, subliniind că reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național.