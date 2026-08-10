Reactorul 2 de la Cernavodă riscă să fie oprit. Ministerul Energiei pregătește scenariul limitării consumului de energie

Lucrările făcute pe Dunăre au ajutat la menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, însă efectul asupra nivelului apei nu a fost unul de durată. Ministerul Energiei se pregătește acum inclusiv pentru scenariul unei opriri temporare a reactorului, în timp ce prognozele indică o nouă scădere a Dunării.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a declarat luni, la RFI, că primele intervenții efectuate pe Dunăre au produs o ameliorare în zona Cernavodă, dar efectul nu s-a menținut.

Datele oficiale arată că, după stagnarea înregistrată duminică, nivelul apei la Cernavodă a scăzut luni cu 5 centimetri. Anterior, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, afirmase că nivelul crescuse cu 4 centimetri în weekend.

Prognozele hidrologice indică însă o continuare a scăderii. Nivelul este estimat la -227 cm pe 10 august, -229 cm pe 11 august și -231 cm pe 12 august. Ulterior, ar urma să ajungă la -233 cm pe 13 august și -236 cm pe 16 și 17 august.

Astfel, miercuri ar putea fi atins și depășit nivelul de -230 cm, indicat anterior de autorități drept prag pentru oprirea centralei nucleare.

Cristian Bușoi a explicat că autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv situația în care Unitatea 2 nu ar putea funcționa pentru o perioadă scurtă.

Pregătirile au inclus adoptarea Hotărârii de Guvern privind situațiile de criză și aprobarea de către Transelectrica a normativului privind limitările de consum.

În scenariul cel mai dificil, restricțiile ar urma să îi vizeze pe marii consumatori industriali și să fie aplicate în orele de vârf.

Bușoi a precizat că eventualele limitări ar putea ajunge la 10%, 20% sau 30%, în funcție de situația din sistem. Decizia ar reveni Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, dacă Unitatea 2 ar fi oprită și energia disponibilă pe piața regională nu ar fi suficientă pentru acoperirea necesarului prin importuri.

Secretarul de stat a dat asigurări că eventualele limitări nu ar urma să afecteze populația sau serviciile considerate vitale.

Spitalele, Poliția, Jandarmeria și serviciile suport nu sunt incluse în categoriile vizate. Restricțiile s-ar aplica marilor consumatori din patru grupe de activități industriale cu un consum ridicat de electricitate.

Cristian Bușoi a susținut că populația nu ar trebui să resimtă efectele unor asemenea măsuri chiar și în situația în care Unitatea 2 de la Cernavodă ar fi oprită.

Autoritățile continuă să solicite și reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf. Cristian Bușoi a precizat că nu este vorba despre renunțarea la activitățile obișnuite sau la confort, ci despre mutarea unor consumuri în alte intervale orare.

Una dintre recomandări este ca aparatele de aer condiționat să nu funcționeze la capacitate maximă între orele 19:00 și 22:00. Dacă un număr suficient de mare de consumatori ar proceda astfel în același timp, efectul ar putea fi important pentru Sistemul Electroenergetic Național.

În industrie, unele lucrări de revizie și reparații sau perioadele de concediu ar putea fi programate între 10 și 24 august, interval descris de oficial drept o perioadă critică. Măsura ar putea reduce necesarul de energie și riscul introducerii unor limitări obligatorii.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu, care a coordonat intervenția de pe Dunăre de la Bala, a anunțat că Unitatea 2 rămâne în funcțiune.

În urma lucrărilor s-a reușit direcționarea spre Cernavodă a aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă.

Oficialul avertizează însă că pericolul nu a trecut, în condițiile în care prognozele pentru următoarele zile indică o nouă scădere a nivelului Dunării.