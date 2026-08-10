Ministerul Finanțelor a împrumutat peste 809 milioane de lei de la bănci. Ce dobândă va plăti statul

Ministerul Finanțelor a atras luni peste 809 milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o nouă emisiune de obligațiuni de stat. Cererea băncilor a fost de peste două ori mai mare decât valoarea nominală a emisiunii.

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni, 10 august, 809,3 milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Finanțarea a fost atrasă printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 104 luni. Randamentul mediu stabilit în cadrul licitației a fost de 6,82% pe an.

Valoarea nominală a emisiunii fusese stabilită la 700 de milioane de lei. Interesul manifestat de bănci a depășit însă această sumă, ofertele depuse ajungând la 1,797 miliarde de lei.

Statul a atras astfel cu 109,3 milioane de lei mai mult decât valoarea nominală anunțată pentru emisiune.

Operațiunea va continua marți cu o licitație suplimentară. Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute încă 121,4 milioane de lei, la același randament stabilit în licitația de luni.

Sesiunea face parte din mecanismul ofertelor necompetitive organizate pentru obligațiunile de stat de tip benchmark.

Pentru luna august, Ministerul Finanțelor și-a programat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei.

La această sumă se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitațiilor de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive.

Programul de 7,2 miliarde de lei pentru august este cu 1,3 miliarde de lei mai mic decât cel stabilit pentru luna precedentă. În iulie 2026, Ministerul Finanțelor programase împrumuturi de 8,5 miliarde de lei.

Banii atrași în august vor fi utilizați pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.

Programul cuprinde atât certificate de trezorerie cu discont, cât și obligațiuni de stat de tip benchmark.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor a programat în august două licitații pentru certificate de trezorerie cu discont.

Prima, în valoare de 600 de milioane de lei și cu scadența la 24 februarie 2027, este programată pentru 10 august. O altă emisiune, de 800 de milioane de lei, cu scadența la 28 iulie 2027, este prevăzută pentru 17 august.

În cazul obligațiunilor de stat de tip benchmark sunt programate nouă licitații, cu o valoare totală de 5,8 miliarde de lei. Acestea sunt urmate, în ziua următoare, de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Valorile emisiunilor variază de la 200 de milioane de lei până la un miliard de lei. Pentru 10 și 20 august sunt prevăzute emisiuni de câte 700 de milioane de lei, iar în zilele de 17, 24 și 27 august sunt programate emisiuni de câte 800 de milioane de lei.

O emisiune de 500 de milioane de lei este programată pentru 31 august, în timp ce alte licitații din calendar au vizat sume de 200 de milioane, 300 de milioane și un miliard de lei.