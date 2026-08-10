Fermele care pot primi până la 50.000 de euro pe an. Cine poate beneficia de noile compensații

Fermele de acvacultură extensivă și semi-intensivă pot solicita compensații de până la 50.000 de euro pe an pentru serviciile de mediu pe care le furnizează. Ministerul Agriculturii a deschis un apel de proiecte cu un buget total de 14,28 milioane de euro, iar finanțarea poate acoperi integral sprijinul eligibil.

Apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.1.4 „Servicii de mediu” este deschis în perioada 24 iulie – 6 septembrie 2026, ora 17:00. Cererile de finanțare trebuie depuse online, prin sistemul MySMIS2021, și trebuie semnate electronic.

Finanțarea este acordată pentru serviciile de mediu furnizate de amenajările piscicole prin sechestrarea carbonului în sedimente, în luciul de apă și prin vegetația acvatică, potrivit MADR.

Compensațiile pot fi solicitate pentru anii calendaristici întregi din perioada 2022-2026, cu condiția ca pentru fiecare dintre aceștia să fie respectate cerințele prevăzute în Ghidul solicitantului și în metodologia programului.

Apelul este destinat solicitanților eligibili care desfășoară activități de acvacultură în ape dulci, corespunzătoare codului CAEN 0322.

Ministerul Agriculturii precizează că sprijinul este destinat fermelor aflate efectiv în exploatare, care practică acvacultură extensivă sau semi-intensivă în bazine de pământ ori în lacuri de acumulare.

Deținerea unui luciu de apă fără desfășurarea unei activități de acvacultură nu oferă dreptul la compensație.

Pentru fiecare an pentru care este solicitat sprijinul, ferma trebuie să aibă o licență de acvacultură și o autorizație de mediu valabile. Autorizația de mediu trebuie menținută prin viză anuală, iar activitatea de acvacultură trebuie să fie desfășurată efectiv.

O altă condiție privește producția comercializată. Aceasta trebuie să se situeze între 50 și 1.500 kg/ha/an, calculată în funcție de suprafața eligibilă efectivă.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să exploateze suprafețe formate din bazine de pământ sau lacuri de acumulare. Nu este permisă dubla finanțare pentru aceeași suprafață, aceeași perioadă și aceleași servicii de mediu.

Valoarea compensației diferă în funcție de tipul de acvacultură practicat. Pentru acvacultura extensivă, sprijinul anual este de 174,92 euro pentru fiecare hectar eligibil. În cazul acvaculturii semi-intensive, compensația ajunge la 97,18 euro/ha/an.

La calcularea sprijinului nu este însă luată în considerare întreaga suprafață înscrisă în licența de acvacultură. Suprafața eligibilă efectivă reprezintă 70% din suprafața luciului de apă pentru care este solicitată compensația.

Indiferent de dimensiunea exploatației, sprijinul nu poate depăși 50.000 de euro pe an pentru fiecare solicitant. Intensitatea maximă a sprijinului public este de 100%.

Dacă valoarea tuturor cererilor declarate eligibile va depăși bugetul de 14,28 milioane de euro disponibil pentru acest apel, sumele acordate beneficiarilor selectați vor fi reduse proporțional.

Ministerul Agriculturii, prin Autoritatea de Management pentru Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, va organiza două evenimente regionale destinate celor interesați de finanțare.

Primul este programat pentru 19 august, la Hotel Capitol din Miroslava, Iași, între orele 10:00 și 13:30. Al doilea va avea loc pe 21 august, la Hotel Delta din Tulcea, în același interval orar.

În cadrul întâlnirilor vor fi explicate criteriile de eligibilitate și modul în care se calculează sprijinul. Participanții vor primi și informații despre pregătirea documentației și a rapoartelor de expertiză contabilă CECCAR.

Ministerul recomandă potențialilor beneficiari să consulte documentele apelului înainte de depunerea proiectului și să înceapă pregătirea actelor tehnice, contabile, fiscale și de mediu necesare.