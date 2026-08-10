Guvernul intră în ultima săptămână decisivă pentru legea salarizării unitare. Dragoș Pîslaru: Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România a intrat în ultima etapă în care poate fi îndeplinit un jalon considerat critic din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), referitor la legea salarizării unitare. Potrivit acestuia, adoptarea acestei reforme ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții și reprezintă, cel mai probabil, ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pentru ca legea să fie adoptată și promulgată înainte de termenul-limită din 31 august.

Pîslaru a scris pe Facebook că este vorba despre o lege amânată timp de patru ani, readusă în atenția publică după ce Guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. El susține că proiectul prevede alocarea a aproximativ 12 miliarde de lei pentru corectarea unor inechități, stabilirea unui cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și reorganizarea sistemului de salarizare din sectorul public, care a devenit tot mai fragmentat.

Ministrul arată că legea salarizării a fost menționată și în evaluarea Moody’s publicată vineri, în contextul în care România a evitat o scădere a ratingului. El susține că Guvernul Bolojan ar fi realizat reformele necesare și a atras fonduri europene, iar evaluarea agenției indică faptul că adoptarea legii salarizării ar putea conduce la o îmbunătățire a ratingului de țară în viitor.

„Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR.

Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. Un proiect care alocă cca. 12 mld de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public care devenise tot mai fragmentat. Lege menționată și în evaluarea Moody’s de vineri, cea în care am scăpat iar de scăderea ratingului pentru că Guvernul Bolojan a făcut reformele necesare și a atras banii europeni, în care se spune negru pe alb că adoptarea legii salarizării poate duce la o îmbunătățire a ratingului în viitor. Poate cel mai important, un proiect prin care pentru peste doua treimi din angajați ar exista creșteri salariale și cu un instrument legal ferm care asigură o regulă clară – nici un venit salarial nu ar urma să scadă, prin alocarea unor sume compensatorii. Și atunci de unde opoziția acerbă la acest proiect? Pe de-o parte dezinformare, pe de altă parte campanie politică izvorâtă din frica de faptul că dacă proiectul ar trece, iar ar fi și meritul lui Bolojan & co, iar narativul cu tăierile ar păli pentru 1,2 milioane de oameni din sectorul public cu familiile lor cu tot”, a scris el pe Facebook.

Pîslaru consideră că unul dintre cele mai importante efecte ale proiectului este faptul că peste două treimi dintre angajații din sectorul public ar urma să beneficieze de creșteri salariale. El afirmă că legea introduce și un mecanism legal prin care niciun venit salarial nu ar urma să scadă, prin acordarea unor sume compensatorii.

Ministrul mai afirmă că adoptarea proiectului ar aduce predictibilitate salarială și ar elimina promisiunile repetate de majorări salariale în anii electorali, inclusiv în perspectiva alegerilor din 2028. El susține că ar dispărea arbitrarul și practicile prin care susținerea unui anumit partid ar putea influența nivelul salariilor, acestea urmând să fie înlocuite de un sistem bazat pe realism și pe majorări în funcție de posibilitățile bugetare ale statului.

„Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă și promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci “se dă” mai mult. Totul înlocuit cu realism și creșteri atât cât ne permitem cu toții astăzi, după guvernări care au amăgit mult și au dat foc la bugetul public. În ultimele trei săptămâni am lucrat enorm, peste 14 ore pe zi, pentru a îmbunătăți proiectul, mai ales pe sectoarele sensibile de sănătate și educație. Am continuat sub medierea discretă a Administrației Prezidențiale și atât politic, cât și tehnic pare că am avansat”, a mai scris ministrul interimar.

În domeniul sănătății, ministrul susține că au fost corectate poziții considerate omise în versiunea inițială a proiectului, au fost clarificate regulile privind sporurile și a fost stabilită o matrice de diferențiere a coeficienților în funcție de tipul unităților medicale și de specializări. De asemenea, afirmă că personalul TESA beneficiază de o încadrare corectă, care ar urma să genereze creșteri salariale. El admite că mai există probleme privind încadrarea în buget, asupra cărora speră să existe o înțelegere împreună cu sindicatele. Potrivit lui Pîslaru, în sănătate creșterea cumulată a veniturilor salariale depășește deja 75%, motiv pentru care consideră că respingerea proiectului ar fi dificil de justificat.

În educație, ministrul spune că, în urma consultărilor cu Ministerul Educației, a fost îmbunătățită remunerația pentru plata cu ora, printr-o majorare substanțială. De asemenea, proiectul include o variantă mai avantajoasă pentru indemnizația de dirigenție și o soluție prin care o majorare importantă a grilelor și coeficienților să fie eșalonată pentru anul 2028. El afirmă că intenționează să discute acest scenariu cu sindicatele, apreciind că acesta se apropie de obiectivele formulate de reprezentanții sistemului de educație.

În paralel, ministrul susține că au fost corectate omisiuni și în celelalte familii ocupaționale și că proiectul este analizat în continuare din punct de vedere juridic.

„În domeniul sănătății, pe lângă corecțiile normale ale unor scăpări de poziții, am așezat principial și detaliile legate de sporuri, și matricea de diferențiere a coeficienților în funcție de tipul de unități și de specializări. Avem și o încadrare corectă pentru personalul TESA, ceea ce cu siguranță duce la creșteri salariale. Avem de reglat încadrarea în buget și aici este un factor obiectiv de care sper că putem ține cont împreună cu sindicatele. Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total. Chiar ar fi aiurea ca proiectul să fie respins în aceste condiții. În domeniul educației, ca urmare a consultării cu ministerul educației, am îmbunătățit remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. Am venit și cu o versiune mai atractivă pentru indemnizația de dirigenție. Iar după lungi analize avem și o soluție de a eșalona pentru 2028 o mărire substanțiale de grile și coeficienți. Mâine sperăm să putem avea sindicatele la o discuție pe acest scenariu care se apropie mult de dezideratele sectorului. În paralel am corectat scăpări din toate celelalte familii ocupaționale și avem în continuu o analiză robustă pe partea juridică”, susține ministrul interimar.

În mesajul său, Dragoș Pîslaru le solicită liderilor politici să contribuie la adoptarea legii, apreciind că meritul poate fi împărțit între toate partidele care o vor susține. El afirmă că legea este benefică nu doar pentru fondurile europene care pot fi atrase prin PNRR, ci și pentru peste 800.000 de angajați din sectorul public, fără a afecta negativ restul personalului.

Ministrul se adresează și sindicatelor, cerându-le să înțeleagă că există șansa obținerii unor beneficii importante pentru angajații pe care îi reprezintă. El afirmă că, datorită contribuției sindicatelor, proiectul a fost îmbunătățit și că alocarea financiară a crescut cu peste 4 miliarde de lei față de versiunea inițială.

Totodată, Pîslaru face apel la angajații din sectorul public să nu lase să fie ratată această oportunitate și să nu se lase influențați de mesajele de panică. El susține că două treimi dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri ale veniturilor salariale și explică faptul că anumite componente salariale, precum unele sporuri, pot dispărea ca elemente distincte, însă valoarea lor ar urma să fie inclusă în salariul de bază, ceea ce ar conduce, în ansamblu, la venituri mai mari.

„Mesajul meu este unul clar: – către liderii politici – vă rog fiți responsabili și contribuiți la trecerea legii. Meritul poate fi împărțit în mod firesc de partidele care vor susține această lege, care este bună nu doar pentru cele cca. 4 mld de lei pe care îi putem trage pe PNRR, ci pentru că ajută direct peste 800.000 de angajați în sectorul public, fără să îi afecteze negativ pe restul. – către sindicate – vă rog să înțelegeți că orice vi s-ar fi promis sau vi se va promite, chiar avem de data asta ocazia să obținem beneficii importante pentru cei pe care îi reprezentați. Deja datorită contribuției voastre proiectul este mai bun și cu o alocare care a crescut cu peste 4 mld de lei de la versiunea inițială. – către angajații din sectorul public – vă rog să nu lăsați să se irosească această ocazie de a avea beneficii reale și directe din acest proiect de salarizare unitară. Nu vă luați după mesajele de panică, verificați chiar voi faptul că 2 din 3 dintre voi veți avea măriri ale venitului salarial. Anumite componente salariale cu care erați obișnuiți, cum ar fi sporuri, poate că au fost desființate, dar pe ansamblu, pentru că au fost incluse în salariile de bază, aveți parte de creșterea venitului salarial”, a conchis ministrul interimar.

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