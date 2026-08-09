Alexandru Nazare, marele favorit pentru funcția de premier. Cota sa a urcat puternic pe Polymarket

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este principalul favorit al pariorilor de pe platforma Polymarket pentru a deveni următorul prim-ministru al României. Potrivit datelor actualizate duminică, 9 august, acesta are aproape jumătate din probabilitățile estimate de piață, la o distanță considerabilă față de ceilalți candidați. Evoluția vine într-un moment în care numele său este tot mai des asociat cu o posibilă schimbare la conducerea Guvernului.

Potrivit datelor disponibile pe piața de predicții „Viitorul premier al României?”, Alexandru Nazare este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua funcția de prim-ministru.

La momentul redactării articolului, ministrul Finanțelor era creditat cu o probabilitate de 47,9%, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, avea 18,6%.

La distanță se aflau:

Ilie Bolojan – 3,8%;

Siegfried Mureșan – 3,1%;

Radu Burnete – aproximativ 3%;

Lucian Croitoru – aproximativ 2%;

Ionuț Dumitru – aproximativ 2%.

Pe listă mai apar Eugen Tomac, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu, Dragoș Pîslaru, Călin Georgescu și alți politicieni sau economiști, fiecare cu probabilități de aproximativ 1% sau chiar mai mici.

Este important de precizat că aceste procente nu reprezintă sondaje de opinie și nici estimări oficiale, ci reflectă prețurile contractelor tranzacționate de utilizatorii platformei Polymarket, care se modifică permanent în funcție de informațiile și așteptările pieței.

Piața dedicată desemnării viitorului șef al Guvernului a atras un volum important de tranzacții.

Conform datelor publicate de Polymarket, valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la aproximativ 3,28 milioane de dolari.

Dintre acestea, peste 205.000 de dolari au fost tranzacționați doar pe varianta Alexandru Nazare, ceea ce îl transformă în principalul favorit al participanților la această piață.

Ascensiunea ministrului Finanțelor pe piața de predicții coincide cu o perioadă în care acesta s-a aflat în centrul negocierilor privind situația economică a României.

În ultimele săptămâni, Alexandru Nazare a avut un rol important în dialogul cu marile agenții internaționale de rating, prezentând execuția bugetară, măsurile de reducere a deficitului, reformele asumate și planurile de finanțare ale statului.

La 31 iulie, ministrul declara că poartă „discuții la foc continuu” cu agențiile de rating și preciza că, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Moody’s, au fost analizate evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare, măsurile de consolidare fiscală și reformele aflate în implementare.

Vizibilitatea sa a crescut și în plan politic.

Un nou impuls pentru numele lui Alexandru Nazare a venit după declarațiile făcute de Crin Antonescu.

Fostul candidat comun al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 2025 a afirmat că acesta este persoana pe care ar vedea-o în funcția de premier.

„Pot să vă spun și pe cine aș fi desemnat. (…) Pe cine ar fi trebuit să desemneze, în opinia mea, evident, domnul Nicușor Dan de trei luni de zile și pe cine, dacă totuși vrea să termine criza asta în mod onorabil și cu o soluție de guvernare, ar trebui să-l numească la următoarea numire, și anume pe Alexandru Nazare”, a spus Crin Antonescu.

Potrivit regulilor platformei, contractul privind viitorul premier va fi câștigat de persoana care va fi desemnată oficial de președintele României pentru funcția de prim-ministru și care va obține ulterior votul de încredere al Parlamentului.

Un premier interimar care nu primește votul Legislativului nu este luat în calcul la decontarea contractului.

Cotele afișate pe platformă sunt generate de tranzacțiile realizate de utilizatori și pot varia rapid în funcție de informațiile politice și de volumul ordinelor de cumpărare și vânzare.

Deși interesul pentru piața dedicată viitorului premier este ridicat, platforma Polymarket nu este autorizată să opereze în România.

Aceasta figurează pe lista site-urilor de jocuri de noroc neautorizate întocmită de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Platforma a contestat măsura în instanță, însă solicitarea de suspendare a deciziei ONJN a fost respinsă în primăvara acestui an, astfel că restricția a rămas în vigoare.

Cu toate acestea, volumul mare al tranzacțiilor arată că piața privind desemnarea viitorului premier al României continuă să fie urmărită cu interes de utilizatorii platformei.