Un nou val de aer african lovește România. Meteorolog ANM: „Marți atingem apogeul”. Când se răcește vremea

După o scurtă perioadă cu temperaturi mai suportabile și episoade de instabilitate atmosferică, România va fi lovită din nou de un val de aer tropical venit din nordul Africii. Meteorologii anunță caniculă în mare parte din țară, maxime de până la 38 de grade Celsius și nopți tropicale, în timp ce ploile vor fi tot mai rare. Abia spre finalul săptămânii vremea va intra într-un proces de răcire.

După o zi în care valorile termice scad ușor față de perioada precedentă, vremea se schimbă din nou radical. Începând de luni, o masă de aer foarte cald din nordul Africii va ajunge deasupra României, determinând o nouă perioadă de caniculă.

Meteorologul ANM Mihai Timu a explicat că duminică temperaturile vor rămâne în limite mai apropiate de normal, însă de luni începe încălzirea accentuată, iar marți va fi cea mai fierbinte zi a episodului de caniculă.

„Astăzi cel mult 33, 34°, izolat în extremitatea de vest, sud-vest a țării, cu 31-32° în Capitală, iar cele mai scăzute spre 25° în nord-estul Transilvaniei. În a doua parte a zilei trebuie să ne mai așteptăm la ceva înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Meridionali, prin zona submontană și deluroasă a Olteniei și Munteniei. De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35° în Banat, Crișana. Marți atingem apogeul, să spunem așa. Ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării, în rest înregistrăm 37, 38° prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest. 35, 37° să se mai înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal. Iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după-amiezelor”, a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat că instituția a emis deja o informare meteorologică pentru intervalul luni dimineață – miercuri dimineață, vizând canicula și disconfortul termic accentuat.

Potrivit acesteia, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, unde maximele vor ajunge la 37-38 de grade Celsius. În același timp, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic, ceea ce va amplifica senzația de căldură.

„Într-adevăr, astăzi o diminuare în ceea ce privește și regimul de temperaturi și fenomenele de instabilitate la scară mare în întreaga țară. Posibil vor fi de interes zone în special în sudul, sud-estul țării, în care vor mai fi posibile fie intensificări ale vântului, fie local cantități de precipitații de 10-15 l, dar cu siguranță aceste fenomene vor fi monitorizate atent și supravegheate prin ceea ce numim noi posibilitatea de a emite avertizări meteorologice de vreme severă imediată, de tip now casting, pe perioade scurte de timp De mâine dimineață până miercuri dimineață, la ora 10:00 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38°, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35°. În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură-umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale, pentru că minimele, în special în Dealurile de Vest sau pe litoral, vor fi între 22 și 23°, iar șapte județe din partea de vest, nord-vest, luni și marți, de luni, de la ora 10:00 până marți dimineață la ora 10:00, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate din această zonă și din acest interval, debut de săptămână, vorbim de valori între 34 și 36° în Maramureș sau partea de nord-vest a Transilvaniei, până la 36, 37 în Banat și în Crișana, iar noaptea de luni spre marți să fie tropicală în această zonă, mai ales pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

În debutul săptămânii, șapte județe din vestul și nord-vestul țării vor fi vizate de o atenționare Cod galben de temperaturi ridicate. Meteorologii estimează maxime cuprinse între 34 și 37 de grade, iar pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce înseamnă apariția nopților tropicale.

În restul țării, valorile termice vor urca frecvent la 30-35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat în special în orele după-amiezii.

Potrivit prognozei actuale, episodul de caniculă va începe să piardă din intensitate începând de joi. Temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate de normalul perioadei, iar masa de aer tropical se va retrage spre sud.

Totuși, meteorologii atrag atenția că șansele de precipitații vor rămâne reduse în majoritatea regiunilor. Aversele vor apărea doar izolat în zonele montane și submontane, în special în a doua parte a zilei, fără a compensa deficitul de apă acumulat în ultimele săptămâni.